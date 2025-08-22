Vivo odhalilo headset pro smíšenou realitu, konkurovat má Vision Pro od Applu

- Vivo Vision je pokus čínské společnosti prorazit v segmentu headsetů pro smíšenou realitu
- Inspiraci zcela nepokrytě čerpá u konkurenčního Vision Pro od Applu
- Na rozdíl od něj je ale zařízení dostupné pouze v Číně a za výrazně nižší cenu
Virtuální, smíšená a rozšířená realita je tady s námi už nějaký ten pátek, avšak velké společnosti prozatím nenašli jednoznačný recept na to, jak o jejich kvalitách přesvědčit širokou uživatelskou základnu. Zatímco v rámci virtuální reality vsází firmy především na hry, u rozšířené reality se nejspíše brzy dočkáme pokusu v rámci dioptrických (či nedioptrických) brýlí. Na smíšenou realitu nejvíce v současné době vsází Apple se svým headsetem Vision Pro, jemuž v masivním rozšíření brání především vysoká cena.
Headset od Vivo inspiraci u konkurence nezapře
Se svou trochou do mlýna nyní přišlo i čínské Vivo, které by rádo gigantu z Cupertina chtělo v tomto ohledu konkurovat. Jejich headset s nepříliš originálním názvem Vivo Vision se inspirovalo nejen v případě pojmenování, ale také co se týče designu. Zařízení bylo uvedeno na trh v pevninské Číně a vyznačuje se designovými prvky, které se jasně inspirují u Vision Pro od Applu. Zařízení má zakřivený skleněný přední průzor, kamery směřující dolů, odnímatelné látkové těsnění proti světlu ve čtyřech velikostech, osm možností pěnového polstrování, pletený zadní popruh a hliníkový externí bateriový blok připojený opleteným kabelem.
Vivo Vision Explorer Edition dokonce nabízí podporu sledování očí v úhlu 1,5 stupně a hloubku ostrosti 26 stupňů pro navigaci pomocí gest. Co se týče specifikací, Vivo Vision má dva displeje micro-LED s rozlišením 8K, které poskytují 3 840 × 3 552 pixelů na oko, což je o něco vyšší rozlišení než v případě Vision Pro, a nabízejí 180stupňové panoramatické zorné pole. S hmotností 398 gramů je výrazně lehčí než 650gramové zařízení od kalifornské technologické společnosti. Vivo také tvrdí, že její náhlavní souprava je o 26 procent menší než průměr v rámci oboru.
Pokud jde o software, náhlavní souprava běží na systému OriginOS Vision, tedy vlastním operačním systému pro smíšenou realitu vyvinutou přímo Vivem, jenž údajně nabízí velmi nízkou latenci pouhých 13 ms. Jak se předpokládalo, headset podporuje nahrávání 3D videí, pořizování prostorových fotografií a prostorového zvuku. V režimu kina také nabízí sledování videí na virtuální 120″ obrazovce. Cena se odhaduje okolo 10 tisíc yüanů, tedy zhruba 35 tisíc korun s daní.