Večer to vypukne! Sledujte s námi odhalení nových iPhonů, včetně skládacího modelu

- Už dnes večer Apple představí celému světu své hardwarové novinky, skládací iPhone nevyjímaje
- Přenos začíná v 19 hodin našeho času, můžete jej sledovat na YouTube nebo na oficiálních stránkách Apple
- V průběhu večera se můžete těšit na články s podrobným představením všech novinek, později nabídneme i české ceny nových produktů
Už dnes večer v 19 hodin našeho času Apple odstartuje svou velkou podzimní keynote s podtitulem „Čas těšení“. Půjde o první velkou produktovou prezentaci Applu pod vedením nového šéfa společnosti Johna Ternuse a zároveň o jednu z nejvýznamnějších konferencí za poslední roky. Hlavní pozornost se totiž nebude soustředit pouze na tradiční vylepšení iPhonů – Apple má konečně vstoupit na trh skládacích smartphonů.
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Prémiové klasiky, ale i úplná novinka
Letošní premiéra iPhonů bude navíc poněkud netradiční. Apple údajně představí pouze vrcholné iPhony 18 Pro a Pro Max, zatímco základní iPhone 18 dorazí až na jaře příštího roku společně s dalšími modely. Podzimní nabídku tak doplní vůbec první skládací iPhone.
Nové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max mají pokračovat v designovém směru nastoleném předchozí generací, přesto se můžeme těšit na několik významných změn. Uvnitř má být nový čip A20 Pro, který má být vyroben pokročilou 2nm technologií. Apple údajně také zmenší výřez pro přední kamerové senzory a u fotoaparátů se očekávají další výrazná vylepšení. Spekuluje se například o variabilní cloně hlavního fotoaparátu, která by měla nabídnout větší kontrolu nad fotografováním a přiblížit iPhone schopnostem klasických fotoaparátů.
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Zejména iPhone 18 Pro Max má nabídnout větší baterii a některé fotografické funkce, které u menšího modelu Pro nemusí být dostupné. Zároveň se očekává několik nových barevných variant – například světle modrá nebo vínová – a mírné změny v konstrukci.
První skládací iPhone: Ultra nebo Duo?
Absolutním vrcholem večera ale bude pravděpodobně první skládací iPhone v historii Applu. Jeho oficiální název zatím neznáme. V médiích se nejčastěji hovoří o označení iPhone Ultra, v posledních dnech se ale objevilo také jméno iPhone Duo.
Apple má podle dostupných informací zvolit konstrukci podobnou telefonům řady Galaxy Z Fold 8. Po zavření tak půjde o klasický smartphone s menším vnějším displejem, po rozevření se ale zařízení promění v podstatně větší tablet. Vnitřní displej má mít úhlopříčku kolem 7,7–7,8″, zatímco vnější obrazovka přibližně 5,5″.
Apple údajně zapracoval také na konstrukci pantu a minimalizaci viditelného přehybu displeje. Skládací iPhone má být každopádně mimořádně prémiovým zařízením. Jeho cena by se měla pohybovat kolem 2 000 dolarů (50–55 tisíc korun včetně daně), u nejvyšších paměťových variant může být ještě výrazně vyšší. Kromě toho se očekává příchod také nových hodinek Apple Watch Series 12 či prémiového modelu Ultra 4. generace. Malé vylepšení dorazí i pro sluchátka AirPods, v 5. generaci znovu dorazí dva modely, jeden s ANC a druhý bez.
Keynote Applu s podtitulem „Čas těšení“ (v originále „Suprise and Shine“) začíná už dnes v 19:00 tuzemského času. Na SMARTmanii se tradičně během dnešního večera můžete těšit na podrobné články o všech představených produktech včetně českých cen a termínu zahájení prodeje.