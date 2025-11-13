OnePlus 15 recenze: rychlost, síla a výborná výdrž

- OnePlus 15 působí jako sympatická vlajková loď, která zaparkovala jen těsně pod úplným vrcholem
- Má skvělou výbavu, velmi vysoký výkon, ale jejím údělem je stát ve stínu modelu Oppo Find X9 Pro
- Celkem originálním detailem je „samoopravovací“ povrch kompozitních zad černé varianty
- V Česku se prodává ve dvou konfiguracích, základní vyjde na 24 990 korun včetně DPH
Letos to na trhu se smartphony nebude jen o souboji Applu a Samsungu. Velmi zajímavou alternativou je tradičně i Vivo, přitom svého vlajkového zástupce posílá do boje i Oppo nebo jeho dceřinná značka OnePlus. Novinka jménem OnePlus 15 vstupuje dnes na český trh a rovnou se chce porvat se všemi výše zmíněnými o přízeň zákazníků. Jak na nás telefon po několika týdnech používání působí?
OnePlus 15 je dostupný ve dvou konfiguracích. Základní s výbavou 12/256 GB vyjde na 24 990 korun včetně DPH, vyšší model s pamětí 16/512 GB pořídíte za 27 990 korun. Do konce listopadu přitom bude možné tuto vyšší paměťovou variantu pořídit se slevou za 25 490 korun a k tomu dárek hodinky OnePlus Watch 3 ve velikosti 43 milimetrů.
Design a displej
Po designové stránce se OnePlus trochu vrací o mnoho let dozadu. Namísto obecně oblíbeného centrálního kruhového fotomodulu totiž přináší do horního levého rohu umístěný batůžek se třemi fotoaparáty a duální LED. Designově je to více méně originální, kór v posledních letech. Na druhou stranu, Oppo Find X9 nebo OnePlus 13S mají vlastně skoro stejný zadní fotomodul. Inu, co je doma, to se počítá…
OnePlus 15 je k mání ve třech barvách – béžová, fialová a černá – všechny přitom nabízí odolnou konstrukci z hliníku. První dvě zmíněné mají záda z klasického matného skla, černý model využívá „samoopravovací“ kompozitní materiál, na který můžete nehtem kreslit čáry a pak je snadným otřením nechat zmizet. Upřímně je to docela povedená vychytávka, tedy až do chvíle, než vám na zádech jedna rýha skutečně zůstane a nepůjde „opravit“ hadříkem.
Jinak má nové OnePlus skvělý úchop, za což vděčí plochým bokům. K tomu všemu nepatří zrovna k nejtěžším vlajkovým lodím, váží pouhých 215 gramů. Po obvodu byste našli klasickou kolébku pro regulaci hlasitosti, vypínací tlačítko, slot pro 2 nanoSIM karty (podporuje i eSIM) a také reproduktor nebo USB-C. Nalevo nahoře je akční tlačítko označované jako Plus Key, umí aktivovat tichý režim, spustit fotoaparát, záznamník, svítilnu nebo zapnout režim nerušit.
Na přední straně se nechází obrazovka typu LTPO AMOLED s úhlopříčkou 6,78″ a plochým sklem Gorilla Glass Victus 2. To je přechod od minulé generace OnePlus 13, která měla klasický 2,5D polo-zahnutý displej. Každému samozřejmě vyhovuje něco jiného. U displeje OnePlus 15 je důležité, že má slušnou úhlopříčku a vysoké rozlišení 1 272 × 2 772 pixelů, čili jemnost je 450 pixelů na palec.
Obrazovka nepatří k žádnému průměru, přesto na ty nejlepší jí něco chybí. Panel je viditelně vyroben čínským BOE, na rozdíl od Vivo X300 Pro ale nedosahuje tak dobré svítivosti v různých situacích. Automatická regulace funguje trochu pomaleji a když už přepne, na ostrém poledním slunci nemá takovou sílu jako zmíněná konkurence. Tabulkový rozdíl je: až 3 600 nitů (OnePlus 15) vs. až 4 500 nitů (Vivo), v praxi je rozdíl také zřejmý.
