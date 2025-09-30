TOPlist

Vyhlášení soutěže: sluchátka JBL Tour One M3 včetně Smart TX s barevným displejem získává…

Redakce
Redakce 30. 9. 17:05
1
Oblíbená bezdrátová sluchátka JBL Tour One M2
  • Máme pro vás vyhlášení soutěže se značkou JBL
  • Vyhrát jste mohli prémiová sluchátka JBL Tour One M3 včetně Smart TX modulu s barevným displejem

Ve spolupráci se značkou JBL jsme pro vás připravili soutěž, ve které jste mohli získat špičková sluchátka Tour One M3 včetně speciálního Smart TX modulu vybaveného barevným displejem v celkové hodnotě 9 999 Kč. Stačilo jen správně odpovědět na připravené soutěžní otázky a mít trochu štěstí.

Značka JBL letos v létě na trh uvedla svá nejpokročilejší bezdrátová sluchátka Tour One M3, která posouvají zážitek z poslechu na zcela novou úroveň. Ostatně slovy chvály jsme nešetřili ani v naší podrobné recenzi. Z našeho pohledu se jedná o jedny z nejlepších Bluetooth sluchátek na trhu.

Pomocí praktického příslušenství v podobě krabičky JBL Smart TX se snadno připojíte téměř ke každému zdroji zvuku. Nabízí se i možnost použít USB-C kabel pro digitální zařízení, jako je telefon, tablet nebo notebook. Analogové zdroje můžete připojit pomocí 3,5mm audio konektoru. Může jít třeba o multimediální systém v letadle, televizi nebo stolní počítač. Díky výdrži baterie až 18 hodin bez problémů zvládnete i ten nejdelší let. Součástí JBL Smart TX je i dotykový displej pro pohodlné ovládání.

Kdo sluchátka vyhrál?

Celkem dorazilo 1 548 odpovědí, ze kterých skript vygeneroval výherce. Nebudeme vás ale dále napínat – majitelem sluchátek JBL Tour One M3 se stal Martin Kořán (martin_ker@******.cz). Výherci gratulujeme! Martina dnes budeme kontaktovat na uvedeném soutěžním e-mailu kvůli získání adresy pro zaslání výhry.

Vstoupit do diskuze (1)
Autor článku Redakce
Redakce
Redakční profil SMARTmania.cz. Máte zájem o spolupráci? Ozvěte se nám na e-mail [email protected].

Další dnešní články

Galaxy Tab A11 v bílé a černé barvě
Galaxy Tab A11 míří na český trh: tablet s nízkou cenou a 7letou podporou
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 18:00
1
One Ui 8
One UI 8 míří na vlajkové a skládací smartphony z roku 2023. Dočká se i střední třída
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 16:30
0
Realme GT 8 Pro na tiskovém snímku
To tady ještě nebylo. Realme GT 8 Pro umí měnit vzhled fotoaparátu za pochodu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 15:00
1
Tim Cook s duhou v pozadí
Apple v říjnu představí další novinky. Na co se můžeme těšit?
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 13:30
1

Kapitoly článku