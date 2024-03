Vivo X Fold 3 má být nejtenčí a nejlehčí skládačka na trhu! Masivní bude i fotovýbava

Chystaná skládačka od Vivo chce být nejlehčí a nejtenčí zařízení svého druhu na trhu

Zaostávat nemá ani co se týče hardwarových parametrů

Především fotoaparáty by měly být jedním z hlavních lákadel

Ohebné smartphony se postupně etablují na trhu, k čemuž významnou měrou přispívá Samsung. Ani ostatní výrobci ale nechtějí zůstat pozadu a postupně představují a vylepšují svá řešení, se kterými si chtějí také ukousnout svůj kus z relativně nového odvětví chytrých telefonů. Výjimkou není ani Vivo, které už pilně pracuje na své skládačce X Fold 3. Známý leaker Digital Chat Station na svém účtu na sociální síti Weibo zveřejnil hned několik informací, které fanoušky ohebných telefonů jistě potěší.

Ještě tenčí, lehčí a výkonnější

Velmi zajímavá je informace týkající se designu a ergonomie – podle leakera má být Vivo X Fold 3 nejtenčím a nejlehčím zařízením ve své třídě, což jistě nejeden potenciální zákazník ocení. Pozadu ale nemá zůstat ani hardware: vnitřní displej má dostat velikost 8,03″ s rozlišením 2480 × 2200 pixelů, vnější obrazovka se bude pyšnit panelem s úhlopříčkou 6,53″ a rozlišením 2748 × 1172 pixelů a procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 doplní 16 GB RAM a 1 TB interní paměti. Chybět nemá ani ultrasonická čtečka otisků prstů, infračervený port, odolnost proti vodě či baterie s kapacitou 5500 nebo 5800 mAh a 120W drátovým a 50W bezdrátovým nabíjením.

Fotoaparáty mají rovněž splňovat aktuální požadavky. Hlavní fotoaparát má obdržet čip OV50H s rozlišením 50 Mpx, širokoúhlý fotoaparát prý bude mít stejné rozlišení jako hlavní snímač a chybět nemá ani periskopický teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a fotočipem s rozlišením 64 Mpx. Nápomocný by jim měl být také obrazový čip V3, který Vivo nasadilo už do svého vlajkového modelu X100 Pro a kde odvádí co do kvality fotografií poměrně dobrou práci.

Vivo podle všeho chce mít na trhu nejlepší skládačku a v souboji se Samsungem nehodlá nic ponechat náhodě. Jihokorejský gigant svého favorita Galaxy Z Fold 6 představí nejspíše v létě, jako tomu bylo i v minulých letech, a je otázkou, jak moc se oproti současné generaci promění. V letošním roce bude jistě zajímavé sledovat, nakolik zůstanou zákazníci věrní aktuální jedničce na trhu, či kolik jich nakonec skončí u konkurence.