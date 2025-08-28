Všimli jste si toho také? Pozvánka na premiéru iPhonu 17 odhaluje víc, než Apple přiznává

- Logo Applu na pozvánce k představení iPhonů 17 ukrývá hned dvě tajemství
- Láká na novinky, na které se můžeme těšit u chystané řady chytrých telefonů
- Akce je naplánovaná na 9. září
Představení nových iPhonů s číselným označením 17 se kvapem blíží, ostatně podle oficiální pozvánky, kterou sdílel samotný Apple, se dočkáme už 9. září. Na ní není na první pohled nic zvlášť zajímavého, ostatně jedná se o stylizované logo společnosti a pár slov k tomu. Na druhou stranu Apple nezřídka kdy do těchto pozvánek umí chytře zakomponovat některé novinky, které v rámci představovaných hardwarových a softwarových produktů chystá. Také tentokrát umně ukryl Apple do své poznámky dvě novinky, na které se u řady iPhone 17 můžeme těšit.
Pozvánka Applu ukrývá dvě tajemství
Patrně nejvýraznější jsou barvy, které Apple u svého loga použil. Z nich lze vyčíst to, že se nejspíše chystají nové barevné varianty. Na toto téma už internetem proběhlo několik spekulací, přičemž odstíny modré a oranžové, které se mají objevit i v rámci iPhonů 17, se objevují také na pozvánce. Konkrétně by letošní chytré telefony od Applu měly být dostupné v tradiční černé a bílé, šedé, tmavě modré a oranžové.
Barevné přechody v rámci loga připomínají i další chystanou novinku, kterou je rozprostření odpadního tepla za použití výparníkové komory. Když se totiž podíváte na chytrý telefon kamerou citlivou na teplo, bude zařízení na záběru právě v odstínech, jaké použil Apple ve své pozvánce. Výparníkovou komoru, která umožní lépe rozprostřít odpadní teplo a tím udržet zařízení na maximálním výkonu po delší dobu, mají dostat vybavenější modely s přídomkem Pro, alespoň podle řady spekulací.
Výparníková komora se skládá z tenkého uzavřeného kovového prostoru s malým množstvím kapaliny. Když se iPhone zahřeje, kapalina se změní na páru a rozptýlí se po celé ploše. Nakonec by se pára ochladila a zkondenzovala, díky čemuž se proces může opakovat. Tento systém by pomohl odvádět teplo od čipu A19 Pro, který by měl pohánět modely iPhone 17 Pro a zároveň by tím Apple srovnal krok s konkurencí, která výparníkové komory u svých nejvybavenějších modelů nabízí už řadu let.