Recenze sluchátek Marshall Major V: stylovka s novými funkcemi a výdrží až 100 hodin

Nová generace navyšuje výdrž až na 100 hodin a přidává programovatelné tlačítko

Příjemným překvapením je mobilní aplikace s ekvalizérem i nízká hmotnost

Novinka je v prodeji v klasickém černém provedení za cenu 3 790 korun

Od vydání recenze sluchátek Marshall Major IV uplynuly tři roky jako voda a do rukou se mi dostal jejich nástupce s očekávatelným označením Major V. Co nového si pro nás populární výrobce reproduktorů, hudebních zesilovačů i sluchátek připravil? Vyplatí se připlatit si a za 3 790 Kč pořídit nový model, nebo je naopak lepší využít nižší cenu starší generace, která se nyní prodává okolo 2 400 Kč?

Design a obsah balení

Ačkoliv to na první pohled není úplně zřejmé, Major V přináší některá zajímavá vylepšení. Na zevnějšku je ale téměř nepoznáte. Konstrukce sluchátek totiž zůstává stejná. Pohodlně polstrovaný hlavový most spojuje dvojici sluchátek o čtvercovém půdorysu. Přichycení pomocí kovových nožiček je i nadále stejně praktické a umožní sluchátka složit do mnohem menšího tvaru.

Hlavní prvky i veškeré konektory zůstaly na svých místech. Pravé sluchátko tedy disponuje zlatým tlačítkem ve formě joysticku, informační diodou, USB-C konektorem pro nabíjení i jack konektorem pro kabelové připojení zdroje zvuku. Levé sluchátko ale nově ukrývá ještě jedno programovatelné černé tlačítko. Zvenčí jsou obě sluchátka opatřena plastickým logem výrobce v bílé barvě, jen jeho podklad je nyní s texturou kůže. To je prakticky jediný zřetelně viditelný rozdíl, protože u předchozí verze byla sluchátka zvenčí hladká.

Taktéž obsah balení je téměř totožný, až na nabíjecí kabel, který nyní disponuje USB-C koncovkou na obou koncích. Nezapomnělo se ani na kabel s dvojicí jack konektorů. V minulé recenzi jsem vytýkal absenci alespoň nějakého látkového pytlíku pro uschování sluchátek, který hledám marně i nyní. Pár drobných změn tedy poznáte i pouhým pohledem, ty hlavní novinky jsou ale ukryty uvnitř.

Parametry a funkce

Dynamické měniče mají stále průměr 40 mm a frekvenční rozsah 20 až 20 000 Hz, zvýšila se ale jejich citlivost z 99 dB SPL na 106 dB SPL. Ačkoliv výrobce na svém webu neuvádí kapacitu baterie, zmiňuje zvýšenou výdrž, která z původních 80 hodin narostla na více než 100 hodin. I nadále je přítomno bezdrátové nabíjení a nově přibyla také funkce pro ochranu životnosti vaší baterie. Můžete si tak nastavit limity kapacity pro nabíjení i maximální teplotu.

U starší verze mi chyběla doprovodná aplikace, která by nabídla ekvalizér nebo přesný ukazatel stavu nabití baterie. To se u nového modelu změnilo a nyní opravdu obě funkce máme. Ukazatel stavu baterie se v aplikaci zobrazuje dokonce po jednotkách a ekvalizér má pět pásem, přičemž nabízí i vytvoření vlastního profilu.

Bluetooth je zde v moderní verzi 5.3 a jack konektor už neslouží pouze jako výstup, ale také jako vstup. Co opět budeme hledat marně, je ANC. Z hlediska kodeků se zde bavíme o podpoře SBC, AAC i novějším LC3. Rozměry produktu zůstávají stejné, jen mírně narostla hmotnost z 165 gramů na nynějších 186 gramů, i tak jsou ale sluchátka stále velmi lehká.

Pohodlí a ovládání

Díky již zmíněné hmotnosti sluchátka nevytvářejí nadměrný tlak na hlavu ani uši, a není tedy problém ani s jejich dlouhodobým používáním. Pro srovnání: Beats Solo 4 váží 217 gramů, Beats Solo 3 215 gramů, JBL Live 670NC celých 219 gramů a Urbanista Los Angeles kvůli solárnímu nabíjení téměř kilo. Marshall Major V je oproti těmto konkurentům tedy opravdový střízlík. Velmi chytře vyřešené je také skládání sluchátek dovnitř, takže na cestách zabírají mnohem méně místa a zároveň se chrání proti poškození.

Náušníky i hlavový most jsou pokryty jemnou koženkou, která je velmi příjemná na dotek. Náušníky jsou dále vyplněny paměťovou pěnou, na uších tedy opravdu nevadí. Mechanizmus nastavení délky sluchátek je poměrně tužší, což ale zajistí, že se délka opravdu změní, jen když to chcete. Kromě aplikace sluchátka poslouchají povely dvou již zmíněných tlačítek. Zlatý joystick funguje stejně jako u minulé generace, kde jsem jeho přítomnost uvítal.

Jednoduchým zmáčknutím sluchátka aktivujete a později takto můžete pozastavovat a spouštět přehrávání. Pohyb do stran ale umožní také přepínání skladeb nebo úpravu hlasitosti či ovládání telefonních hovorů. Nové programovatelné tlačítko umožní spolupráci se Spotify Tap, přepne profil ekvalizéru nebo vyvolá hlasového asistenta. Asi žádná z těchto funkcí pro mě není úplně nezbytná, takže osobně bych se bez nového tlačítka obešel, někomu však může používání usnadnit.

