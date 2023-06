Vivo následuje Oppo a opouští německý trh. Na vině jsou patenty

Vivo v Německu zavírá krám

Na vině je patentový spor s finskou Nokií

Ze stejných důvodů v Německu skončilo i Oppo

Mobilní značky spadající do konglomerátu BBK Electronics nyní nemají na růžích ustláno, minimálně na těch evropských. Finská společnost Nokia se totiž rozhodla, že bude hájit svá práva a rázně potlačí zneužívání vlastních patentů značkami Oppo, OnePlus a Vivo. Evropské soudy jí zatím dávají za pravdu.

Vivo v Německu končí

Před nedávnem prolétla internetem zpráva, že společnost Oppo definitivně vypnula v Německu svůj webový obchod, respektive z něj odstranila všechny zmínky o hardwarových produktech. Na webu se pouze dočtete informaci o tom, že Oppo je hrdým sponzorem fotbalové Ligy mistrů a dodatek, že již prodaná zařízení budou fungovat nadále, a to včetně softwarových aktualizací.

Stejný osud nyní potkal i značku Vivo. Ta byla nucena na základě dubnového rozsudku okresního soudu v Mannheimu ukončit prodej všech smartphonů a dalších zařízení na německém území, což tento týden vyústilo v odstranění všech produktů z německé mutace webu. Stejně jako Oppo, i Vivo na svých webových stránkách upozorňuje, že servis a softwarová podpora bude u stávajících zařízení fungovat i nadále.

Soud v Mainnheimu uznal společnost Vivo vinou za to, že neoprávněně nakládala s duševním vlastnictvím finské Nokie, konkrétně využívala patentované technologie týkající se bezdrátového připojení. Vivo se do této šlamastyky zřejmě dostalo podobně jako sesterská značka Oppo – ta měla s Nokií uzavřenou patentovou licenční smlouvu, která platila od roku 2018 do června roku 2021, po jejím vypršení však čínská společnost vesele využívala technologie Nokie dál, aniž by finské firmě platila.

Zajímavé je, že značky Oppo i Vivo hrají mrtvého brouka, a raději se z Německa dobrovolně stahují, než aby se s Nokií dohodly. A nejen z Německa, Oppo se potichu stahuje i z Francie, i když oficiálně se tváří, že se nic neděje. Podle informátora Maxe Jambora Oppo zanedlouho odejde i z Velké Británie a Nizozemska, kde pravděpodobně soudy také rozhodnou ve prospěch Nokie.