Vánoční pohodička na Netflixu? Máme pro vás přehled novinek, které musíte vidět

Michael Chrobok
Michael Chrobok 27. 12. 15:00
Snímek Rickyho Gervaise k vystoupení Mortality
  • Poslední týden roku se blíží! Co zajímavého se objeví na Netflixu?
  • Vynechat byste neměli vynechat například snímek o úskalích novinařiny či vystoupení známého komika

Je před vámi poslední výběr těch nejzajímavějších filmů, seriálů a dokumentů letošního roku, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát vám můžeme doporučit kupříkladu snímek o nebezpečích novinářské práce s názvem Zameteno pod kobercem, komediální vystoupení světoznámého komika Rickyho Gervaise s názvem Mortality nebo kriminální seriál jménem Na útěku.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například jihokorejský sci-fi snímek s hvězdou seriálu Hra na oliheň v hlavní roli jménem Potopa světa, očekávaný boxerský souboj Jake Paul vs. Anthony Joshua nebo dojemný vánoční snímek Sbohem, June, který je režisérským debutem herečky Kate Winslet.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Zameteno pod kobercem (Cover-Up)

  • Datum premiéry: 26. 12. 2025
  • Hrají: Seymour Hersh

Během svojí kariéry rozkrýval skandály, které chtěli mocní tohoto světa ututlat. Celoživotní dílo novináře Seymoura Hershe od masakru v My Lai až po mučení v Abu Ghraib. Novinařina umí být občas pořádně nebezpečná, obzvláště v případě, kdy kopete do vosího hnízda. V politickém thrilleru Zameteno pod kobercem se o tom můžete přesvědčit na vlastní oči.

Zameteno pod kobercem je politický thriller, který sleduje bouřlivou kariéru investigativního reportéra Seymoura Hershe, držitele Pulitzerovy ceny. Zameteno pod kobercem je naléhavým a důkladně zpracovaným portrétem neúnavného novináře a zároveň obžalobou institucionálního násilí, který odhaluje cyklus beztrestnosti v americké armádě a zpravodajských službách. Film Zameteno pod kobercem čerpá z exkluzivního přístupu k Hershovým poznámkám a proplétá primární dokumenty a archivní záběry, čímž zachycuje sílu a proces investigativní žurnalistiky.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

