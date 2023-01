Víme, kolik iPhonů Apple prodal za 16 let. Každý třetí člověk by mohl mít svůj vlastní

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik prodaných přístrojů má na kontě tak ikonická produktová řada, jako je iPhone od Applu? Letos v lednu je to 16 let od chvíle, kdy Steve Jobs na legendární keynote představil úplně první model.

Aktuální iPhone 14 je šestnáctou generací jablečného telefonu, letos dorazí sedmnáctá iPhone 15 (zatím neoficiální název). Od roku 2007, odkdy se historie iPhonů píše, Apple prodal 2,32 miliardy kusů, prozradil Francisco Jeronimo, viceprezident analytické společnosti International Data Corporation (IDC).

