Vánoce u T-Mobilu: Na prodejně si můžete vyzvednout termohrnek zdarma

- T-Mobile poodhalil svou nabídku na letošní Vánoce
- Láká na slevy na nákup telefonů, ale také hřejivý dáreček na prodejně
- Od 1. listopadu začíná ostrá fáze, od 1. do 24. prosince odstartuje ještě adventní kalendář v aplikaci Můj T-Mobile
Vánoce začínají tradičně velmi brzy. Z českého triumvirátu operátorů jako první T-Mobile poodhalil svou nabídku, kterou oficiální spouští už od 1. listopadu. Zatím se s velkými sliby drží celkem při zemi, láká pouze na slevy na nákup vánočních dárků ve vlastním e-shopu a drobný, i když stylový dáreček pro každého zákazníka, který dorazí na prodejnu.
Slevy na mobily i předplacené karty
Evergreenem posledních mnoha let se u operátorů staly slevy na zboží z e-shopu. Na svých webových stránkách T-Mobile slibuje „slevu až 8 tisíc korun na všechny telefony“, do nabídky mají spadnout jak produkty Samsung, Xiaomi nebo třeba Apple, tak ale i mobily dalších výrobců. Pokud pro sebe či své blízké nevybíráte zrovna nový telefon, sleva v zatím neznámé výši bude i na herní konzole, televize, tablety či chytré hodinky.
Sleva bude podmíněna podpisem nové smlouvy, případně prodloužením stávající, a její výše bude odvozena od tarifu, který si na novou smlouvu pořídíte. U mobilních tarifů však bude možné získat dotaci na nákup nového hardwaru až 8 tisíc korun, u vybraných tarifů pevného internetu (Cable/Fiber) to bude až 5 tisíc korun.
Běžní tarifní zákazníci se pak mohou těšit na malou odměnu každý den od 1. do 24. prosince, T-Mobile totiž spustí oblíbený adventní kalendář odměn v rámci programu Magenta Moments. A myslelo se i na zákazníky s předplacenou kartou – ti si budou moci pořídit balíček 24 GB se slevou 50 %, případně k datovému balíčku 20+5 GB s měsíční obnovou získají bezplatných 75 GB v aplikaci. Místo 25 GB tak nyní získají za stejnou cenu rovnou 100 GB dat pro svou předplacenku.
Dárek zdarma na prodejně
Jako již mnohokrát, T-Mobile také láká své zákazníky na návštěvu libovolné prodejny. Zde totiž každý klient s aplikací Můj T-Mobile získá po předložení volně dostupného kuponu termohrnek zářivě magentové barvy. Hrnek by měl být kovový, s uzávěrem a velkým logem na přední straně. Přesný objem však neznáme.