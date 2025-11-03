TOPlist

Dvojitá vánoční radost u Vodafonu: nakoupíte dva telefony, ale zaplatíte jen jeden

Jakub Fišer
Jakub Fišer 3. 11. 18:00
0
Vodafone nabídka na Vánoce 2025, ilustrační
  • Vodafone láká během Vánoc na akci 1+1, většinou dostanete k telefonu druhý za 1 korunu
  • Akce je pro každého, při podpisu nové smlouvy ale dostanete i zajímavou slevu na nákup
  • K dispozici je třeba Samsung Galaxy S25 a k němu hodinky Galaxy Watch 8 LTE za 1 korunu

Dnes spustil svou vánoční nabídku také operátor Vodafone. V rámci té sice láká k nákupu nového hardwaru jako O2 i T-Mobile, ale u vybraných dvojicí telefonů či kombinace mobilu a příslušenství dává druhé zadarmo, respektive za symbolickou 1 korunu. K tomu slibuje i výhody pro majitele předplacených karet.

Nákup telefonů 1+1

V první vlně je k dispozici 5 dvojic zařízení, kdy vždy jedno (to levnější) získáte k nákupu jen za 1 korunu, tedy skoro zdarma. Pokud si zároveň k některé z dvojic pořídíte vybraný tarif, získáte ještě slevu 5–8 tisíc korun, dle konkrétního tarifu. Nabídka dvojic vypadá takto:

  • Samsung Galaxy S25 + Galaxy Watch 8 LTE – 18 801 a hodinky za 1 korunu, s tarifem Extra 10 801 korun
  • Samsung Galaxy A56 + Galaxy A17 – 9 801 korun a druhý telefon za 1 korunu, s tarifem Extra 4 801 korun
  • Xiaomi 15T + Redmi 15 – 12 201 korun a druhý telefon za 1 korunu, s tarifem Extra 7 201 korun
  • Xiaomi 15T Pro + Redmi 15 – 18 201 korun a druhý telefon za 1 korunu, s tarifem Extra 13 201 korun
  • Redmi Note 14 Pro+ + Redmi 15C – 8 601 korun a druhý mobil za 1 korunu, s tarifem Extra 3 601 korun

Většina slev se tedy vyplatí zejména při podpisu smlouvy k novému tarifu, ať už pro stávající, či nové zákazníky. Například jarní novinku Redmi Note 14 Pro+ totiž můžete v současné slevové akci u většiny prodejců sehnat o 700 korun levněji než u Vodafonu, a to bez jakýchkoliv závazků, ale také bez druhého telefonu jako dárek.

Vodafone dvojitá radost Vánoce 2025

Výhody pro předplacenkáře Vodafone

Pro majitele předplacených karet připravil Vodafone 50% slevu na GIGA kartu (datová SIM se 100 GB). Tu získáte s touto slevou za 225 korun místo běžných 449 korun. Dále máte k dispozici při pravidelném dokupování datových balíčků 2 GB navíc při nákupu balíčku za 119 Kč nebo 149 Kč či 5 GB navíc při nákupu dražších datových balíčků. Každý nový zákazník pak získá 2 GB zdarma při aktivaci nové Oskarty.

Vánoční nabídka Vodafonu platí až do 6. ledna, mobilní data zdarma při nákupu balíčků pro předplacenkáře dokonce platí až do 31. ledna příštího roku.



T-Mobile Vánoce 2025



Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Kapitoly článku