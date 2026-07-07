Velký přehled: jak moc se bude lišit iPhone 18 Pro od většího modelu Max?

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- Očekávaný iPhone 18 Pro a Pro Max mají sdílet drtivou většinu výbavy
- Největší rozdíl se bude týkat velikosti, hmotnosti a především kapacity baterie
- iPhone 18 Pro Max letos znovu pokoří rekord coby iPhone s nejlepší výdrží v historii
Apple představí novou řadu iPhone 18 už letos v září. Kromě enormně očekávaného skládacího modelu dorazí ještě duo prémiových modelů iPhone 18 Pro a Pro Max; ostatní modely mají být přesunuty na jaro příštího roku. Rozdíly mezi oběma vlajkovými modely budou letos podobné jako dříve – pokud čekáte, že větší model dostane exkluzivní fotoaparát nebo výrazně lepší výbavu, nic z toho se nejspíš nestane.
Největší rozdíl? Baterie
Apple v posledních letech postupně sjednocuje výbavu svých profesionálních iPhonů. Zatímco dříve získával větší model Pro Max některé funkce fotoaparátu s předstihem, letos se podle dostupných informací nic podobného nechystá. Oba telefony by měly nabídnout stejné čipy, totožnou sestavu fotoaparátů i stejné AI funkce. Rozhodování tak bude podobně jednoduché jako vloni.
Právě výdrž má být letos hlavním argumentem pro větší model. Podle údajů z čínské certifikační databáze by měl iPhone 18 Pro Max dostat baterii s kapacitou až 5 567 mAh, zatímco iPhone 18 Pro nabídne přibližně 4 288 mAh (v obou případech jde o americkou verzi bez SIM slotu). Pokud se tyto informace potvrdí, půjde u Pro Maxu o téměř 10% meziroční navýšení kapacity, zatímco menší Pro si polepší jen minimálně.
- iPhone 18 Pro Max – 5 567 mAh
- iPhone 18 Pro – 4 288 mAh
- iPhone 17 Pro Max – 5 088 mAh (eSIM verze), 4 823 mAh (evropská verze)
- iPhone 17 Pro – 4 252 mAh (eSIM verze), 3 998 mAh (evropská verze)
Pokud Apple pošle do Evropy varianty se slotem pro fyzickou SIM, kapacita akumulátoru bude u obou modelů o něco nižší. Vyšší kapacita sama o sobě samozřejmě nezaručuje delší výdrž, ale v kombinaci s očekávaným čipem A20 Pro vyráběným 2nm technologií by mohl iPhone 18 Pro Max nabídnout historicky nejlepší výdrž ze všech telefonů Applu.
Větší baterie znamená i silnější tělo
Dřívější úniky zároveň naznačují, že iPhone 18 Pro Max bude o něco tlustší než menší varianta. Důvod je zřejmě jednoduchý – Apple potřebuje vytvořit prostor pro podstatně větší akumulátor. Uživatelé tak dostanou delší výdrž, ale za cenu vyšší hmotnosti a robustnější konstrukce.
Pokud preferujete telefon, který se pohodlně ovládá jednou rukou a snadno se vejde do kapsy, bude i letos praktičtější volbou klasický iPhone 18 Pro. Konkrétně rozměry zatím známé nejsou, víme pouze, že vrcholný model 18 Pro Max by měl být tlustší (8,8 milimetru) a také trochu těžší (240 gramů).
Fotoaparáty mají být stejné
Dobrou zprávou je, že letos by neměl existovat žádný fotografický kompromis. Oba modely mají dostat stejný hlavní 48Mpx fotoaparát Fusion s proměnlivou clonou, která umožní lépe regulovat množství světla dopadajícího na snímač. Výsledkem by měly být kvalitnější fotografie jak za denního světla, tak především v náročnějších světelných podmínkách.
Podle dosavadních informací mají být shodné také teleobjektiv, ultraširokoúhlý fotoaparát i možnosti natáčení videa. Tentokrát tedy nebude existovat situace, kdy by větší model nabízel lepší fotografickou výbavu než jeho menší sourozenec.
Výkon i displeje beze změn
Shodná má být také většina ostatní výbavy. Očekává se nasazení procesoru A20 Pro, nové generace Apple Intelligence i menšího výřezu Dynamic Island. Lišit se bude především velikost displeje – iPhone 18 Pro by měl zachovat panel s úhlopříčkou kolem 6,3″, zatímco Pro Max nabídne přibližně 6,9″ displej.
Oba modely budou dle nejnovějších informací oficiálně oznámeny v září letošního roku, nejpravděpodobněji v druhém zářijovém týdnu.