Výbava, výkonu a baterie
Pod kapotou skrývá OnePlus 15 jedno malé překvapení. Jde proti své konkurenci, která z většiny sází na nejmodernější Dimensity 9500 od MediaTeku. Nový OnePlus nabízí nejvýkonnější čipset z druhé strany spektra – Snapdragon 8 Elite 5. generace od Qualcommu. Ten má k dispozici 8jádrový procesor (maximální takt 4,6 GHz) a grafiku Adreno 840. V ohledech jako je výkon, energetická účinnost a případná úspora jsou na tom Snapdragony i Dimensity velmi podobně, takže tady si můžete být jisti, že dostanete to nejlepší.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,4 × 76,7 × 8,1 mm, hmotnost: 211 nebo 215 g (dle varianty), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Po stránce výkonu nepřipouští prakticky žádné kompromisy, bezpečně si na telefonu zahrajete i ty nejnovější a graficky nejnáročnější mobilní hry, zvládne i složitější multitasking. Při zátěži ale celkem značně topí, a to i přes komplexní soustavu Glacier Cooling System, kterou se čínský výrobce chlubí už několik let, pochopitelně včetně obligátní parní komory.
Při benchmarku AnTuTu i 3DMark Wild Life Extreme vystoupala interní teplota na 47 °C. To jsou hodnoty, které bychom u smartphonu s pokročilým chladícím mechanismem neočekávali. Výsledky v jednotlivých benchmarcích najdete v tabulce:
|Benchmark
|OnePlus 15
|OnePlus 13
|Vivo X300 Pro
|Xiaomi 15
|Geekbench 6 – Single Core
|3 415 bodů
|2 912 bodů
|3 361 bodů
|3 072 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|10 060 bodů
|8 986 bodů
|9 421 bodů
|9 388 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|6 962 bodů
|6 615 bodů
|7 200 bodů
|5 786 bodů
|AnTuTu 10
|2 636 651 bodů
|2 550 490 bodů
|3 013 873 bodů
|2 455 266 bodů
Další překvapení přichází u baterie. Výrobce totiž, stejně jako sesterské Oppo, sáhlo po opravdu rekordně velkém akumulátoru postaveném na křemíko-uhlíkové anodě. Díky tomu se můžete spolehnout na 2denní výdrž i při vyšší zátěži, s trochou kompromisů prožijete víkend na chatě bez nabíjení. Baterie uvnitř OnePlus 15 má totiž kapacitu 7 300 mAh, navrch podporuje rychlé 120W nabíjení, 50W nabíjení na bezdrátové podložce a 10W reverzní dobíjení ze zad telefonu.
Operační systém
OnePlus 15 běží na nejnovějším operačním systému Android 16 (v době testování s říjnovou bezpečnostní záplatou) doplněném o nadstavbu OxygenOS 16, která přináší moderní barvité a graficky opulentní prostředí. Oceňuji široké možnosti přizpůsobení – od ikon, přes animace, až po uspořádání plochy, ale i to, jak dobře je celý systém optimalizovaný pro úsporu baterie, díky čemuž vydrží telefon i při náročnějším používání celodenně, aniž by bylo potřeba baterii šetřit manuálně.
Nadstavba obsahuje také nové funkce založené na umělé inteligenci, například automatické vytváření poznámek z videí, generování myšlenkových map (možno namapovat i na akční tlačítko), vylepšený záznamník s odstraněním šumu a zvýrazněním hlasů, AI Writer pro tvorbu textů s kontrolou pravopisu a AI Scanner pro převod fyzických dokumentů do digitální podoby. Z hlediska stability jsem během testování nezaznamenal žádné pády nebo závažné bugy, což je v segmentu nových systémů rozhodně plus. Bezpečnostní prvky jsou diskrétně integrovány a nenarušují uživatelský zážitek.
Ačkoliv jsem obecně přítel spíše umírněných nadstaveb či rovnou čistého Androidu, v poslední době trh trpí na přehršel nových či nově příchozích velmi výrazných grafických nadstaveb. Před měsícem skončilo FuntouchOS a telefony Vivo nově nabízí OriginOS. Ať nemusíme daleko, OxygenOS je vlastně na podobné vlně. Systém je graficky sympatický, hezký na pohled a plný animací, ale nabízí i mnoho typicky čínských prvků, jako třeba bloatware v podobě předinstalovaných aplikací Netflix, Instagram, LinkedIn nebo TikTok.
