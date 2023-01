Využijete tolik paměti? Řada Galaxy S23 možná otřese zaběhnutými standardy

S novým rokem přichází také nová várka spekulací ohledně chystané vlajkové řady Galaxy S23 od Samsungu. Tentokrát přispěl svou trochou do mlýna známý leaker Ahmed Qwaider, který přišel s poměrně odvážným tvrzením týkajícím se paměťových variant. Podle něj totiž můžeme zapomenout na 128GB verzi, která se aktuálně považuje za zlatý standard nejen v Jižní Koreji.

⭕️Exclusively & officially🤩

Good news for Samsung fans

It's amazing to be

Galaxy S23 8Ram + 256G🔥

Galaxy S23+ 8Ram +256G🔥

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T

Goodbye 128G

I've been waiting for this move for a long time

A very good move from Samsung thanks @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 1, 2023