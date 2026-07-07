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Velký přehled: jak moc se bude lišit iPhone 18 Pro od většího modelu Max?

Jakub Fišer
Jakub Fišer 7. 7. 15:00
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iPhone 17 Pro a Pro Max

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  • Očekávaný iPhone 18 Pro a Pro Max mají sdílet drtivou většinu výbavy
  • Největší rozdíl se bude týkat velikosti, hmotnosti a především kapacity baterie
  • iPhone 18 Pro Max letos znovu pokoří rekord coby iPhone s nejlepší výdrží v historii

Apple představí novou řadu iPhone 18 už letos v září. Kromě enormně očekávaného skládacího modelu dorazí ještě duo prémiových modelů iPhone 18 Pro a Pro Max; ostatní modely mají být přesunuty na jaro příštího roku. Rozdíly mezi oběma vlajkovými modely budou letos podobné jako dříve – pokud čekáte, že větší model dostane exkluzivní fotoaparát nebo výrazně lepší výbavu, nic z toho se nejspíš nestane.

Kapitoly článku
Největší rozdíl? Baterie
Větší baterie znamená i silnější tělo
Fotoaparáty mají být stejné
Výkon i displeje beze změn

Největší rozdíl? Baterie

Apple v posledních letech postupně sjednocuje výbavu svých profesionálních iPhonů. Zatímco dříve získával větší model Pro Max některé funkce fotoaparátu s předstihem, letos se podle dostupných informací nic podobného nechystá. Oba telefony by měly nabídnout stejné čipy, totožnou sestavu fotoaparátů i stejné AI funkce. Rozhodování tak bude podobně jednoduché jako vloni.

Právě výdrž má být letos hlavním argumentem pro větší model. Podle údajů z čínské certifikační databáze by měl iPhone 18 Pro Max dostat baterii s kapacitou až 5 567 mAh, zatímco iPhone 18 Pro nabídne přibližně 4 288 mAh (v obou případech jde o americkou verzi bez SIM slotu). Pokud se tyto informace potvrdí, půjde u Pro Maxu o téměř 10% meziroční navýšení kapacity, zatímco menší Pro si polepší jen minimálně.

  • iPhone 18 Pro Max – 5 567 mAh
  • iPhone 18 Pro – 4 288 mAh
  • iPhone 17 Pro Max – 5 088 mAh (eSIM verze), 4 823 mAh (evropská verze)
  • iPhone 17 Pro – 4 252 mAh (eSIM verze), 3 998 mAh (evropská verze)


Trojice nových barev pro iPhone 18 Pro/Max



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Pokud Apple pošle do Evropy varianty se slotem pro fyzickou SIM, kapacita akumulátoru bude u obou modelů o něco nižší.  Vyšší kapacita sama o sobě samozřejmě nezaručuje delší výdrž, ale v kombinaci s očekávaným čipem A20 Pro vyráběným 2nm technologií by mohl iPhone 18 Pro Max nabídnout historicky nejlepší výdrž ze všech telefonů Applu.

Větší baterie znamená i silnější tělo

Dřívější úniky zároveň naznačují, že iPhone 18 Pro Max bude o něco tlustší než menší varianta. Důvod je zřejmě jednoduchý – Apple potřebuje vytvořit prostor pro podstatně větší akumulátor. Uživatelé tak dostanou delší výdrž, ale za cenu vyšší hmotnosti a robustnější konstrukce.

Pokud preferujete telefon, který se pohodlně ovládá jednou rukou a snadno se vejde do kapsy, bude i letos praktičtější volbou klasický iPhone 18 Pro. Konkrétně rozměry zatím známé nejsou, víme pouze, že vrcholný model 18 Pro Max by měl být tlustší (8,8 milimetru) a také trochu těžší (240 gramů).

iPhone 18 Pro, koncept

Fotoaparáty mají být stejné

Dobrou zprávou je, že letos by neměl existovat žádný fotografický kompromis. Oba modely mají dostat stejný hlavní 48Mpx fotoaparát Fusion s proměnlivou clonou, která umožní lépe regulovat množství světla dopadajícího na snímač. Výsledkem by měly být kvalitnější fotografie jak za denního světla, tak především v náročnějších světelných podmínkách.

Podle dosavadních informací mají být shodné také teleobjektiv, ultraširokoúhlý fotoaparát i možnosti natáčení videa. Tentokrát tedy nebude existovat situace, kdy by větší model nabízel lepší fotografickou výbavu než jeho menší sourozenec.



Chytrý telefon iPhone 17 Pro v oranžové barvě



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Výkon i displeje beze změn

Shodná má být také většina ostatní výbavy. Očekává se nasazení procesoru A20 Pro, nové generace Apple Intelligence i menšího výřezu Dynamic Island. Lišit se bude především velikost displeje – iPhone 18 Pro by měl zachovat panel s úhlopříčkou kolem 6,3″, zatímco Pro Max nabídne přibližně 6,9″ displej.

Oba modely budou dle nejnovějších informací oficiálně oznámeny v září letošního roku, nejpravděpodobněji v druhém zářijovém týdnu.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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