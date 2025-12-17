Vánoční překvapení! Nejlepší indie hra roku dostane zdarma masivní rozšíření

- Vývojáři z nezávislého studia Team Cherry si mohou gratulovat – Hollow Knight: Silksong je obřím hitem
- Nekompromisní plošinovka má na kontě už více než 7 milionů prodaných kopií
- V příštím roce vyjde zdarma první velké rozšíření s názvem Sea of Sorrow
Po letech odkladů se fanoušci přibližně před třemi měsíci dočkali vydání nekompromisní plošinovky Hollow Knight: Silksong, tou dobou s přehledem nejžádanějšího titulu na Steamu. Ze hry se vzhledem k velkému očekávání a nadšeným recenzím téměř okamžitě stal komerční hit, o čemž ostatně svědčí více než 7 milionů prodaných kopií. Nyní přichází od tvůrců z australského Teamu Cherry parádní předvánoční překvapení. V příštím roce do hry dorazí první velké rozšíření s názvem Sea of Sorrow. A to nejlepší na konec – bude úplně zdarma.
„Nové oblasti, bossové, předměty a mnoho dalšího!“ lákají zástupci studia Team Cherry v novém blogovém příspěvku. „V chystaném rozšíření s námořní tématikou čekají na Hornet další dobrodružství,“ slibují tvůrci s tím, že rozšíření vyjde už v příštím roce a pro všechny hráče bude zdarma. Další podrobnosti však zatím prozrazovat nechtějí. Hráči se jich dočkají až krátce před vydáním Sea of Sorrow.
Aktualizaci dostane i původní Hollow Knight
Aktualizace se však dočká i původní Hollow Knight. Team Cherry pracuje na verzi hry pro Switch 2, která by měla zahrnout veškerá vylepšení, ze kterých se na konzoli od Nintenda mohou těšit majitelé Silksongu. První díl tak dostane vyšší rozlišení, podporu vyšších snímkových frekvencí a mnoho dalších grafických efektů. Update s názvem Nintendo Switch 2 Edition by měl být k dispozici v průběhu příštího roku a majitelé původní verze pro Switch jej obdrží zdarma.
Vylepšení původní hry však dorazí také na další platformy. Team Cherry uvádí, že „aktualizuje všechny verze původní hry pro současné platformy, přidá nové funkce a opraví chyby.“ Mezi chystané změny patří i plná podpora poměrů stran 16:10 a 21:9 pro majitelé Steam Decků nebo ultraširokých monitorů. Hráči na PC si mohou novinky vyzkoušet ve veřejné beta verzi.