Premiéra Nintendo Switch 2 už příští měsíc? Zákulisní novinky dávají hráčům naději

Představení druhé generace konzole Nintendo Switch je podle spekulací na spadnutí

Podle Nate the Hate a Johna Linnemana z Digital Foundry k tomu dojde už příští měsíc

Vyvíjet hry na nový Switch údajně plánuje také Sega

Letošní rok bude pravděpodobně pro japonskou společnost Nintendo klíčový. Jeho konzole Switch je sice velmi úspěšná, avšak od vydání v roce 2017 uplynula už řada let, tudíž se pohybuje na konci svého životního cyklu. Spekulace ohledně chystaného nástupce se v posledních měsících objevují čím dál tím více, přičemž řada z nich tvrdí, že právě v letošním roce gigant z Kjóta odhalí nástupce jedné z nejúspěšnějších konzolí historie. Na čem se spekulace ovšem neshodnou je datum, kdy by měla být nová konzole představena.

Nintendo Switch 2: premiéra příští měsíc?

Zatímco někteří tvrdí, že k odhalení dojde až ve druhé polovině roku, pravděpodobně na přelomu léta a podzimu, stále častěji se objevují i hlasy, že představení Nintenda Swtich 2 je již na spadnutí. Kupříkladu známý a důvěryhodný leaker @Tech_Reve (Revegnus), který má velice blízko zejména k Samsungu, na sociální síti X napsal, že Nintendo Switch 2 dorazí už na začátku příštího roku.

V posledním díle podcastu známý insider Nate the Hate se společně s Johnem Linnemanem z Digital Foundry vyjádřili k možnému odhalení a řekli nejen to, že březnové odhalení by dávalo smysl, a že je velmi pravděpodobné, že se tak stane ještě před letošním ročníkem Game Developers Conference, která se koná od 18. do 22. března.

Nate the Hate a John Linneman rovněž hovořili o pravděpodobných specifikacích konzole Nintendo Switch 2, které pochopitelně ještě nebyly odhaleny, stejně jako oficiální název. Diskutovali například o tom, kolik paměti RAM by měl systém mít. Zatímco 10 GB je považováno za naprosté přijatelné minimum, John Linneman považuje 16 GB za možnost, zejména při pohledu na specifikace Steam Decku. Tolik paměti RAM by systému usnadnilo spouštění her současné generace, a to i s očekávanými vizuálními ústupky.

Vedle spekulace k odhalení Nintenda Switch 2 a specifikacím se Nate the Hate vyjádřil také k údajnému Nintendo Direct příští týden a naznačil, že by se mohlo jednat o Partner Direct zaměřený na tituly třetích stran. Pokud tomu tak skutečně bude, Nintendo si nejspíše ponechá představení vlastních titulů až na odhalení Nintenda Switch 2. To nicméně není vše, co čem ve světě Nintenda aktuálně spekuluje.

Známý leaker Midori tvrdí, že všechny chystané nové hry od společnosti Sega vyjdou také na nový Switch 2. Mezi tituly, které si najdou cestu také na novou generaci konzole od Nintenda mají být kupříkladu reboot Jet Set Radio, nové Crazy Taxi, Virtua Fighter, Streets of Rage, Shinobi či dokonce Golden Axe.