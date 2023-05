Jen do konce května! T-Mobile nabízí levný tarif s neomezeným voláním

T-Mobile láká na další zvýhodněný tarif, tentokrát s 3 GB dat a službou Pořád online

Nabídka je exkluzivně levnější o 30 %, sleva však platí jen do konce května

Operátor T-Mobile nasadil velmi slušnou slevu na částečně neomezený tarif jménem 3 GB Plus. Jen do konce května je k mání za zvýhodněnou cenu 392 Kč měsíčně, namísto původních 560 Kč. Tarif však má několik typických háčků.

Zákazníci s tímto tarifem získají neomezené volání i SMS do všech sítí, samozřejmostí je celoevropský roaming. Co do dat je k dispozici 3GB balíček, přičemž v ceně je i služba Pořád online. S tou zůstanete na nízké rychlosti online i po přečerpání tarifu. Služba Pořád online stačí pro prohlížení jízdních řádů, chatování a podobně.

A kde jsou zmíněné háčky? Tarif lze sjednat pouze online, to je první věc, kterou byste měli vědět. Obligátní je pak zacílení na nové zákazníky – těm stávajícím tarif nabízen není. Jak uvádí operátor na svých stránkách: „Nabídka platí pro nové aktivace, pro přechod z předplacené karty nebo od jiného operátora.“

V rámci přechodu vám pak T-Mobile bez problému zajistí stejné číslo. Příjemným bonusem je možnost sjednat tarif jen za použití bankovní identity. Důležité však je, že sleva 30 % na tarif platí pouze do 31. května. Pokud to stihnete, operátor garantuje zvýhodněnou cenu na 60 měsíců.