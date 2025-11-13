TOPlist

OnePlus 15 recenze: rychlost, síla a výborná výdrž

Jakub Fišer
Jakub Fišer 13. 11. 14:30
4
OnePlus 15 se zády z kompozitního materiálu
  • OnePlus 15 působí jako sympatická vlajková loď, která zaparkovala jen těsně pod úplným vrcholem
  • Má skvělou výbavu, velmi vysoký výkon, ale jejím údělem je stát ve stínu modelu Oppo Find X9 Pro
  • Celkem originálním detailem je „samoopravovací“ povrch kompozitních zad černé varianty
  • V Česku se prodává ve dvou konfiguracích, základní vyjde na 24 990 korun včetně DPH

Letos to na trhu se smartphony nebude jen o souboji Applu a Samsungu. Velmi zajímavou alternativou je tradičně i Vivo, přitom svého vlajkového zástupce posílá do boje i Oppo nebo jeho dceřinná značka OnePlus. Novinka jménem OnePlus 15 vstupuje dnes na český trh a rovnou se chce porvat se všemi výše zmíněnými o přízeň zákazníků. Jak na nás telefon po několika týdnech používání působí?

Kapitoly článku
Design a displej
Výbava, výkonu a baterie
Operační systém
Fotoaparát a záznam videa
Závěrečné hodnocení
Klady
Zápory

OnePlus 15 je dostupný ve dvou konfiguracích. Základní s výbavou 12/256 GB vyjde na 24 990 korun včetně DPH, vyšší model s pamětí 16/512 GB pořídíte za 27 990 korun. Do konce listopadu přitom bude možné tuto vyšší paměťovou variantu pořídit se slevou za 25 490 korun a k tomu dárek hodinky OnePlus Watch 3 ve velikosti 43 milimetrů.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Design a displej

Po designové stránce se OnePlus trochu vrací o mnoho let dozadu. Namísto obecně oblíbeného centrálního kruhového fotomodulu totiž přináší do horního levého rohu umístěný batůžek se třemi fotoaparáty a duální LED. Designově je to více méně originální, kór v posledních letech. Na druhou stranu, Oppo Find X9 nebo OnePlus 13S mají vlastně skoro stejný zadní fotomodul. Inu, co je doma, to se počítá…

OnePlus 15 v ruce redaktora

OnePlus 15 je k mání ve třech barvách – béžová, fialová a černá – všechny přitom nabízí odolnou konstrukci z hliníku. První dvě zmíněné mají záda z klasického matného skla, černý model využívá „samoopravovací“ kompozitní materiál, na který můžete nehtem kreslit čáry a pak je snadným otřením nechat zmizet. Upřímně je to docela povedená vychytávka, tedy až do chvíle, než vám na zádech jedna rýha skutečně zůstane a nepůjde „opravit“ hadříkem.

Jinak má nové OnePlus skvělý úchop, za což vděčí plochým bokům. K tomu všemu nepatří zrovna k nejtěžším vlajkovým lodím, váží pouhých 215 gramů. Po obvodu byste našli klasickou kolébku pro regulaci hlasitosti, vypínací tlačítko, slot pro 2 nanoSIM karty (podporuje i eSIM) a také reproduktor nebo USB-C. Nalevo nahoře je akční tlačítko označované jako Plus Key, umí aktivovat tichý režim, spustit fotoaparát, záznamník, svítilnu nebo zapnout režim nerušit.

Na přední straně se nechází obrazovka typu LTPO AMOLED s úhlopříčkou 6,78″ a plochým sklem Gorilla Glass Victus 2. To je přechod od minulé generace OnePlus 13, která měla klasický 2,5D polo-zahnutý displej. Každému samozřejmě vyhovuje něco jiného. U displeje OnePlus 15 je důležité, že má slušnou úhlopříčku a vysoké rozlišení 1 272 × 2 772 pixelů, čili jemnost je 450 pixelů na palec.

Obrazovka nepatří k žádnému průměru, přesto na ty nejlepší jí něco chybí. Panel je viditelně vyroben čínským BOE, na rozdíl od Vivo X300 Pro ale nedosahuje tak dobré svítivosti v různých situacích. Automatická regulace funguje trochu pomaleji a když už přepne, na ostrém poledním slunci nemá takovou sílu jako zmíněná konkurence. Tabulkový rozdíl je: až 3 600 nitů (OnePlus 15) vs. až 4 500 nitů (Vivo), v praxi je rozdíl také zřejmý.

