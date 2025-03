Vivo otevřelo robotickou laboratoř, dočkali jsme se i brýlí pro smíšenou realitu

Čínské Vivo otevřelo novou laboratoř zaměřenou na robotiku

Společně s tím představilo i nové brýle pro smíšenou realitu Vivo Vision

Některé novinky by se mohly podívat už do smartphonu Vivo X200 Ultra

Čínská společnost Vivo patří mezi největší výrobce chytrých telefonů na světě. Ve svém portfoliu toho má ovšem mnohem více, přičemž plány do budoucna se rozhodně netočí jen kolem smartphonů, jak ukázala letošní konference Boao Forum for Asia 2025. Během zasedání Vivo Release Moment, které se konalo 25. března v rámci Boao Forum, představil Chu Paj-šan, výkonný viceprezident, provozní ředitel společnosti Vivo a prezident Ústředního výzkumného ústavu Vivo vizi, kterou by čínská firma chtěla v následujících letech následovat.

Vivo vidí budoucnost v robotice

Chu ve svém projevu uvedl, že odvětví mobilních telefonů je klíčovou oblastí technologických inovací v Číně, ostatně Vivo je již čtyři roky po sobě jedničkou mezi domácími značkami mobilních telefonů na čínském trhu z hlediska podílu na trhu, a slouží více než 500 milionům uživatelů ve více než 60 zemích a regionech světa. Chu Paj-šan se také domnívá, že robotika je budoucností chytrých telefonů – proto Vivo založilo laboratoř Vivo Robotics Lab, ve které chce společnost zúročit zkušenosti ve spojení s velkými modely strojového učení AI a zobrazování, spolu s reálnými schopnostmi prostorového výpočtu.

Kromě důrazu na robotiku Vivo odhalilo také svůj nejnovější produkt, kterým jsou brýle pro smíšenou realitu Vivo Vision. Pro firmu představují důležitý milník ve výzkumu technologie smíšené reality. V návaznosti na tuto iniciativu bude připravovaný model Vivo X200 Ultra integrovat některé z nových technologií, nicméně Vivo se bohužel nepochlubilo ničím konkrétním, což platí i v případě brýlí pro smíšenou realitu Vivo Vision. V tuto chvíli je nicméně pravděpodobné, že novinky budou primárně určeny pro čínský trh.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.