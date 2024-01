Vision Pro a podpora Netflixu? Populární streamovací platforma vydala jasné stanovisko

Netflix nechce mít s Apple Vision Pro nic společného

Na brýlích pro rozšířenou realitu nakonec nebude k dispozici ani aplikace pro iPad

Jedinou možností sledování Netflixu na Vision Pro tak bude prohlížeč

Brýle pro rozšířenou realitu Vision Pro od Applu pomalu míří do předprodeje a budoucí zájemci se pomalu chystají zjišťovat, co vše s nimi budou moci dělat. Jednou z možných kratochvílí je sledování filmů a seriálů, například skrze Apple TV+ či Max od HBO. Dlouho se spekulovalo nad kompatibilitou největší streamovací platformy na světě Netflixu. Ten už od začátku jasně drží stanovisko, že nativní aplikaci alespoň prozatím nehodlá vyvíjet. Mělo se však za to, že alespoň verze aplikace pro iPad bude na brýlích Vision Pro k dispozici, takže zákazníci budou mít alespoň nějaký přístup k bohaté knihovně Netflixu.

Vision Pro se bude muset obejít bez aplikace Netflixu

Jak se zdá, toto očekávání bylo až příliš optimistické. V prohlášení pro agenturu Bloomberg společnost potvrdila, že neplánuje umožnit uživatelům spouštět verzi své aplikace pro iPad ani na zařízení Apple Vision Pro. Ačkoli je to rozhodně škoda, Apple má na své straně většinu ostatních velkých streamovacích služeb, přičemž některé z nich budou mít k dispozici nativní aplikace pro systém visionOS a jiné nabízet alternativu v podobě aplikací pro iPad. To znamená, že na Apple Vision Pro poběží aplikace od Disney+, (HBO) Max, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock a další. Disney se dokonce zavazuje, že některé své filmy bude nejprve streamovat ve 3D, takže uživatelé Apple Vision Pro budou mít u titulů jako Avatar zážitek podobný kinu.

Apple Vision Pro bude umět spustit více než milion aplikací pro iPhone a iPad dostupných v App Storu, a to v režimu kompatibility, kdy se aplikace zobrazují jako malá okna ve virtuálním prostoru uživatele. Vývojáři se však mohou této podpory vzdát, jako to svým prohlášením udělala společnost Netflix a odkázala zákazníky na přístup na webové stránky Netflixu prostřednictvím webového prohlížeče Safari. I když lze tímto způsobem filmy a seriály z Netflixu sledovat, do komfortu a pohodlí, jaké nabízí nativní aplikace, to má velmi daleko. Doufejme, že Netflix si svůj postoj v budoucnu rozmyslí.