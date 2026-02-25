Herní Wolverine dostal překvapivé datum vydání. Velkým obloukem se vyhne GTA 6

- Společnost Sony oznámila datum vydání patrně největší letošní exkluzivní hry pro PlayStation
- Marvel’s Wolverine od věhlasného studia Insomniac Games dorazí překvapivě brzy – hráči se dočkají už 15. září 2026
- Velká příběhová hra od Sony tak dorazí více než dva měsíce před vydáním GTA 6, se kterým se tak nebude prát o pozornost hráčů
Společnost Sony ve včerejších podvečerních hodinách přispěchala s překvapivým oznámením, které potěší zejména fanoušky PlayStationu. Očekávaná komiksová hra Marvel’s Wolverine od studia Insomniac Games dorazí exkluzivně na PS5 nečekaně brzy, a to už 15. září 2026. Oblíbený člen X-Menů se na konzoli objeví více než dva měsíce před vydáním GTA 6 – obě příběhové hry tak dostanou dostatek prostoru, aniž by se musely prát o pozornost hráčů.
Oficiální oznámení data vydání doprovodil pouze krátký, šestivteřinový teaser, který však neobsahuje žádné nové záběry přímo ze hry. Fanoušci si na ně budou muset ještě chvíli počkat. Zástupci studia nicméně už dříve potvrdili, že další podrobnosti odhalí v průběhu jara. Připomeňme, že k oficiálnímu oznámení hry došlo už v roce 2021. Insomniac tehdy herního Wolverina představil společně s druhým dílem Spider-Mana, který vyšel už v roce 2023. Logan se fanouškům znovu připomněl až v loňském roce, a to novým trailerem v úplném závěru zářijového přenosu State of Play. Pětileté čekání se však konečně blíží ke svému konci.
„Úprk“ před GTA
Herní Wolverine dorazí na trh o více než dva měsíce dříve než Grand Theft Auto 6 – krvelačný Rosomák se tak s očekávanou gangsterkou od Rockstaru v přímém souboji neutká. Někteří fanoušci to dokonce vnímají jako nepřímé potvrzení, že nové GTA tentokrát už opravdu vyjde ve slibovaném listopadovaném termínu, a tak se mu komiksová exkluzivita od PlayStationu raději klidila z cesty.
Nepřehlédněte
PlayStation 6 v ohrožení? Sony kvůli extrémním cenám pamětí zvažuje odklad, Nintendo zdražení konzole
Část hráčů si pak neodpustila škodolibou poznámku, že nečekaným oznámením data vydání se japonský výrobce konzolí snaží „překřičet“ několik dnů starou zprávu o uzavření oblíbeného studia Bluepoint, které v minulosti pracovala na vylepšené verzi Uncharted nebo předělávce Demon’s Souls.