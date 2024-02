Je to vůbec možné? Chystaná skládačka Vivo X Fold 3 se umí proměnit v MacBook

Vivo X Fold 3 nabídne to, co žádný jiný smartphone

Na jeho ohebnou obrazovku prý půjde promítnout prostředí macOS

Na displeji půjde zobrazit nejen vzdálenou plochu, ale i speciální klávesnici

Značka Vivo není ve světě ohebných smartphonů natolik úspěšná jako Samsung, její skládačky z rodiny X Fold se ale rozhodně nemají za co stydět – dokáží zaujmout jak designem, tak i celkovou výbavou. Čínský výrobce pro letošní rok chystá již třetí generaci, která posune kupředu nejen hardwarovou, ale hlavně softwarovou část. Podle čerstvých úniků prý dokáže to, co žádný jiný smartphone na trhu.

Vivo X Fold 3 jako malý ohebný notebook?

Podle snímků, které zveřejnil známý informátor Ice Universe, vypustí Vivo do světa nečekanou bombu. Připravovaná skládačka X Fold 3 má totiž oslnit nevídanou funkcí – bezdrátovým zrcadlením prostředí macOS z počítačů od Applu. Nemá se přitom jednat o prostou vzdálenou plochu, ale o svébytnou implementaci, která počítá s integrací speciálních ovládacích prvků.

Z dostupných obrázků je patrné, že Vivo v tomto režimu počítá s rozdělením ohebné obrazovky na dvě poloviny – v horní má běžet prostředí macOS, ve spodní pak speciálně upravená klávesnice obsahující nejen běžné klávesy pro psaní, ale i speciální klávesy jako je ESC, Delete, Command apod. Jelikož systém macOS není uzpůsoben k ovládání dotyky, nota bene na takto malém displeji, počítáme i s možností pracovat se spodní částí displeje jako s touchpadem.

Kvůli poměru stran ohebného displeje bude používání počítačového systému v „notebookovém“ režimu méně praktické, neboť širokoúhlá horní polovina obrazovky nebude vzdálenou plochou vyplněna celá – po stranách jsou patrné široké okraje. Praktičtěji se tak jeví otočení systému o 90°, kdy je displej využitý do posledního pixelu. V obou režimech je však nutné počítat s drobným narušením, které způsobuje kruhový otvor pro selfie kamerku.

Pochopitelně, aby šlo Vivo X Fold 3 takto používat, bude nutné mít neustále puštěný Mac, na který se bude telefon vzdáleně připojovat, stejně tak bude u obou zařízení zapotřebí rychlé a stabilní připojení k internetu. Nedá se tak předpokládat, že by tato kombinace mohla sloužit k plnohodnotné práci, nicméně k nouzovému vzdálenému připojení a obsluze jednoduchých úkonů by sloužit mohla.

Hardwarová výbava

Ice Universe prozradil i něco k hardwaru Vivo X Fold 3. Chystaná skládačka má disponovat vnitřním displejem o rozlišení 2480 × 2200 pixelů a vnější obrazovkou s rozlišením 2748 × 1172 pixelů. Telefon bude údajně vyroben ze sklolaminátu nebo ze skla, o přísun energie se má starat akumulátor s kapacitou 5600 mAh. K dispozici prý budou dvě varianty – základní a Pro.

Minulá generace Vivo X Fold 2 spatřila světlo světa v dubnu loňského roku, tudíž lze předpokládat, že nástupnický model dorazí přibližně ve stejném termínu.

