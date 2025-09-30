Vyhlášení soutěže: sluchátka JBL Tour One M3 včetně Smart TX s barevným displejem získává…

- Máme pro vás vyhlášení soutěže se značkou JBL
- Vyhrát jste mohli prémiová sluchátka JBL Tour One M3 včetně Smart TX modulu s barevným displejem
Ve spolupráci se značkou JBL jsme pro vás připravili soutěž, ve které jste mohli získat špičková sluchátka Tour One M3 včetně speciálního Smart TX modulu vybaveného barevným displejem v celkové hodnotě 9 999 Kč. Stačilo jen správně odpovědět na připravené soutěžní otázky a mít trochu štěstí.
Značka JBL letos v létě na trh uvedla svá nejpokročilejší bezdrátová sluchátka Tour One M3, která posouvají zážitek z poslechu na zcela novou úroveň. Ostatně slovy chvály jsme nešetřili ani v naší podrobné recenzi. Z našeho pohledu se jedná o jedny z nejlepších Bluetooth sluchátek na trhu.
Pomocí praktického příslušenství v podobě krabičky JBL Smart TX se snadno připojíte téměř ke každému zdroji zvuku. Nabízí se i možnost použít USB-C kabel pro digitální zařízení, jako je telefon, tablet nebo notebook. Analogové zdroje můžete připojit pomocí 3,5mm audio konektoru. Může jít třeba o multimediální systém v letadle, televizi nebo stolní počítač. Díky výdrži baterie až 18 hodin bez problémů zvládnete i ten nejdelší let. Součástí JBL Smart TX je i dotykový displej pro pohodlné ovládání.
Kdo sluchátka vyhrál?
Celkem dorazilo 1 548 odpovědí, ze kterých skript vygeneroval výherce. Nebudeme vás ale dále napínat – majitelem sluchátek JBL Tour One M3 se stal Martin Kořán (martin_ker@******.cz). Výherci gratulujeme! Martina dnes budeme kontaktovat na uvedeném soutěžním e-mailu kvůli získání adresy pro zaslání výhry.