TOPlist

Vánoce u T-Mobilu: Na prodejně si můžete vyzvednout termohrnek zdarma

Jakub Fišer
Jakub Fišer 23. 10. 15:15
1
T-Mobile Vánoce 2025
  • T-Mobile poodhalil svou nabídku na letošní Vánoce
  • Láká na slevy na nákup telefonů, ale také hřejivý dáreček na prodejně
  • Od 1. listopadu začíná ostrá fáze, od 1. do 24. prosince odstartuje ještě adventní kalendář v aplikaci Můj T-Mobile

Vánoce začínají tradičně velmi brzy. Z českého triumvirátu operátorů jako první T-Mobile poodhalil svou nabídku, kterou oficiální spouští už od 1. listopadu. Zatím se s velkými sliby drží celkem při zemi, láká pouze na slevy na nákup vánočních dárků ve vlastním e-shopu a drobný, i když stylový dáreček pro každého zákazníka, který dorazí na prodejnu.

Slevy na mobily i předplacené karty

Evergreenem posledních mnoha let se u operátorů staly slevy na zboží z e-shopu. Na svých webových stránkách T-Mobile slibuje „slevu až 8 tisíc korun na všechny telefony“, do nabídky mají spadnout jak produkty Samsung, Xiaomi nebo třeba Apple, tak ale i mobily dalších výrobců. Pokud pro sebe či své blízké nevybíráte zrovna nový telefon, sleva v zatím neznámé výši bude i na herní konzole, televize, tablety či chytré hodinky.

Nabídka T-Mobilu na Vánoce 2025

Sleva bude podmíněna podpisem nové smlouvy, případně prodloužením stávající, a její výše bude odvozena od tarifu, který si na novou smlouvu pořídíte. U mobilních tarifů však bude možné získat dotaci na nákup nového hardwaru až 8 tisíc korun, u vybraných tarifů pevného internetu (Cable/Fiber) to bude až 5 tisíc korun.

Běžní tarifní zákazníci se pak mohou těšit na malou odměnu každý den od 1. do 24. prosince, T-Mobile totiž spustí oblíbený adventní kalendář odměn v rámci programu Magenta Moments. A myslelo se i na zákazníky s předplacenou kartou – ti si budou moci pořídit balíček 24 GB se slevou 50 %, případně k datovému balíčku 20+5 GB s měsíční obnovou získají bezplatných 75 GB v aplikaci. Místo 25 GB tak nyní získají za stejnou cenu rovnou 100 GB dat pro svou předplacenku.



Dítě s telefonem



Nepřehlédněte

Operátoři lákají ty nejmladší: T-Mobile slibuje Netflix zdarma, O2 předplacenku za dvě stovky

Dárek zdarma na prodejně

Jako již mnohokrát, T-Mobile také láká své zákazníky na návštěvu libovolné prodejny. Zde totiž každý klient s aplikací Můj T-Mobile získá po předložení volně dostupného kuponu termohrnek zářivě magentové barvy. Hrnek by měl být kovový, s uzávěrem a velkým logem na přední straně. Přesný objem však neznáme.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Chytrý telefon Samsung S25 Ultra
Podzimní megaslevy od Samsungu brzo končí. Ještě stále ušetříte až 12 500 na nejlepší vlajkovce
PR článek
PR článek PR článek 15:30
Logo společnosti Apple v soudní síni (ilustrační obrázek)
Leaker, který se postavil Applu? Jon Prosser riskuje, odmítl spolupracovat se soudem
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Chytré brýle a sítnicový implantát
Zázrak moderního lékařství? Chytré brýle vrátily pacientům zrak
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 9:00
1
Hlavní obrazovka (sociální sítě) Sora s přehledem uživatelsky generovaných videí
Sora má stopku pro využívání celebrit. OpenAI žádá o odpuštění
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 6:30
1

Kapitoly článku