TOPlist

Víme, jak se bude jmenovat trojitá skládačka od Samsungu. Známe i část výbavy

Jakub Karásek
Jakub Karásek 14. 11. 18:00
0
Samsung Galaxy Z TriFold (ilustrační obrázek)
  • Samsung už příští měsíc představí trojitou skládačku Galaxy Z TriFold
  • Podle @evleaks jej bude pohánět čipset od Qualcommu
  • Telefon údajně dostane 200Mpx fotoaparát a 5 437mAh baterii

Samsung příští měsíc představí nový smartphone s ohebným displejem – tentokrát se ale nebude jednat o telefon véčkové či knížkové konstrukce, ale o unikátní zařízení, které se ohýbá nadvakrát. Samsung jeho příchod v letošním roce oficiálně potvrdil, dokonce samotný telefon vystavil v rámci summitu APEC 2025. Blížící se příchod nepřímo potvrzuje i informátor Evan Blass alias @evleaks, který na síti X zveřejnil jednak první várku „potvrzených“ parametrů, ale hlavně prozradil oficiální název tohoto zařízení.

Galaxy Z TriFold: takto se bude jmenovat trojitá skládačka od Samsungu

Evan Blass potvrdil název, o kterém se šušká už několik týdnů – Galaxy Z TriFold. Dříve se spekulovalo, že Samsung použije název G Fold, přičemž písmeno „G“ mělo znázorňovat způsob, jakým se bude chystaný telefon skládat. Nakonec ale Samsung použije stejné písmeno, jaké využívá u ostatních skládaček.

TriFold v kompletně otevřeném stavu
TriFold v kompletně otevřeném stavu

Oproti podobně koncipovanému Huawei Mate XT se bude Galaxy Z TriFold ohýbat tak, aby ve složeném stavu nebyla žádná část ohebného displeje vystavena vnějším vlivům. Pro tyto účely bude telefon vybaven ještě sekundárním vnějším displejem, který Huawei nemá.

Podle Evana Blasse má mít vnější obrazovka úhlopříčku 6,5″ a maximální jas 2 600 nitů, vnitřní displej bude mít ve zcela otevřeném stavu v diagonále 10″ a maximální jas 1 600 nitů. Zařízení tak bude mít proporce klasického tabletu, a to navíc neuvěřitelně tenkého – jednotlivá křídla mají mít tloušťku pohybující se okolo 4 milimetrů (3,9, 4,0 a 4,2 mm). I přesto se do zařízení má vejít relativně velký akumulátor s kapacitou 5 437 mAh.

O pohon Galaxy Z TriFold se má postarat čipset od Qualcommu, předpokládáme, že se bude jednat o loňský nebo letošní Snapdragon 8 Elite. Počet fotoaparátů zatím neznáme, ten hlavní ale má mít podle @evleaks rozlišení 200 megapixelů – pravděpodobně se tedy bude jednat o stejný fotoaparát jaký má Galaxy Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z TriFild poprvé naživo
Samsung Galaxy Z TriFold poprvé naživo

Podle korejských zdrojů by mělo k odhalení Galaxy Z TriFold dojít 5. prosince a měl by být okamžitě dostupný, pouze však na omezeném počtu trhů, mezi které se Česká republika bohužel řadit nebude.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Chytré hodinky Garmin Fenix 7 Pro
Hledáte výhodné chytré hodinky? Garmin Fenix 7 Pro Solar jsou momentálně v super akci
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
1
Tesla Model 3 s logem Applu (ilustrační obrázek)
Apple CarPlay v Tesle? Automobilka po více než dekádě zřejmě změní názor
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 13:30
0
Snímek ze seriálu Stařík v utajení
Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (14. 11. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Hlavní hrdina hry John Marston s namířenou brokovnicí
Red Dead Redemption zamíří na další platformy. Dostane se i na Android, iOS a Switch 2
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 10:30
0

Kapitoly článku