Celkově je model Major V velmi sympatický právě z hlediska pohodlí a každodenního používání. Není potřeba dohadovat se s nějakým polofunkčním bezdrátovým nabíjením, protože vše vyřídíte pomocí jednoduchého joysticku. Na uších sedí výborně a hlavu netíží ani při delším poslechu. Pohodlí je silná stránka testované novinky. Bohužel však je nutno počítat s tím, že daní za nízkou hmotnost je horší stabilita. Při běžném poslechu vsedě nebo za chůze jsem s tím neměl problém, ale při rychlejších pohybech nebo některých typech sportu sluchátka mění svou pozici na hlavě, případně mohou i spadnout.

Zvuk

A jak novinka značky Marshall zní? Upřímně musím zmínit, že jsem uvítal přítomnost ekvalizéru, protože v nativním nastavení mi sluchátka zněla poněkud ploše. Ačkoliv byl přítomny basy, středy nebo občas i výšky mi v některých skladbách chyběly. S ekvalizérem si je tedy potřeba pohrát a pak se dá dostat blíže ke kýženému výsledku. I tak ale občas některé detaily příliš nevyniknou nebo zní mírně plechově. S rozeznáním jednotlivých složek zvuku není problém, k dokonalému mixu a poměru všech „ingrediencí“ ale něco chybí. Lépe mi sluchátka zněla při vyšší hlasitosti, ta maximální ale není příliš vysoká, občas jsem tedy poslouchal i na úrovni 100 %.

Co se týče telefonních hovorů, Major V fungují dobře jak na straně volaného, tak na straně volajícího. Úspěšné byly také pokusy o spolupráci s hlasovým asistentem, v mém případě šlo o Siri.

Většinu času jsem se pohyboval někde okolo 80 až 90 %. Při této hlasitosti je pak zvuk ze sluchátek slyšet i ve vašem okolí, což může být někdy problém. Zvukově bych nové Marshally zařadil mezi průměr, pokud tedy hledáte opravdu prvotřídní zvuk, poohlédl bych se jinde. Za necelé 4 tisíce by však zvukové podání už mohlo být na lepší úrovni.

Aplikace Marshall

Ačkoliv aplikace v tomto případě nenabízí mnoho funkcionalit, určitě je fajn, že výrobce nyní myslel na důležité funkce, jako je ekvalizér nebo programovatelné tlačítko. To je vlastně skoro vše, co vám tento software nabídne, vezměme to ale popořadě.

Ekvalizér umožní nastavení v pěti pásmech, můžete si ale vybrat také z pěti přednastavených profilů. U nového černého tlačítka na levém sluchátku si můžete zvolit mezi třemi funkcemi. Může sloužit pro ovládání služby Spotify Tap, zajistí změnu profilu ekvalizéru nebo vyvolá hlasového asistenta. Lze ale také plně deaktivovat. Dále je v aplikaci možné deaktivovat zvuky, které sluchátka vydávají při aktivaci různých funkcí, a nabízí se také již zmíněná funkce pro ochranu baterie. Zmínit musím i možnost nastavení časovaného vypnutí.

Z hlediska designu je aplikace vydařená a především díky omezenému množství funkcí je velmi přehledná. Kromě angličtiny je možné vybírat z několika světových jazyků, čeština mezi nimi ale bohužel není. K dispozici jsou samozřejmě verze pro oba hlavní mobilní operační systémy.

Výdrž baterie

Jak už bylo zmíněno, výrobce původní výdrž 80 hodin navýšil na ještě lepších 100 hodin a kromě bezdrátového nabíjení a nabíjení pomocí USB-C konektoru přichází také s chytrou funkcí pro ochranu životnosti baterie. Díky ní je možné limitovat maximální kapacitu nabití, maximální rychlost dobíjení a také maximální teplotu při nabíjení. Dále nechybí rychlé nabíjení, které umožní během 15 minut doplnit energii na 15 hodin přehrávání. Kompletní nabití trvá zhruba 3 hodiny.

Z hlediska výdrže na baterii jsou tedy nové Marshally opravdovou špičkou, a pokud je pro vás tento aspekt prioritou, nový model bude dávat velký smysl, na druhou stranu i 80 hodin u starší generace běžnému smrtelníkovi vystačí na mnoho dní poslechu.

Závěrečné hodnocení

Marshall Major V jsou sympatická sluchátka. Z hlediska materiálů si nehrají na žádný prémiový segment a s cenou 3 790 Kč do něj nepatří, ačkoliv nejsou ani nejlevnější. Na druhou stranu za zmíněné peníze nedostanete o tolik více, než vám nabízí starší generace. Doprovodná aplikace spolu s ekvalizérem je prakticky ta nejdůležitější z nich. Programovatelné tlačítko nebo navýšenou už tak velmi dobrou výdrž bych osobně klidně oželel. Ani novější Bluetooth 5.3 nebo kodek LC3 by mne asi k upgradu nepřiměly.

Na druhou stranu, pokud hledáte solidní sluchátka s nadprůměrnou výdrží, zajímavým designem a spíše průměrným zvukem, nejnovější generace modelu Major bude dávat smysl i s ohledem na budoucnost. Mezi drobné nedostatky patří chybějící pouzdro nebo alespoň látkový pytlík a chybějící ANC. Naopak ocenit musím dobré pohodlí i výtečnou výdrž spolu s bezdrátovým nabíjením. Taktéž fyzický joystick je oproti různým typům dotykového ovládání vítanou změnou.

Marshall Major V 8.6 Design a zpracování 8.2/10

















Kvalita zvuku 7.5/10

















Výdrž baterie 9.2/10

















Funkce 8.4/10

















Pohodlí nošení 9.5/10

















Klady nový ekvalizér

programovatelné tlačítko

bezdrátové nabíjení

zajímavý design

výborná výdrž Zápory zvuk je spíše průměrný

nepodporují ANC

chybí jakýkoliv obal

bez detekce nasazení Koupit Marshall Major V