Výbava, výkonu a baterie

Pod kapotou skrývá OnePlus 15 jedno malé překvapení. Jde proti své konkurenci, která z většiny sází na nejmodernější Dimensity 9500 od MediaTeku. Nový OnePlus nabízí nejvýkonnější čipset z druhé strany spektra – Snapdragon 8 Elite 5. generace od Qualcommu. Ten má k dispozici 8jádrový procesor (maximální takt 4,6 GHz) a grafiku Adreno 840. V ohledech jako je výkon, energetická účinnost a případná úspora jsou na tom Snapdragony i Dimensity velmi podobně, takže tady si můžete být jisti, že dostanete to nejlepší.

Hardwarové parametry OnePlus 15

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 161,4 × 76,7 × 8,1 mm, hmotnost: 211 nebo 215 g (dle varianty), zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1272 × 2772 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 80mm, 1/2.76", 0.64µm, 3,5× optický zoom, PDAF, OIS, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 16mm, 116˚, 1/2.88", 0.61µm, PDAF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 21mm, 1/2.74", 0.8µm, AF, 4K video, HDR, panorama
Kompletní specifikace

Po stránce výkonu nepřipouští prakticky žádné kompromisy, bezpečně si na telefonu zahrajete i ty nejnovější a graficky nejnáročnější mobilní hry, zvládne i složitější multitasking. Při zátěži ale celkem značně topí, a to i přes komplexní soustavu Glacier Cooling System, kterou se čínský výrobce chlubí už několik let, pochopitelně včetně obligátní parní komory.

Při benchmarku AnTuTu i 3DMark Wild Life Extreme vystoupala interní teplota na 47 °C. To jsou hodnoty, které bychom u smartphonu s pokročilým chladícím mechanismem neočekávali. Výsledky v jednotlivých benchmarcích najdete v tabulce:

Benchmark OnePlus 15 OnePlus 13 Vivo X300 Pro Xiaomi 15
Geekbench 6 – Single Core 3 415 bodů 2 912 bodů 3 361 bodů 3 072 bodů
Geekbench 6 – Multi Core 10 060 bodů 8 986 bodů 9 421 bodů 9 388 bodů
3DMark Wild Life Extreme 6 962 bodů 6 615 bodů 7 200 bodů 5 786 bodů
AnTuTu 10 2 636 651 bodů 2 550 490 bodů 3 013 873 bodů 2 455 266 bodů

Další překvapení přichází u baterie. Výrobce totiž, stejně jako sesterské Oppo, sáhlo po opravdu rekordně velkém akumulátoru postaveném na křemíko-uhlíkové anodě. Díky tomu se můžete spolehnout na 2denní výdrž i při vyšší zátěži, s trochou kompromisů prožijete víkend na chatě bez nabíjení. Baterie uvnitř OnePlus 15 má totiž kapacitu 7 300 mAh, navrch podporuje rychlé 120W nabíjení, 50W nabíjení na bezdrátové podložce a 10W reverzní dobíjení ze zad telefonu.

Operační systém

OnePlus 15 běží na nejnovějším operačním systému Android 16 (v době testování s říjnovou bezpečnostní záplatou) doplněném o nadstavbu OxygenOS 16, která přináší moderní barvité a graficky opulentní prostředí. Oceňuji široké možnosti přizpůsobení – od ikon, přes animace, až po uspořádání plochy, ale i to, jak dobře je celý systém optimalizovaný pro úsporu baterie, díky čemuž vydrží telefon i při náročnějším používání celodenně, aniž by bylo potřeba baterii šetřit manuálně.

Prostředí OxygenOS na OnePlus 15

Nadstavba obsahuje také nové funkce založené na umělé inteligenci, například automatické vytváření poznámek z videí, generování myšlenkových map (možno namapovat i na akční tlačítko), vylepšený záznamník s odstraněním šumu a zvýrazněním hlasů, AI Writer pro tvorbu textů s kontrolou pravopisu a AI Scanner pro převod fyzických dokumentů do digitální podoby. Z hlediska stability jsem během testování nezaznamenal žádné pády nebo závažné bugy, což je v segmentu nových systémů rozhodně plus. Bezpečnostní prvky jsou diskrétně integrovány a nenarušují uživatelský zážitek.

Ačkoliv jsem obecně přítel spíše umírněných nadstaveb či rovnou čistého Androidu, v poslední době trh trpí na přehršel nových či nově příchozích velmi výrazných grafických nadstaveb. Před měsícem skončilo FuntouchOS a telefony Vivo nově nabízí OriginOS. Ať nemusíme daleko, OxygenOS je vlastně na podobné vlně. Systém je graficky sympatický, hezký na pohled a plný animací, ale nabízí i mnoho typicky čínských prvků, jako třeba bloatware v podobě předinstalovaných aplikací Netflix, Instagram, LinkedIn nebo TikTok.

