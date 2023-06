Vodafone znovu přepracoval své hlavní tarify. Pořád je nejlevnější ze všech

Vodafone k 15. červnu přifoukl svou stávající nabídku neomezených tarifů o dva nové

Neomezený Basic+ přináší vyšší rychlost s přirážkou zhruba 100 korun

Neomezený Super+ cílí na ty náročnější a za necelou tisícovku nabízí rychlost 20 Mb/s

Vodafone, jako by se inspiroval u O2, přispěchal na startu léta s obměnou své nabídky neomezených tarifů. Nově od 15. června nabízí hned 5 tarifů s neomezeným datovým balíčkem, což je více než většina konkurence. Zároveň má základní tarif za 653 Kč měsíčně, což je stále nejméně ze všech tří velkých tuzemských operátorů. Novinky jsou dostupné jak novým, tak stávajícím klientům.

Neomezené tarify Vodafone

Stávající nabídku tarifů Neomezený Basic, Neomezený Super a Neomezený Premium 5G červený operátor rozředil přidáním Neomezený Basic+ a Neomezený Super+. Tyto doplňkové tarify se snaží najít uplatnění pro zákazníky, kteří požadují třeba vyšší rychlost, nebo naopak nižší cenu vykoupenou nižší rychlostí.

Basic+ obohacuje standardní Basic. To znamená, že namísto 2Mb/s přenosové rychlosti nabízí rychlost jednou takovou, a sice 4 Mb/s. Zůstává neomezené volání i SMS, evropský roaming v ceně a pět 24hodinových zrychlení na maximum. Cena základního Basic je 653 Kč měsíčně (542 Kč s extra investicí do tarifu pevného internetu), varianta Basic+ vyjde na 746 Kč měsíčně (635 Kč s pevným internetem).

To už není takový rozdíl oproti tarifu Neomezený Super, který nabízí vše již vypsané, jen neomezený internet s rychlostí až 10 Mb/s. Jeho cena je 871 Kč měsíčně, respektive 652 Kč s pevným internetem. Super+ pak přináší řádově vyšší rychlost 20 Mb/s za 991 Kč měsíčně (s pevným internetem 878 Kč). Zde je k mání ještě extra sleva – na prvních 6 měsíců vás tarif vyjde na 871 Kč měsíčně. Nabídku pak doplňuje pátý tarif Premium 5G, který se nijak nezměnil – nabízí neomezenou 5G rychlost a 1 000 minut volání za hranice euroamingu.

A co konkurence?

Vodafone může těšit, že je z operátorského triumvirátu stále nejlevnějším poskytovatelem, alespoň co se týče datově neomezených tarifů. O2 prodává svůj nejlacinější neomezený tarif NEO+ Stříbrný za 949 Kč měsíčně. Ten nabízí rychlost uzamčenou na 10 Mb/s a klienti Air Bank mají nárok na 300 Kč slevu.

T-Mobile má trochu komplexnější nabídku. Ekvivalentní tarif je Neomezeně XL s 10Mb/s rychlostí za 930 Kč měsíčně (v Magenta 1 se cena poníží na 698 Kč). Ale růžový operátor má ve své nabídce i výhodnou funkci Pořád online, která de facto splňuje podmínky neomezeného internetu.

Služba Pořád online funguje tak, že T-Mobile svým klientům umožní přistupovat na internet i po tom, co si vyčerpají svůj standardní datový balíček. Rychlost je pak v takovém případě omezena na 256 kb/s, tedy 2 Mb/s, a uživatelé smí používat pouze aplikace, které potřebují jen malé množství dat, například chaty, počasí, navigace, bankovní aplikace nebo jízdní řády.

Do konce června T-Mobile s touto funkcí prodává kupříkladu tarif 3 GB Plus za 392 Kč měsíčně, který obsahuje neomezené SMS i volání, evropský roaming a 3 GB mobilních dat včetně služby Pořád online. Původně byl tarif nabízen jen do konce května 2023, ale operátor pak exkluzivitu prodloužil.