TOPlist

Velký den pro Samsung: sledujte premiéru řady Galaxy S26, stream začíná v 19:00

Michal Javůrek
Michal Javůrek 25. 2. 10:30
0
Samsung Galaxy Unpacked 2022 billboard
  • Samsung dnes večer v 19:00 představí trojici nových smartphonů řady Galaxy S26
  • Velkým tématem by letos měly být fotoaparáty a unikátní funkce Privacy Display

Už dnes večer v 19:00 českého času představí společnost Samsung své nové vlajkové telefony řady Galaxy S26. Stane se tak na konferenci Galaxy Unpacked v kalifornském San Franciscu.

Vyzkoušejte si Galaxy S26 Ultra jako první! Stačí zítra přijít do kina na Chodově
Pozvánka na Galaxy Unpacked 2026


Samsung Galaxy Unpacked 2025 – pozvánka na premiéru řady Galaxy S25



Nepřehlédněte

Vyzkoušejte si Galaxy S26 Ultra jako první! Stačí zítra přijít do kina na Chodově

Sledujte představení online!

Podle dříve uniklých informací bychom se měli tradičně dočkat tria novinek: kompaktního Galaxy S26, většího Galaxy S26+ a nakonec ve všech směrech vybavenějšího Galaxy S26 Ultra.

Přímý přenos začíná dnes v 19:00 našeho času. Tiskovou konferenci můžete živě sledovat skrze výše vložené video. Přesně v tento čas si na SMARTmanii budete moci přečíst naše první dojmy ze všech odhalených novinek. Prozradíme vám také kompletní hardwarové parametry, informace o lokálních cenách, akcích pro předobjednávky a samozřejmě i dostupnosti na českém a slovenském trhu.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

Tato JBL sluchátka ovládla trh. Nová generace slibuje velký upgrade
Tato JBL sluchátka ovládla trh. Nová generace slibuje velký upgrade
PR článek
PR článek PR článek 10:00
Apple MacBook Pro M5
MacBook Pro s dotykovým displejem? Apple chystá největší revoluci za poslední roky
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 8:42
2
Wolverine pro PS5
Herní Wolverine dostal překvapivé datum vydání. Velkým obloukem se vyhne GTA 6
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 6:30
0
Bezpečnostní riziko AI agentů
Pozor na OpenClaw! AI asistent za vás vyřídí vše, ale potají krade vaše hesla
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 20:00
2

Kapitoly článku