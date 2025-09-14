Soutěž: vyhrajte špičková sluchátka JBL Tour One M3 včetně Smart TX s barevným displejem!

- Ve spolupráci se značkou JBL jsme pro vás připravili soutěž o vlajková sluchátka značky Tour One M3
- Společně se sluchátky obdržíte ještě JBL Smart TX, vysílač s barevným displejem, který zajišťuje bezdrátový přenos zvuku z jiných zařízení
- Stačí jen odpovědět na připravenou soutěžní otázku a sluchátka za téměř 10 tisíc korun mohou být vaše
- Soutěžní formulář najdete na konci článku
Toužíte po naprostém klidu, když posloucháte svou oblíbenou hudbu? Chcete slyšet každý detail skladby tak, jak ho zamýšlel samotný autor? Značka JBL letos v létě na trh uvedla svá nejpokročilejší bezdrátová sluchátka Tour One M3, která posouvají zážitek z poslechu na zcela novou úroveň. Ostatně slovy chvály jsme nešetřili ani v naší podrobné recenzi. Z našeho pohledu se jedná o jedny z nejlepších Bluetooth sluchátek na trhu.
Jde o vlajkový model značky – prémiová sluchátka s dechberoucím zvukem, špičkovým aktivním potlačením hluku a luxusním zpracováním, které potěší nejen vaše uši, ale i oko. A teď pozor – právě nyní si o ně můžete zasoutěžit!
Sluchátka v hodnotě 9 999 Kč nyní můžete vyhrát v naší soutěži, výherce si navíc bude moci vybrat barevnou variantu (černá, modrá nebo latte s jemným nádechem do zlaté barvy). Jde nadto o speciální edici, kde je součástí balení také univerzální Bluetooth audio vysílač JBL Smart TX s dotykovým barevným displejem, který lze připojit například k palubnímu systému v letadle, ale i dalším zdrojům zvuku, a následně skrze něj vše přenášet rovnou do sluchátek.
Pokud si potrpíte na kvalitní poslech, komfort bez kabelů a moderní technologie, neměla by vám tahle příležitost uniknout. Čtěte dál, zapojte se do soutěže a možná právě vy už brzy budete mít na hlavě ten nejlepší zvuk, jaký JBL nabízí.
Klíčové vlastnosti sluchátek JBL Tour One M3
- Frekvenční rozsah 10–40000 Hz, citlivost 122 dB/mW
- Impedance 18 Ω, měnič 40 mm
- Odnímatelný kabel 1,2 m
- 40mm dynamické měniče se zvukem JBL Pro Sound
- nastavitelný hlavový most a komfortní náušníky
- Až 70hodinová výdrž na jedno nabití (40hodinová výdrž s ANC)
- Prostorový zvuk JBL Spatial Sound
- Energeticky úsporné a stabilní připojení pomocí Bluetooth 5.3
- Adaptivní ANC, které se přizpůsobuje vašemu okolí v reálném čase
- Čtveřice zabudovaných mikrofonů s potlačením hluku a šumu pro kvalitní hands-free hovory
- Funkce Smart Talk automaticky pozastaví hudbu, kdykoli zachytí váš hlas
- Kodeky: SBC, AAC, LC3 a LDAC
- Ovládací prvky na náušnících
- Umí přijímat obsah z jakéhokoli zařízení s podporou Auracast
- Podpora vícebodového připojení
- Funkce Fast Pair pro Google a Android
- Propracovaná mobilní aplikace
O značce JBL
JBL je americká společnost specializující se na výrobu audio zařízení, kterou v roce 1946 založil James Bullough Lansing. Počátky nicméně sahají až do roku 1927. Od svého vzniku se JBL etablovala jako přední výrobce reproduktorů a související elektroniky, přičemž její produkty jsou rozděleny do dvou hlavních kategorií: JBL Consumer, zaměřená na domácí audio zařízení, a JBL Professional, která poskytuje vybavení pro profesionální použití ve studiích, koncertních halách i kinech.
Během své historie uvedla JBL na trh několik ikonických produktů, jako například reproduktorový systém Paragon v roce 1957 a model L100 Century v roce 1970, který se stal jedním z nejprodávanějších reproduktorů své doby. V současnosti nabízí širokou škálu produktů, od přenosných Bluetooth reproduktorů až po high-end audio systémy pro automobily, přičemž její zařízení jsou integrována do vozidel značek jako Toyota, Ferrari či třeba Smart.
V dnešní době je značka JBL známá především díky svým přenosným Bluetooth reproduktorům a sluchátkům, které se mezi uživateli po celém světě těší velké oblibě. A jedny z nich nyní můžete vyhrát v naší soutěži.
Co je to JBL Smart TX?
Pomocí praktického příslušenství v podobě krabičky JBL Smart TX se snadno připojíte téměř ke každému zdroji zvuku. Nabízí se i možnost použít USB-C kabel pro digitální zařízení, jako je telefon, tablet nebo notebook. Analogové zdroje můžete připojit pomocí 3,5mm audio konektoru. Může jít třeba o multimediální systém v letadle, televizi nebo stolní počítač. Díky výdrži baterie až 18 hodin bez problémů zvládnete i ten nejdelší let. Součástí JBL Smart TX je i dotykový displej pro pohodlné ovládání.
Co musíte udělat, abyste sluchátka JBL Tour One M3 včetně Smart TX vysílače s barevným displejem získali? Stačí jen správně odpovědět na otázku v soutěžním formuláři níže. Z došlých správných odpovědí skript vygeneruje jméno výherce. Své odpovědi můžete odesílat do pondělí 28. září 2025, 23:59.
Pravidla soutěže
1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTmania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).
2. Soutěž se koná v termínu od 14. září 2025, 19:30 hodin, do 28. září 2025, 23:59 hodin. Soutěžní pravidla jsou platná od 15. září 2025.
3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky a Slovenska starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky a Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.
4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na zadanou soutěžní otázku a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.
5. Ze všech správných odpovědí bude po skončení soutěže náhodně vygenerován jeden výherce, který získá sluchátka JBL Tour One M3 Smart TX v hodnotě 9 999 Kč. Na výhru se nevztahuje záruka, výherce si před odesláním výhry bude moci vybrat barvu sluchátek dle aktuální nabídky.
6. Výherce bude Pořadatelem soutěže kontaktován na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce ve tvaru jméno + příjmení bude po skončení soutěže vyhlášeno v samostatném článku na webu smartmania.cz, s čímž účastník soutěže souhlasí a svůj souhlas stvrzuje svou účastí v soutěži.
7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v bodě 13 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.
8. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že jeho e-mailová adresa bude předána společnosti JBL (v zastoupení DSI Czech s.r.o. pro Českou republiku a DSI Slovakia s.r.o pro Slovensko) za účelem zasílání marketingových sdělení. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odkazu v každém zaslaném e-mailu. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou. Soutěžící ani výherci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má dále právo soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
10. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
11. V případě, že výherce na e-mail informující o výhře neodpoví do 48 hodin od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vylosován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.
12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže či za doručení zprávy o výhře.
13. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.