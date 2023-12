Víme, kolik paměti dostane Galaxy S24. Konkurence umí i trojnásobek

Samsung krátce po Novém roce představí nové vlajkové smartphony řady Galaxy S24, aktuálně se spekuluje o termínu 17. ledna. Stejně jako v minulých letech se dočkáme tří samostatných modelů – základního Galaxy S24, většího Galaxy S24+ a vrcholného S24 Ultra. O chystaných telefonech se z všemožných úniků dozvídáme různé drobnosti, další střípky do skládačky nyní přidává informátor Ice Universe.

Od smartphonů řady Galaxy S24 neočekáváme žádné revoluční změny, ale spíše drobnější vylepšení dílčích komponent. Pravděpodobně největší změnou bude nativní podpora umělé inteligence přímo na zařízení, kterou zprostředkují čipsety Samsung Exynos 2400 (v Evropě) a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (v ostatních regionech). Samsung ale k těmto čipům přibalí pouze základní porci operační paměti. Podle informátora Ice Universe dostanou chystané telefony následující kapacitu RAM:

Oproti minulé generaci dojde k navýšení operační paměti pouze u prostředního modelu, který bude nově existovat v 12GB variantě, u ostatních dvou se nic měnit nebude. Zklamáním je zejména 8 GB RAM u základního Galaxy S24, konkurenční vlajkové smartphony běžně nabízejí dvojnásobek, nedávno představený herní telefon Nubia Red Magic 9 Pro+ dokonce trojnásobek.

Nijak oslnivých není ani 12 GB RAM u Galaxy S24 Ultra, zvláště pak, když dřívější modely Galaxy S20 Ultra a S21 Ultra se nabízely s 16 gigabajty. Je to zarážející i z toho důvodu, že Samsung je jedním z předních výrobců paměťových čipů, a tudíž by pro něj neměl být problém dodat svým vlajkovým telefonům štědřejší porci.

Even when memory prices dropped significantly, TM Roh still insisted on using 8GB of memory for S24. One UI 6's junk backend memory management mechanism required a lot of memory, but Samsung only gave S24 8GB of RAM. I have scolded TM Roh countless times, and I am tired. He is…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 30, 2023