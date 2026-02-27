TOPlist

Velká rána pro hráče! PlayStation zřejmě výrazně omezí vydávání her na PC

Marek Bartík
Marek Bartík 27. 2. 7:00
0
Screenshot ze hry The Last of Us
  • Společnost Sony zřejmě mění strategii a chystá se skoncovat s vydáváním PC verzí svých očekávaných příběhových her
  • Na počítačích se tak s největší pravděpodobností neobjeví očekávaný Wolverine nebo budoucí hry od studia Naughty Dog
  • Informaci přinesl důvěryhodný novinář Jason Schreier, existující PC verze označil za komerčně neúspěšné 

Vydání PC verze akční hry Days Gone provázel v květnu 2021 značný poprask. Postapokalyptický thriller, který byl do té doby dostupný exkluzivně na PlayStationu, si k velkému překvapení hráčské komunity našel cestu na „konkurenční“ platformu. V následujících letech jej následovala většina věhlasných sérií včetně God of War, Spider-Mana nebo The Last of Us. Hrám jako Helldivers 2 nebo Ghost of Tsushima se na počítačích dařilo velmi dobře, zatímco jiné zůstaly v očích vedení japonské společnosti spíše za očekáváním. Možná i proto se měla Sony rozhodnout ke změně strategie, která hráče na PC příliš nepotěší – zejména velké příběhové hry (jako nadcházející Wolverine, pozn. red.) zřejmě budou opět dostupné pouze na PlayStationu.

Smutná zpráva pro PC hráče

Zákulisní informace nejprve zazněla z úst uznávaného novináře Jasona Schreiera v populárním herním podcastu Triple Click. Během diskuze o budoucnosti konkurenčního Xboxu se Jason krátce zmínil o změně přístupu PlayStationu k vydávání her na PC. Hráči na počítačích podle něj mohou nadále počítat s tzv. hrami jako službami (jedná se o obchodní model, kdy vývojáři dlouhodobě aktualizují a monetizují hry i dlouho po jejich vydání, pozn. red.), zatímco PC verzí očekávaných AAA příběhových her už se nejspíše nedočkají. Rozhodnutí se má týkat například nadcházejícího Wolverina od Insomniac Games.

Jason Schreier Resetera
Známý novinář Jason Schreier naznačil, že Sony přestává s vydáváním příběhových her na PC

Návrat k exkluzivitám

„Nemyslím si, že z pohledu Sony bylo [vydávání PC verzí] tak komerčně úspěšné,“ poznamenal Schreier. „Je to velká otázka. Ale jo, podle mě je velmi pravděpodobné, že od tohoto rozhodnutí nyní ustupují, vždycky do toho ostatně šli tak nějak napůl, PC verze vycházely se zpožděním,“ formuloval své myšlenky Schreier.



Koncept PlayStation 5 Pro



Nepřehlédněte

PS6 prý nabídne až 30 GB RAM. Hráče to ale zřejmě přijde pěkně draho

Část fanoušků nejprve jeho vyjádření označovala za pouhou spekulaci. Následně však Schreier na herním fóru ResetEra upřesnil, že vychází ze zákulisních informací a v blízké době téma zpracuje do reportáže. Změnu strategie PlayStationu vzápětí potvrdili také další známé herní osobnosti, konkrétně youtuber John Linneman z Digital Foundry a insider s přezdívkou NateTheHate.

