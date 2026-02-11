Valentýnská soutěž: vyhrajte špičková sluchátka Huawei FreeClip 2

- Ve spolupráci s českým zastoupením značky Huawei jsme pro vás připravili novou valentýnskou soutěž
- Vyhrát můžete kvalitní otevřená sluchátka FreeClip 2 v modré barvě
- Stačí jen odpovědět na připravenou soutěžní otázku a sluchátka za téměř 5 tisíc korun mohou být vaše
Hledáte sluchátka, která nebudou jen dalším kusem techniky, ale stylovým doplňkem pro každý den? V lednu na český trh dorazila nová generace Huawei FreeClip 2, která doslova boří zažité představy o tom, jak mají vypadat a fungovat bezdrátová sluchátka. Díky unikátnímu designu připomínajícímu futuristické náušnice a revolučnímu systému uchycení C-bridge nabízí bezkonkurenční komfort, díky kterému po pár minutách úplně zapomenete, že je máte na uších.
Hlavním trumfem tohoto modelu je otevřená konstrukce v kombinaci se skvělým zvukem. Na rozdíl od klasických „špuntů“ se tato sluchátka nezasouvají do zvukovodu, což přináší hned několik zásadních výhod. Vaše uši mohou volně dýchat, nevzniká nepříjemný tlak a vy si zachováváte dokonalý přehled o svém okolí. Je to ideální řešení pro bezpečný pohyb ve městě, sportování v přírodě nebo pro práci v kanceláři, kde potřebujete slyšet kolegy, aniž byste museli hudbu neustále vypínat.
Navzdory otevřenému provedení se Huawei FreeClip 2 nenechají zahanbit ani po zvukové stránce. Druhá generace přichází s výrazně vylepšenými basy a křišťálově čistým přednesem, který zajišťují výkonné 10,8mm měniče. Sluchátka jsou navíc vybavena inteligentní redukcí šumu pro hovory a podporou moderních kodeků, takže vaše oblíbené skladby i telefonáty budou znít skvěle v jakékoli situaci.
Kromě špičkového zvuku vás potěší i praktické vlastnosti, jako je odolnost proti vodě a prachu (stupeň krytí IP57) nebo nadstandardní výdrž baterie, která v kombinaci s nabíjecím pouzdrem dosahuje až 38 hodin. Třešničkou na dortu je pak možnost ovládání nejen dotykem, ale i jednoduchými gesty hlavou.
Co musíte udělat, abyste sluchátka Huawei FreeClip 2 v modré barvě získali? Stačí jen správně odpovědět na otázku v soutěžním formuláři níže. Z došlých správných odpovědí skript vygeneruje jméno výherce. Své odpovědi můžete odesílat do soboty 14. února 2026, 23:59.
Pravidla soutěže
1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTmania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).
2. Soutěž se koná v termínu od 11. února 2026, 13:00 hodin, do 14. února 2026, 23:59 hodin. Soutěžní pravidla jsou platná od 9. února 2026.
3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky a Slovenska starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky a Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.
4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na zadanou soutěžní otázku a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.
5. Ze všech správných odpovědí bude po skončení soutěže náhodně vygenerován jeden výherce, který získá sluchátka Huawei FreeClip 2 (v modré barvě) v hodnotě 4 999 Kč. Na výhru se nevztahuje záruka.
6. Výherce bude Pořadatelem soutěže kontaktován na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce ve tvaru jméno + příjmení bude po skončení soutěže vyhlášeno v samostatném článku na webu smartmania.cz, s čímž účastník soutěže souhlasí a svůj souhlas stvrzuje svou účastí v soutěži.
7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v bodě 13 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.
8. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail), budou využity pouze pro účely odeslání výhry a archivovány maximálně po dobu 30 dní. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou. Soutěžící ani výherci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má dále právo soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
10. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
11. V případě, že výherce na e-mail informující o výhře neodpoví do 48 hodin od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vylosován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.
12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže či za doručení zprávy o výhře.
13. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.