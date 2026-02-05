Váš iPhone neodemkne ani FBI. Stačí si v nastavení aktivovat tuto možnost

- Agenti FBI zabavili americké novinářce iPhone i MacBook
- Zatímco do laptopu se dostali, iPhone se jim odemknout nepovedlo
- Důvodem je ochranný režim blokování, který Apple nabízí od iOS 16
Speciální ochranný režim blokování na zařízeních společnosti Apple prokázal svou schopnost v reálném světě. Agenti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) nedokázali získat přístup k iPhonu novinářky Washington Post díky této bezpečnostní vychytávce. Případ jen podtrhuje, jak efektivně chrání data před sofistikovanými útoky, včetně třeba státních agentur.
Ani experti FBI neprolomili iPhone
Dne 14. ledna 2026 provedli agenti FBI razii v domě reportérky Hannah Natanson ve Virginii v rámci vyšetřování úniků utajených informací z Pentagonu. Natanson se věnuje tématu reorganizace federální vlády pod prezidentem Trumpem a získala Pulitzerovu cenu za sérii článků o útoku na Kapitol 6. ledna 2021.
Při domovní prohlídce ji byl zabaven MacBook Pro, externí disk, chytré hodinky Apple Watch a také osobní telefon iPhone 13. Zatímco laptop se podařilo pracovníkům expertnímu týmu pod dohledem FBI odemknout, iPhone uzamčený v režimu blokování se prolomit nepodařilo.
"I need my devices back to do my job." https://t.co/w2I0nQBtNs
— Hannah Natanson (@hannah_natanson) January 21, 2026
Server 404 Media s odkazem na soudní spis uvádí: „Vzhledem k tomu, že iPhone byl v režimu uzamčení, CART nemohl data z tohoto zařízení extrahovat, uvádí se v soudním spise s odkazem na tým FBI pro počítačovou analýzu, který se zabývá forenzní analýzou zabavených zařízení. Dokument byl sepsán vládou a vylučuje vrácení zařízení. […] Soudní záznam zmiňující režim blokování byl podán 30. ledna, asi dva týdny po razii FBI v bydlišti, což naznačuje, že FBI během této doby neměla k iPhonu přístup.“
Jinými slovy, ještě dlouho po razii neměli agenti FBI k datům telefonu novinářky přístup. Zdali se jim podařilo režim blokování prolomit později, není v tuto chvíli jasné.
Jak aktivovat Režim blokování?
Režim blokování, anglicky Lockdown Mode, je volitelná bezpečnostní funkce v systému iOS od verze 16. Apple ji inzeruje jako významný prvek kybernetické ochrany vašeho zařízení, pravdou ale je, že funkce je cílená zejména na novináře a aktivisty, kteří mohou kvůli své práci čelit častým (nejen) kybernetickým útokům.
Pokud si chcete tzv. Lockdown Mode aktivovat, stačí přejít do nabídky Nastavení – Soukromí a zabezpečení a úplně dole vyberte možnost Režim blokování, kterou následně zapněte.
Po jeho zapnutí se systém „uzavře“ – omezí či vypne funkce, které by útočníci mohli zneužít, jako je většina příloh ve zprávách, náhledy odkazů, některé webové technologie, hovory a pozvánky FaceTime od neznámých kontaktů, kabelové připojení k počítači při zamčeném telefonu nebo instalace konfiguračních profilů. Podrobnější informace o omezení funkcí najdete v dokumentaci na webu Applu.
Díky tomu se výrazně zmenší útočná plocha systému a iPhone je mnohem hůře napadnutelný například špionážními nástroji typu Pegasus, ovšem za cenu nižšího pohodlí a omezení běžných funkcí.