Vivo X Fold 5 pózuje na videu, zaujme svými rozměry a obří baterií

Internetem koluje video chystané skládačky Vivo X Fold 5

Samotná firma zároveň zveřejnila i oficiální tiskové snímky

Čínská premiéra je naplánovaná na 25. červen, světová pak na 10. červenec

Segment ohebných telefonů už dávno není jen v režii jediné firmy. Stále více výrobců se zapojuje do závodu o co možná nejpokročilejší skládačku, přičemž těžiště inovací už bychom nenašli na korejském poloostrově, ale o kousek vedle v Číně. Mezi přední výrobce ohebných telefonů a inovátory v této oblasti patří bezesporu čínské Vivo. To si chce na trhu vydobýt ještě lepší pozici chystanou skládačkou ve tvaru knížky X Fold 5, jehož premiéra je naplánována na 25. června, přičemž globální premiéra se má odehrát 10. července.

Skládačka Vivo X Fold 5 bude patřit mezi špičku

Už nyní ale internetem kolují nejen oficiální snímky, ale také video, které zachycuje smartphone v celé jeho kráse. Zatímco propagační snímky, na kterých je zachyceno Vivo X Fold 5 zveřejnila přímo samotná společnost v rámci marketingové kampaně na čínské sociální síti Weibo, zveřejněné video už v jejich plánech nebylo. To díky leakerům můžete shlédnout i na YouTube, nicméně je nutné poznamenat, že je celé v čínštině, tudíž mnoho užitečných informací se z něj patrně nedozvíte.

I tak lze ale z těchto materiálů poměrně snadno zjistit, že Vivo chce navázat na svůj předchozí model X Fold 3, který se doteď pyšní rekordem v podobě nejlehčí skládačky ve stylu knížky na trhu. Pokračovatel žezlo od svého předchůdce vezme ve velkém stylu – jeho hmotnost by měla být 219 gramů, což je na poměry skládaček poměrně úctyhodná hodnota. Zároveň má být chystaná skládačka také tenčí, přičemž kapacita baterie by měla dosahovat hodnoty 6000 mAh. Ta by dokonce měla být z 12 % z křemíku a být schopná fungovat i v -30 °C.

Ani co se týče softwaru se nemá jednat o žádné ořezávátko. K dispozici by měl být nejen desktopový režim Atomic Workbench, který by měl nabídnout lepší produktivitu práce, ale oficiálně je slibovaná také podpora ekosystému od Applu, ať už v případě úložiště iCloud, nebo dokonce skrze párování s chytrými hodinkami Apple Watch. V tomto ohledu jsme nicméně poměrně skeptičtí, jak toho hodlá Vivo dosáhnout, ovšem to už se snad brzy dozvíme.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.