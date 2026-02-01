Genie 3: nejnovější AI od Googlu vytvoří hru ve stylu GTA 6 za pár minut

- Google spouští experimentální AI platformu Project Genie
- Jedná se o univerzální model schopný vytvářet rozmanitá interaktivní prostředí
- Umí generovat dynamiku prostředí a předpovídá, jak se bude prostředí vyvíjet
- Fanoušci už například vygenerovali působivé “GTA 6: Greenland Edition”
Google je jeden z předních hráčů na poli s umělou inteligencí a nejnovější počin pojmenovaný Project Genie to jen potvrzuje. Jedná se o experimentální AI platformu, která umí generovat rozmanitá interaktivní prostředí, a to včetně dynamiky a dalšího vývoje. Můžete si v něm vytvořit svůj svět a ten následně prozkoumat dle svých libostí. Jsme už jen krůček od tvorby her ve zcela vlastním prostředí?
Vlastní GTA 6 během pár minut?
Google představil univerzální model Genie 3 pro generování interaktivního prostředí již v srpnu minulého roku. Ten nyní rozšiřuje o specializovaný interaktivní prototyp zaměřený na tvorbu imerzivních světů, a tím vznikl Project Genie. Umí simulovat dynamiku prostředí a předpovídat, jak jej ovlivňují akce uživatele a jak se prostředí vyvíjí.
Komunita už prostřednictvím tohoto nástroje dokázala vytvořit působivý svět, ve kterém je možné se pohybovat. Ukázku jejich počinu označeného jako GTA 6: Greenland Edition si můžete prohlédnout ve videu níže.
Aktuálně pracuje ve webovém rozhraní a celý tento projekt pohání platformy Genie 3, Nano Banana Pro a samozřejmě Gemini. V základu má Project Genie tři hlavní schopnosti – tvorba světa (World sketching), průzkum světa (World exploration) a proměna světa (World remixing). Budete si tedy tvořit vlastní svět, který lze prozkoumat a ten se bude na základě vašich akcí měnit.
Jak to celé funguje?
Prvním krokem je definování toho, jak má váš nový svět vlastně vypadat. Popíšete prostředí, které chcete prozkoumat (textem nebo lze použít i obrázek) a také to, jakým způsobem tak chcete učinit – pěšky, na koni, letecky a tak podobně. Lze si zvolit také to, zda se po něm budete pohybovat z pohledu vlastních očí, nebo z perspektivy třetí osoby.
Poté přijde čas na specifikaci postavy, zda se budete svět prozkoumávat jako člověk, zvíře nebo předmět. Dokonce je možné se přes fotografii vtělit například do vašeho domácího mazlíčka, což vypadá rozhodně velmi zajímavě. Project Genie poté přes platformu Banana Pro vytvoří návrh, který lze ještě dále upravovat dle svých potřeb.
Jakmile budete s návrhem spokojeni, můžete jedním kliknutím vytvořit celý svět a pustit se do jeho průzkumu s limitací na 60 sekund. Světy jsou v současné verzi vytvářeny v rozlišení 720p (1280 × 720 px) a se snímkováním 20 až 24 snímků za sekundu (fps). V průběhu průzkumu světa je možné upravovat kameru a video z vašeho průchodu si lze stáhnout do počítače.
Cena a (ne)dostupnost
Přístup do platformy Project Genie je prozatím poměrně omezený je limitovaný jen na USA. K dispozici je navíc pouze předplatitelům AI tarifu Google AI Ultra (u nás od 6 890 korun měsíčně), nicméně vyhledávací gigant slibuje, že bude přístup postupně rozšiřovat i do dalších regionů. Dá se tedy očekávat že Project Genie dorazí i do Česka.