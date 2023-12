Výroba Apple Vision Pro běží na plné obrátky. Víme, kdy se začnou prodávat

Kalifornský gigant se připravuje na uvedení svých brýlí pro smířenou realitu do prodeje

Apple Vision Pro by se mohly začít prodávat již v únoru příštího roku

Aktuálně Apple školí zaměstnance a urguje vývojáře aplikací

V letošním roce Apple všechny překvapil představením chytrých brýlí pro smíšenou realitu s názvem Vision Pro, o kterých se spekulovalo několik let. Prozatím jsme se o jejich kvalitách příliš přesvědčit nemohli a musíme se spoléhat pouze na oficiální informace, které nám toho kromě specifikací příliš neříkají. To ovšem neznamená, že by se na novinku z dílny Applu netěšil zástup nadšených zákazníků, kteří se nemohou dočkat, až si brýle za téměř 100 tisíc korun budou moci zakoupit, či alespoň vyzkoušet.

Apple Vision Pro se nejspíše dočkáme už začátkem příštího roku

Apple na rozdíl od jiných produktů nedal konkrétní datum, kdy se dostanou Vision Pro do prodeje, nicméně má se tak stát začátkem příštího roku. Podle analytiků je nicméně Apple velmi blízko uvedení náhlavní soupravy pro smíšenou realitu Vision Pro. Plánuje ji připravit pro spotřebitele do konce ledna, aby se mohla začít prodávat v únoru 2024. Zpráva známého novináře z Blombergu Marka Gurmana uvádí, že Apple zvyšuje výrobu Vision Pro v Číně a rozeslal vývojářům e-maily s žádostí, aby otestovali své aplikace pomocí nejnovějších nástrojů a poslali své produkty ke schválení.

Společnost Apple také údajně posílá zaměstnance ze svých prodejen do centrály, aby je proškolila na nový Vision Pro, ať už jde o konkrétní specifikace, prodejní techniky či rady budoucím uživatelům – jak nasadit čelenku zařízení, vyměnit předepsané čočky a tak dále. Apple se zjevně připravuje na velké uvedení na trh, protože jde o první samostatnou produktovou řadu od Apple Watch v roce 2015. Očekává se, že si Vision Pro řekne o zhruba 3 500 dolarů (cca 95 tisíc Kč s daní), ale podle spekulací se pracuje také na cenově dostupnější verzi, která by mohla být atraktivnější pro méně majetné zájemce.