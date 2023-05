Placení prstenem? Oura by se v budoucnu mohla naučit bezkontaktní platby

Oura koupila společnost zabývající se digitální identitou

V budoucnu by se prsten mohl naučit například bezkontaktní platby

Nositelná elektronika zažívá v poslední době rapidní rozvoj, nicméně velké technologické společnosti se soustředí především na chytré hodinky a fitness náramky. Světlou výjimkou je chytrý prsten Oura, který monitoruje váš spánek a některé další tělesné funkce. Nenápadný prsten ocení především ti, kteří neradi usínají s hodinkami/náramkem na ruce, případně pokud chtějí během dne nosit klasické hodinky a přesto sledovat svou denní aktivitu.

Ačkoli je monitoring spánku a každodenní aktivity úctyhodný vzhledem k rozměrům prstenu, nejeden uživatel si jistě říkal, že by toho mohl umět přeci jen o něco více. Také z toho důvodu firma stojící za chytrým prstenem nedávno koupila společnost Proxy, která se zabývá digitální identitou. V praxi by se schopnosti prstenu Oura mohly rozšířit o bezkontaktní placení či přístup do budov, případně by mohl sloužit třeba jakožto nositel digitálního občanského průkazu.

Propojení s novou platformou ovšem otevírá daleko více možností případného využití. Kupříkladu by se mělo zjednodušit napojení na celou řadu systémů, které využívají lékaři. Díky tomu by přenos naměřených dat přímo do počítače doktora mělo být o mnoho snazší a také bezpečnější. Jakým způsobem integruje Oura technologie Proxy do svého chytrého prstenu si nicméně budeme muset počkat.