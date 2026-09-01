Konec jedné éry: Tim Cook skončil jako šéf Applu, nastupuje John Ternus

- Dnes je první den, kdy Tim Cook již nefiguruje jako výkonný ředitel společnosti Apple
- Štafetu přebírá dosavadní šéf hardwaru John Ternus, který je v Applu zhruba 25 let
Dnešním dnem se oficiálně uzavírá jedna z nejvýznamnějších kapitol v historii Applu. Tim Cook po skoro přesně 15 letech končí v pozici generálního ředitele a na jeho místo nastupuje John Ternus. Předání přitom nepřichází jako překvapení – Apple změnu oznámil už v dubnu a Ternusovo jmenování bylo dlouhodobě považováno za očekávaný krok.
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Tim „Apple“ vstoupil do historie
Cook se stal šéfem Applu v srpnu 2011, kdy převzal vedení společnosti po Stevu Jobsovi. Tehdy panovaly pochybnosti, zda dokáže Apple pokračovat v úspěchu pod vedením člověka, který nebyl ikonickým vizionářem a spoluzakladatelem firmy. Cook však postupně dokázal, že jeho silnou stránkou je především řízení obrovské technologické společnosti a její další rozvoj.
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Pod jeho vedením Apple výrazně rozšířil své portfolio. Dočkali jsme se například Apple Watch, AirPods nebo Vision Pro a firma zároveň vybudovala mimořádně silný byznys kolem služeb. Výraznou změnou prošla také počítačová divize díky přechodu z procesorů Intel na vlastní čipy Apple Silicon. Kombinace těchto prvků dělá z Tima Cooka v očích mnoha lidí osobnost minimálně srovnatelnou se zakladatelem Stevem Jobsem.
Cook navíc předává společnost v mimořádně dobré kondici. Apple za jeho éry několikanásobně zvýšil svou tržní hodnotu a v posledních měsících opakovaně vykazuje rekordní finanční výsledky. Ternus tak nepřebírá firmu, kterou by bylo nutné zachraňovat, ale naopak jeden z nejúspěšnějších technologických podniků na světě.
Produkty a projekty spojené s érou Tima Cooka
- Apple Watch – v roce 2015 Apple vstoupil na trh chytrých hodinek a vytvořil další významný produktový pilíř
- AirPods – bezdrátová sluchátka uvedená v roce 2016 se rychle stala jedním z nejúspěšnějších produktů Applu
- Apple Silicon – v roce 2020 Apple zahájil přechod Maců z procesorů Intel na vlastní čipy, který výrazně změnil podobu počítačů Mac
- Apple Park – v roce 2017 Apple dokončil nové sídlo v Cupertinu, které se stalo jednou z ikonických staveb technologického světa
- Služby – za Cookovy éry výrazně narostl význam služeb jako App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+ nebo Apple Pay
- Vision Pro – v roce 2024 Apple vstoupil na trh prostorových počítačů se headsetem Vision Pro, jedním z jeho nejvýraznějších nových produktů posledních let
- Rekordní finanční výsledky – pod Cookovým vedením Apple výrazně zvýšil tržby i zisky a opakovaně překonával vlastní finanční rekordy
Od inženýra k nejmocnějšímu muži Applu
John Ternus je oproti Cookovi výrazně více spojený s vývojem samotných produktů. V Applu působí téměř 25 let a od roku 2021 vedl vývoj hardwaru. Podílel se tak na vývoji řady zásadních produktů a technologií, včetně přechodu Maců na vlastní čipy Apple Silicon. Do povědomí veřejnosti se dostal také jako muž stojící za některými výraznými konstrukčními řešeními Applu. Jedním z nejznámějších příkladů je Mac Pro z roku 2019, jehož design připomínající struhadlo se stal jedním z nejdiskutovanějších vzhledů počítače od Applu.
Jeho příchod proto může naznačovat určitou změnu ve stylu vedení společnosti. Zatímco Cook je především zkušený manažer a obchodník, Ternus má velmi blízko k samotnému vývoji hardwaru. Právě nové produkty a produktové kategorie mohou být jedním z hlavních témat jeho éry.
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Apple má totiž údajně připravovat několik významných novinek. Vedle očekávaného skládacího iPhonu se hovoří také o chytrých brýlích, nových zařízeních pro chytrou domácnost nebo dalších produktech, které by mohly rozšířit současný ekosystém Applu.
Tim Cook přitom z Cupertina úplně neodchází. Od dnešního dne bude působit jako výkonný předseda představenstva, takže zůstane součástí nejvyššího vedení společnosti. Každodenní řízení Applu však nyní přebírá právě John Ternus. Po 15 letech tak jedna éra Applu končí a druhá začíná. Ternus má před sebou nelehký úkol: navázat na mimořádně úspěšné období Tima Cooka a zároveň přesvědčit svět, že Apple dokáže přijít s další velkou produktovou revolucí.