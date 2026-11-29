- Červené produkty Applu s označením (PRODUCT)RED by se mohly vrátit na pulty obchodů
- V Cupertinu údajně plánují hned několik zařízení a příslušenství v ikonické barvě
- Prvním by měl být chytrý reproduktor HomePod mini 2
Barvy hrály v rámci produktového portfolia Applu vždy velkou roli, nicméně jedna barva měla prominentní postavení. Tou byla pochopitelně ikonická červená, kterou nesla zařízení s označením (PRODUCT)RED. Kromě estetických kvalit se tyto produkty vyznačovaly také tím, že jejich zakoupením přispíváte na organizaci The Global Fund, která bojuje s vážnými nemocemi, jako je například HIV/AIDS, tuberkulóza či malárie. Před nedávnou dobou ale Apple od tohoto partnerství upustil a sytě červená se z jeho produktů vytratila.
Jen červená to může být
Nyní by se ale mohla dočkat velkého návratu. Na sociální síti X koluje snímek, který nejprve sdílel uživatel s přezdívkou @s_s_s_t_x, avšak následně jej repostoval také samotný novinář Mark Gurman z Bloombergu, který platí za spolehlivý zdroj informací o plánech Applu do budoucna. Na snímku se nachází krabice nového HomePodu mini 2 v červené barvě a s typickou značkou (RED). Mimo jiné barvy a návratu Applu k červeným produktům by ale HomePod mini 2 neměl disponovat ničím jiným navíc oproti standardním barevným variantám.
https://t.co/V2C3Fgkh4u pic.twitter.com/0bgZQppOk6
— Mark Gurman (@markgurman) November 28, 2026
Tím ale podle všeho Apple nehodlá skončit. Očekává se, že návrat (RED) zařízení bude o poznání širší. Konkrétně se spekuluje o tom, že se v příštím týdnu objeví bezdrátová sluchátka AirPods Max 2 ve stříbrné a bílé barevné kombinaci, která budou disponovat sytě červenou digitální korunkou, červený řemínek pro pouzdro sluchátek AirPods Pro, červený sportovní řemínek pro chytré hodinky Apple Watch a potenciálně také červený AirTag 2. Pokud by se Apple odvázal a začátkem příštího roku představil také červený iPhone 18 či rovnou iPhone Air 2, jistě by se z této barevné kombinace stal hit.
Apple spolupracoval s The Global Fund dlouhá léta, konkrétně od roku 2006. V průběhu let nabízel gigant z Cupertina nejen sytě červené produkty jako iPody, iPhony či Apple Watch, ale také celou řadu příslušenství. Mezi poslední zařízení, která Apple v rámci (PRODUCT)RED nabídl, patří iPhone SE 3, iPhone 14, iPhone 14 Plus nebo Apple Watch Series 9.