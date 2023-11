Red Magic 9 Pro boří hranice. Nabídne nejvýkonnější čipset a gigantickou porci RAM

Nubia Red Magic 9 Pro a 9 Pro+ nabídnou to nejlepší co se týče výkonu

Hlavním tahákem je prvotřídní displej, výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 3 nebo 24 GB RAM

Cena telefonů začíná na 16 500 korunách a jejich dostupnost je prozatím omezena na Čínu

Herní smartphony jsou poměrně specifickým odvětvím pro úzkou skupinu zákazníků. Těm firmy nabízejí de facto to nejlepší, co se dá na trhu sehnat, alespoň z hlediska surového výkonu a parametrů. Na druhou stranu jsou častou obětí fotoaparáty, na kterých se společnosti snaží alespoň trochu srazit vysokou cenu. Ostatně při hraní her fotit a natáčet nepotřebujete. Výjimkou není ani dceřiná společnost čínského ZTE jménem Nubia, která pod označením Red Magic produkuje špičkové herní smartphony. Nyní představila dvojici Red Magic 9 Pro a 9 Pro+, které s výkonem rozhodně nešetří.

Red Magic 9 Pro+ je bestie mezi smartphony

Jedním z taháků je 6,8″ AMOLED panel s rozlišením 1 116 × 2 480 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz, tenkými rámečky a poddisplejovou selfie kamerou s rozlišením 16 Mpx. Maximální jas dosahuje úctyhodných 1 600 nitů a nabízí také 2160Hz PWM či čtečku otisků prstů ukrytou v displeji, která zároveň umí snímat srdeční tep.

Pod kapotou najdeme Snapdragon 8 Gen 3, až 24 GB LPDDR5X RAM a úložiště o velikosti až 1 TB. Nechybí ani chladící systém ICE 13, který pokrývá plochu 10 182 mm² a jehož součástí je také grafénová vrstva a větráček s rychlostí 22 tisíc RPM. Takto výkonné chlazení má vylepšovat odvod tepla o rovných 30 procent.

Z ostatní výbavy nechybí 6 500 mAh baterie s podporou 80W nabíjení, přičemž model 9 Pro+ se může spolehnout sice na menší 5 500mAh baterii, avšak s extrémně rychlým nabíjením o výkonu 165 W. Samozřejmostí je také Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, infračervený port, rám s leteckého hliníku či operační systém Android 14 s nadstavbou Red Magic OS 9.0. Co se týče fotoaparátů, hlavní dostal senzor Samsung GN5, optickou stabilizaci a rozlišení 50 Mpx, přičemž mu sekunduje 50Mpx širokoúhlý fotoaparát.

Oba smartphony jsou k dispozici v černé, bílé transparentní a černé transparentní barvě. Red Magic 9 Pro v nejslabší konfiguraci s 8 GB RAM a 256GB interní paměti začíná na ceně 4 399 jüanů (cca 16 500 Kč s daní), přičemž za nejvybavenější Red Magic 9 Pro+ s 24 GB RAM a 1 TB vnitřní paměti zaplatíte 6 999 jüanů (cca 26 300 Kč s daní). V Číně budou telefony k dispozici od 28. listopadu a je prozatím otázkou, zda se dostanou také na evropský trh, případně za jaké ceny.