Fotoaparát a záznam videa
Nejnovější vlajkový model OnePlus 15 sází na osvědčenou trojku 50,3Mpx snímačů. Ve zkratce tyto foťáky nabízí rozhodně nadstandardní kvalitu fotografií, o úplnou špičku však nejde. Rovnou lze předeslat, že kvalitou odpovídá k ceně mírně pod 30 tisíc korun. K dispozici je kvalitní hlavní kamera, slušný teleobjektiv i širokáč. Zde zevrubně:
- Hlavní – Sony LYT-700, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell JN5, rozlišení 50,3 Mpx, 1/2,75″ velikost čipu, clona f/2.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 120× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – neznámý čip OmniVision, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,88″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 116°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední – neznámý čip, rozlišení 32,3 Mpx, velikost čipu 1/2,74″, clona f/2.4, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, autofokus.
Fotoaparát nového OnePlus 15 hraje bezesporu první ligu. Je velmi univerzální, dokáže si poradit s různorodými nočními i denními scénami, s velkou parádou zvládá portréty, kde hraje důležitou roli i teleobjektiv se schopností 3,5× optického přiblížení bez ztráty kvality.
Zároveň dlužno OnePlus pochválit za to, že upozaďuje AI post-processing na únosnou mez. Portréty v šeru či potemnělém interiéru jsou velmi ostré, AI se na nich zjevně trochu vyřádilo, ale do takové úrovně, aby to citlivě zvýšilo autenticitu samotné fotky. Rozhodně nejde o tak agresivní změny, jako u nedávno testovaného Vivo X300 Pro.
Celkem povedená je i selfie kamerka, která ve výchozím stavu pořizuje snímky v plném rozlišení 32,3 Mpx. Snímky jsou velmi ostré, barevně věrné a nabízí uvěřitelný bokeh efekt. Vzhledem k tomu, že je kamerka celkem široká, můžete fotit v 0,8× či standardně v 1×. U videa jsou na tom přední i zadní sestava podobně – obě zvládají 4K při 60 fps, zadní dokonce i 8K při 30 fps. K dispozici je i ultra stabilní režim, který selfie kamerka umí pouze při Full HD 30 fps, zadní i ve 4K rozlišení.
Závěrečné hodnocení
OnePlus 15 potvrzuje, že i bez statutu absolutní vlajkové lodi lze nabídnout špičkový telefon s vyváženou kombinací výkonu, výdrže a kvality zpracování. Novinka působí mimořádně solidně – jak po stránce konstrukce, tak v každodenním používání. Snapdragon 8 Elite poskytuje výkon, který bez problémů uspokojí i náročné hráče, a navíc je doplněn (skoro) rekordní baterií s kapacitou 7 300 mAh a extrémně rychlým 120W nabíjením. To je kombinace, kterou konkurence ve stejné cenové hladině často nenabízí.
OnePlus 15 tak zaujímá místo těsně pod vrcholem pomyslného žebříčku. Nabízí prémiové parametry, neokoukaný design a výborný poměr ceny a výkonu. Pokud vám nevadí, že stojí ve stínu dražších sourozenců z dílny Oppo, získáte za zhruba 25 tisíc korun jeden z nejlépe vyvážených telefonů letošního roku. Osobně si ale myslím, že v této cenové hladině už není nutné šetřit každou korunu a klidně si můžete připlatit za lépe vybavené Vivo nebo mnohokrát zmíněné Oppo Find X9 Pro.
OnePlus 15
Design a zpracování9.5/10
Výkon a optimalizace9.5/10
Hardwarová výbava9.0/10
Kvalita fotografií9.1/10
Výdrž baterie9.5/10
Klady
- velmi vysoký výkon Snapdragonu 8 Elite
- famózní výdrž a rychlé nabíjení
- fotoaparát bez agresivní AI
- kvalitní zpracování a odolnost
Zápory
- vyšší zahřívání při zátěži
- displej s nižší svítivostí než top modely
- bloatware v systému
- ceny by mohla být nižší