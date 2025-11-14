Víme, jak se bude jmenovat trojitá skládačka od Samsungu. Známe i část výbavy

- Samsung už příští měsíc představí trojitou skládačku Galaxy Z TriFold
- Podle @evleaks jej bude pohánět čipset od Qualcommu
- Telefon údajně dostane 200Mpx fotoaparát a 5 437mAh baterii
Samsung příští měsíc představí nový smartphone s ohebným displejem – tentokrát se ale nebude jednat o telefon véčkové či knížkové konstrukce, ale o unikátní zařízení, které se ohýbá nadvakrát. Samsung jeho příchod v letošním roce oficiálně potvrdil, dokonce samotný telefon vystavil v rámci summitu APEC 2025. Blížící se příchod nepřímo potvrzuje i informátor Evan Blass alias @evleaks, který na síti X zveřejnil jednak první várku „potvrzených“ parametrů, ale hlavně prozradil oficiální název tohoto zařízení.
Galaxy Z TriFold: takto se bude jmenovat trojitá skládačka od Samsungu
Evan Blass potvrdil název, o kterém se šušká už několik týdnů – Galaxy Z TriFold. Dříve se spekulovalo, že Samsung použije název G Fold, přičemž písmeno „G“ mělo znázorňovat způsob, jakým se bude chystaný telefon skládat. Nakonec ale Samsung použije stejné písmeno, jaké využívá u ostatních skládaček.
Oproti podobně koncipovanému Huawei Mate XT se bude Galaxy Z TriFold ohýbat tak, aby ve složeném stavu nebyla žádná část ohebného displeje vystavena vnějším vlivům. Pro tyto účely bude telefon vybaven ještě sekundárním vnějším displejem, který Huawei nemá.
Podle Evana Blasse má mít vnější obrazovka úhlopříčku 6,5″ a maximální jas 2 600 nitů, vnitřní displej bude mít ve zcela otevřeném stavu v diagonále 10″ a maximální jas 1 600 nitů. Zařízení tak bude mít proporce klasického tabletu, a to navíc neuvěřitelně tenkého – jednotlivá křídla mají mít tloušťku pohybující se okolo 4 milimetrů (3,9, 4,0 a 4,2 mm). I přesto se do zařízení má vejít relativně velký akumulátor s kapacitou 5 437 mAh.
Some confirmed details:
Final, retail branding: Galaxy Z TriFold.
Displays: 6.5" cover and 10.0" inner
Peak brightness: 2600 and 1600 nits, respectively
Thickness of the leaves varies: 3.9/4.0/4.2mm
Main camera: 200MP
Rated battery capacity: 5437mAh
Powered by SD
— Evan Blass (@evleaks) November 13, 2025
O pohon Galaxy Z TriFold se má postarat čipset od Qualcommu, předpokládáme, že se bude jednat o loňský nebo letošní Snapdragon 8 Elite. Počet fotoaparátů zatím neznáme, ten hlavní ale má mít podle @evleaks rozlišení 200 megapixelů – pravděpodobně se tedy bude jednat o stejný fotoaparát jaký má Galaxy Z Fold 7.
Podle korejských zdrojů by mělo k odhalení Galaxy Z TriFold dojít 5. prosince a měl by být okamžitě dostupný, pouze však na omezeném počtu trhů, mezi které se Česká republika bohužel řadit nebude.