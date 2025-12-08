TOPlist

Vyhrajte trénink s Jiřím Procházkou. PanzerGlass spouští velkou soutěž o unikátní výhru

PR článek
PR článek 8. 12. 17:32
Jiří BJP Procházka propagující PanzerGlass

Limitovaná edice a velká soutěž od PanzerGlass je tady. Mobil Pohotovost přináší exkluzivní BJP PanzerGlass empower bundle, který představuje novou kvalitu ve světě nabíjení. Tahle edice ale není jen o špičkovém příslušenství. Spojuje moderní technologii, odolnost a energii šampiona Jiřího BJP Procházky, a právě s ním můžete díky soutěži zažít jeden celý den na vlastní kůži. Počet kusů je ale omezený.

Každé 10. balení vyhrává

Součástí limitovaného balíčku BJP PanzerGlass empower je atraktivní soutěž, která dává každému zákazníkovi možnost vyhrát. Každé desáté balení je totiž výherní, takže šance zůstávají skutečně vysoké. Počet je ale omezený na pouhých 1 000 kusů.

Hlavní cenou je jedinečný zážitek – tréninkový den s Jiřím BJP Procházkou, během kterého se setkáte se šampionem osobně a zažijete jeho energii na vlastní kůži. Kromě toho jsou připraveny i další hodnotné ceny jako MagSafe powerbanka empower, nabíječky a kabely z nové řady, ale také balíčky s oblečením, doplňky a vitamíny z BJP kolekce. Celková hodnota výher přesahuje 140 tisíc korun.

A jak se do soutěže zapojit? V každém balení najdete unikátní QR kód. Ten vás po naskenování přesměruje na registraci účtenky a tím se automaticky zařadíte mezi soutěžící. Zapojit se můžete až do 31.1. 2026.

Co v balení najdete:

Co nová řada empower nabízí?

Nová řada PanzerGlass empower posouvá evropské standardy nabíjení. Nabíječky jsou chytřejší, odolnější a univerzálnější než kdy dřív, kabely zvládnou každodenní manipulaci bez problémů a díky udržitelným materiálům jde o volbu, která myslí i na budoucnost.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Xiaomi Mix Fold 4 v rukou redaktora
Třetí do party? Xiaomi pracuje na nadvakrát ohebné skládačce
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung uvolnil první betu One UI 8.5, stahovat mohou majitelé řady Galaxy S25
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:30
0
Smartphony roku 2025
Souboj letošních vlajkových čipsetů. Tensor G5 zcela propadl
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 15:00
1
Elon Musk ve sporu s Evropskou unií
Evropská komise napařila Muskovi kvůli síti X tučnou pokutu. Kravina, reagoval miliardář
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
0

Kapitoly článku