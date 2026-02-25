Velký den pro Samsung: sledujte premiéru řady Galaxy S26, stream začíná v 19:00

- Samsung dnes večer v 19:00 představí trojici nových smartphonů řady Galaxy S26
- Velkým tématem by letos měly být fotoaparáty a unikátní funkce Privacy Display
Už dnes večer v 19:00 českého času představí společnost Samsung své nové vlajkové telefony řady Galaxy S26. Stane se tak na konferenci Galaxy Unpacked v kalifornském San Franciscu.
Sledujte představení online!
Podle dříve uniklých informací bychom se měli tradičně dočkat tria novinek: kompaktního Galaxy S26, většího Galaxy S26+ a nakonec ve všech směrech vybavenějšího Galaxy S26 Ultra.
Přímý přenos začíná dnes v 19:00 našeho času. Tiskovou konferenci můžete živě sledovat skrze výše vložené video. Přesně v tento čas si na SMARTmanii budete moci přečíst naše první dojmy ze všech odhalených novinek. Prozradíme vám také kompletní hardwarové parametry, informace o lokálních cenách, akcích pro předobjednávky a samozřejmě i dostupnosti na českém a slovenském trhu.