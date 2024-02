Všechno je jinak: Nintendo Switch 2 nabírá výrazné zpoždění

Nástupce Nintenda Switch pravděpodobně letos neuvidíme

Řada respektovaných médií v čele s VGC tvrdí, že jejich zdroje ukazují na první kvartál roku 2025

Doufejme, že Nintendo zachová zpětnou kompatibilitu her

Nintendo Switch je tady s námi už od roku 2017, přičemž stále více hráčů netrpělivě očekává příchod nástupce, který podle řady spekulací už klepe na dveře. Ty nejoptimističtější zprávy hovoří už o příštím měsíci, zatímco pesimisté spíše odhadovali příchod Switche 2 až na přelomu léta a podzimu. Jak se ale zdá, ani jedni nejspíše nemají pravdu. Podle serveru VGC bylo oficiální představení nové konzole od japonské společnosti odloženo až na první kvartál příštího roku, přičemž zdroje známého brazilského novináře a také Eurogameru se k těmto spekulacím přiklánějí také.

Uvedení nástupce Nintenda Switch se nejspíše odkládá na rok 2025

Vydání na začátku roku 2025 by mohlo znamenat, že Switch 2 (což není potvrzený název konzole) bude uveden na trh ve stejnou dobu jako jeho předchůdce, který se objevil v březnu 2017. Dva zdroje VGC potvrdily, že vyvíjejí hry pro Switch 2 plánované na začátek roku 2025. Pozdější datum vydání by také dalo vývojářům čas na dokončení launchových titulů, přičemž jedním z nich by mohl být Metroid Prime 4. Ten byl oznámen v roce 2017 a jeho vývoj byl restartován v roce 2019, avšak od té doby se pět let nedočkala žádné aktualizace, přičemž server Polygon vyslovil teorii, že by si ho Nintendo mohlo šetřit právě pro svou novou konzoli.

Switch 2 bude mít po svém předchůdci, který se již stal nejprodávanější konzolí Nintenda v historii a překonal prodeje svých kolegů od Sony i Microsoftu, co dělat. Ať už bude datum představení jakékoli, nejen v redakci doufáme, že se potvrdí předchozí spekulace o zpětné kompatibilitě her, která by těžké začátky nové konzoli usnadnila a velmi by potěšila také samotné hráče. Rovněž má být zachována i kompatibilita se současným systémem fyzických cartridge, které si poměrně velké množství hráčů oblíbilo.