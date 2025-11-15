TOPlist

Vrcholný OnePlus 15 s obří baterií je tu. Přišel se slevou a dárkem v hodnotě 7 tisíc

PR článek
PR článek 15. 11. 8:00
Smartphone Oneplus

Na Český trh oficiálně vstoupil nový OnePlus 15 a kromě špičkového výkonu a nadstandardní kapacity baterie přináší i zaváděcí slevu. V Mobil Pohotovosti teď na nové vlajkovce ušetříte 2 500 Kč, a navíc získáte dárek v hodnotě 7 490 Kč – chytré hodinky OnePlus Watch 3, které doplňují telefon nejen designově, ale i funkčně. Sledují totiž zdraví, sportovní aktivity a umožňují pohodlné ovládání telefonu přímo ze zápěstí.

Špičkový výkon a obří baterie

OnePlus 15 navazuje na své velmi úspěšné předchůdce a skutečně tak přichází ve vyšperkovaném kabátku. Největší pozornost si právem získává baterie. Ta s kapacitou 7 300 mAh posouvá výdrž na zcela novou úroveň a zametá s téměř každou konkurenční vlajkovou lodí. Telefon zvládne i dva dny provozu, a když na to dojde, 120W drátové a 50W bezdrátové nabíjení se postará o to, že nečekáte déle, než je nutné.

V kombinaci s nedávno představeným čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 a až 165Hz AMOLED displejem jde o zařízení, které zvládne náročné hry bez přehřátí, reaguje prakticky okamžitě a aplikace spouští bez prodlev.

Telefon Oneplus 15

Foto výbava u OnePlus 15 nabízí k dispozici tři objektivy, přičemž každý z nich má 50 Mpx. Hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu a pokročilým HDR algoritmem zvládne detailní snímky i v náročných světelných podmínkách. Doplňuje ho ultraširoký objektiv s korekcí zkreslení a teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem, který umožňuje přiblížení bez ztráty kvality. Výsledkem jsou ostré, kontrastní snímky s přirozenými barvami a výborně vykreslenými detaily.

  • OnePlus 15 jen za 25 490 Kč (běžně 27 990 Kč)

Nejvýhodnější nákup podzimu

OnePlus 15 tak vstupuje na český trh s výbavou, která téměř nemá konkurenci, a s bonusy, které dělají z téhle vlajkové novinky jeden z nejvýhodnějších nákupů letošního podzimu. Kromě slevy 2 500 Kč a chytrých hodinek OnePlus Watch 3 v hodnotě 7 490 Kč můžete využít ještě 10% ISIC slevu, se kterou se dostanete na pouhých 22 491 Kč.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Logo společnosti Apple vytvořené z peněz
Apple uzavírá historickou dohodu s Tencentem. Z WeChatu mu potečou miliardy
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
0
Samsung Galaxy Z TriFold (ilustrační obrázek)
Víme, jak se bude jmenovat trojitá skládačka od Samsungu. Známe i část výbavy
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 18:00
0
Chytré hodinky Garmin Fenix 7 Pro
Hledáte výhodné chytré hodinky? Garmin Fenix 7 Pro Solar jsou momentálně v super akci
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 15:00
2
Tesla Model 3 s logem Applu (ilustrační obrázek)
Apple CarPlay v Tesle? Automobilka po více než dekádě zřejmě změní názor
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 13:30
0

Kapitoly článku