Velký konkurent pro Ouru! Samsung pracuje na chytrém prstenu

Samsung si nechce nechat uniknout další velkou věc v segmentu nositelné elektroniky

Údajně připravuje vlastní chytrý prsten

Kromě zaregistrované ochranné známky Galaxy Ring toho ale moc nevíme

Když dojde na nositelnou elektroniku, je jihokorejská společnost Samsung mezi předními výrobci. Především díky svým hodinkám z řady Galaxy Watch si drží stabilní pozici na trhu, které tu a tam doplní jinými produkty, například fitness náramky. Klíčem pro úspěch na technologickém poli je nicméně neustálá snaha o inovace, čehož si jsou v Soulu vědomi a rozhodně nehodlají usnout na vavřínech. Zajímavým produktem v rámci nositelné elektroniky jsou totiž chytré prsteny, kterým aktuálně kraluje finská Oura.

Jeden prsten, který vládne všem

Podle dostupných informací ale Samsung chce do této oblasti také proniknout, alespoň to naznačuje zaregistrovaná ochranná známka s názvem Galaxy Ring u korejského úřadu pro ochranu duševního vlastnictví. Není se co divit – se vzrůstající popularitou digitálního detoxu a snaze vylepšovat chytré produkty tak, aby nám více sloužily, než nás obtěžovaly, je krok směrem k chytrému prstenu více než logický. Díky absenci displeje totiž jeho nositele prsten nerozptyluje, přičemž měří všechny podstatné funkce, jako je tep, okysličení krve či kvalita spánku.

To by měl splňovat také Galaxy Ring od Samsungu, alespoň dle dostupných patentových přihlášek. Chytrý prsten z jižní části korejského poloostrova by měl disponovat senzory pro měření EKG i srdečního tepu, stejně tak by měl zvládnout měření teploty kůže. Vzhledem k poměrně propracovanému systému chytré domácnosti by nebylo ani překvapením, kdyby šlo skrze Galaxy Ring ovládat vaši domácnost, třeba skrze různé přednastavené rutiny. Pro úspěch na tomto poli se bude muset Samsung zaměřit nejen na dostatek spolehlivých zdravotních měření, ale právě i na integraci chytré domácnosti či na vycizelovaný design.

Na co se Samsung bude muset případně zaměřit, je kvalita baterie a případný servis, kde podle některých uživatelů Oura ještě má co dohánět. Klíčová samozřejmě bude cena – Oura Ring 3 začíná na 299 dolarech (cca 7 900 Kč s DPH), k čemuž ještě musíte připočítat pravidelný měsíční poplatek za extra služby navíc. Pokud ovšem Samsung zvládne cenu o něco málo srazit a nabídnout všechny služby v základu, může mít finská firma značné problémy. Je nicméně nepravděpodobné, že bychom se prstenu Galaxy Ring dočkali ještě letos.