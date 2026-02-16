Vyhlášení valentýnské soutěže: sluchátka Huawei FreeClip 2 získává…

- Máme pro vás vyhlášení soutěže se značkou Huawei
- Vyhrát jste mohli otevřená sluchátka Huawei FreeClip 2 v modré barevné variantě
Ve spolupráci se značkou Huawei jsme pro vás připravili soutěž, ve které jste mohli získat atraktivní open-ear sluchátka FreeClip 2 v celkové hodnotě 4 999 Kč. Stačilo jen správně odpovědět na připravenou soutěžní otázku a mít trochu štěstí.
Značka Huawei letos v lednu na trh uvedla svá nejpokročilejší bezdrátová sluchátka FreeClip 2 s otevřenou konstrukcí, která posouvají zážitek z poslechu na zcela novou úroveň. Ostatně slovy chvály jsme nešetřili ani v naší podrobné recenzi. Z našeho pohledu se jedná o jedny z nejlepších Bluetooth sluchátek s tímto typem konstrukce na trhu.
Na rozdíl od klasických „špuntů“ se tato sluchátka nezasouvají do zvukovodu, což přináší hned několik zásadních výhod. Vaše uši mohou volně dýchat, nevzniká nepříjemný tlak a vy si zachováváte dokonalý přehled o svém okolí. Je to ideální řešení pro bezpečný pohyb ve městě, sportování v přírodě nebo pro práci v kanceláři, kde potřebujete slyšet kolegy, aniž byste museli hudbu neustále vypínat.
Navzdory otevřenému provedení se Huawei FreeClip 2 nenechají zahanbit ani po zvukové stránce. Druhá generace přichází s výrazně vylepšenými basy a křišťálově čistým přednesem, který zajišťují výkonné 10,8mm měniče. Sluchátka jsou navíc vybavena inteligentní redukcí šumu pro hovory a podporou moderních kodeků, takže vaše oblíbené skladby i telefonáty budou znít skvěle v jakékoli situaci.
Kdo sluchátka vyhrál?
Celkem dorazilo 1 733 odpovědí, ze kterých skript vygeneroval výherce. Nebudeme vás ale dále napínat – majitelem sluchátek Huawei FreeClip 2 se stal Michal Lauer (michal.lauer@se**am.cz). Výherci gratulujeme! Michala dnes budeme kontaktovat na uvedeném soutěžním e-mailu kvůli získání adresy pro zaslání výhry.