Fotoaparát a záznam videa

Nejnovější vlajkový model OnePlus 15 sází na osvědčenou trojku 50,3Mpx snímačů. Ve zkratce tyto foťáky nabízí rozhodně nadstandardní kvalitu fotografií, o úplnou špičku však nejde. Rovnou lze předeslat, že kvalitou odpovídá k ceně mírně pod 30 tisíc korun. K dispozici je kvalitní hlavní kamera, slušný teleobjektiv i širokáč. Zde zevrubně:

  • Hlavní – Sony LYT-700, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Teleobjektiv – Isocell JN5, rozlišení 50,3 Mpx, 1/2,75″ velikost čipu, clona f/2.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 120× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Širokoúhlý – neznámý čip OmniVision, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,88″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 116°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Přední – neznámý čip, rozlišení 32,3 Mpx, velikost čipu 1/2,74″, clona f/2.4, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, autofokus.

Fotoaparát OnePlus 15

Fotoaparát nového OnePlus 15 hraje bezesporu první ligu. Je velmi univerzální, dokáže si poradit s různorodými nočními i denními scénami, s velkou parádou zvládá portréty, kde hraje důležitou roli i teleobjektiv se schopností 3,5× optického přiblížení bez ztráty kvality.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde.

Zároveň dlužno OnePlus pochválit za to, že upozaďuje AI post-processing na únosnou mez. Portréty v šeru či potemnělém interiéru jsou velmi ostré, AI se na nich zjevně trochu vyřádilo, ale do takové úrovně, aby to citlivě zvýšilo autenticitu samotné fotky. Rozhodně nejde o tak agresivní změny, jako u nedávno testovaného Vivo X300 Pro.

Celkem povedená je i selfie kamerka, která ve výchozím stavu pořizuje snímky v plném rozlišení 32,3 Mpx. Snímky jsou velmi ostré, barevně věrné a nabízí uvěřitelný bokeh efekt. Vzhledem k tomu, že je kamerka celkem široká, můžete fotit v 0,8× či standardně v 1×. U videa jsou na tom přední i zadní sestava podobně – obě zvládají 4K při 60 fps, zadní dokonce i 8K při 30 fps. K dispozici je i ultra stabilní režim, který selfie kamerka umí pouze při Full HD 30 fps, zadní i ve 4K rozlišení.

Závěrečné hodnocení

OnePlus 15 potvrzuje, že i bez statutu absolutní vlajkové lodi lze nabídnout špičkový telefon s vyváženou kombinací výkonu, výdrže a kvality zpracování. Novinka působí mimořádně solidně – jak po stránce konstrukce, tak v každodenním používání. Snapdragon 8 Elite poskytuje výkon, který bez problémů uspokojí i náročné hráče, a navíc je doplněn (skoro) rekordní baterií s kapacitou 7 300 mAh a extrémně rychlým 120W nabíjením. To je kombinace, kterou konkurence ve stejné cenové hladině často nenabízí.

OnePlus 15

OnePlus 15 tak zaujímá místo těsně pod vrcholem pomyslného žebříčku. Nabízí prémiové parametry, neokoukaný design a výborný poměr ceny a výkonu. Pokud vám nevadí, že stojí ve stínu dražších sourozenců z dílny Oppo, získáte za zhruba 25 tisíc korun jeden z nejlépe vyvážených telefonů letošního roku. Osobně si ale myslím, že v této cenové hladině už není nutné šetřit každou korunu a klidně si můžete připlatit za lépe vybavené Vivo nebo mnohokrát zmíněné Oppo Find X9 Pro.

OnePlus 15

Oneplus 15 Katalog
9.3

Design a zpracování

 9.5/10

Výkon a optimalizace

 9.5/10

Hardwarová výbava

 9.0/10

Kvalita fotografií

 9.1/10

Výdrž baterie

 9.5/10

Klady

  • velmi vysoký výkon Snapdragonu 8 Elite
  • famózní výdrž a rychlé nabíjení
  • fotoaparát bez agresivní AI
  • kvalitní zpracování a odolnost

Zápory

  • vyšší zahřívání při zátěži
  • displej s nižší svítivostí než top modely
  • bloatware v systému
  • ceny by mohla být nižší
Koupit OnePlus 15
Vstoupit do diskuze (4)
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Kapitoly článku