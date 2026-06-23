Brutální zrychlení telefonů Galaxy na obzoru: Samsung odhalil nový typ paměti UFS 5.0

- Samsung představil nový typ paměti UFS 5.0
- Ta má menší fyzické rozměry, je až o 40 procent úspornější a také výrazně rychlejší
- Objevit by se mohla už u příští generace vlajkových modelů Galaxy S27
Paměťová krize je aktuálně ve světě technologií poměrně diskutované téma, přičemž její důsledky podle všeho již brzy pocítí i samotní spotřebitelé, především na cenách chytrých telefonů, tabletů či notebooků. To nicméně neznamená, že by firmy přestaly inovovat a posouvat hranice technologií zase o kousek kupředu. Nejrychlejší úložiště, jaké lze dnes ve smartphonech najít, jsou UFS 4.0 a 4.1, nicméně vždy existuje prostor pro zlepšení, a právě to nabídne příští generace pamětí.
Menší, rychlejší a úspornější
Samsung představil vůbec první paměťový čip UFS 5.0, který podle údajů společnosti dokáže dosáhnout rychlosti sekvenčního čtení až 10,8 GB/s a rychlosti sekvenčního zápisu až 9,5 GB/s. Jedná se o neuvěřitelné hodnoty, zejména ve srovnání s rychlostí sekvenčního čtení 4 300 MB/s a rychlostí zápisu 4 100 MB/s u standardu UFS 4.1. To by mohlo znamenat lepší výkon smartphonů a dalších zařízení, která budou využívat rozhraní UFS 5.0. Spouštění aplikací by mohlo být mnohem rychlejší a samozřejmě se pravděpodobně zlepší i výkon umělé inteligence přímo v zařízení.
Samsung tvrdí, že její čip UFS 5.0 je také podstatně účinnější a dále také zmiňuje, že díky inovacím, jako jsou „clock gating“ a technologie s více různými napětími, je jeho účinnost o 40 % vyšší, než jak tomu je v případě UFS 4.1. Nový čip je navíc i menší – jeho rozměry činí pouhých 7,5 mm × 13 mm × 0,9 mm, což přispěje k úspoře prostoru a otevře firmám prostor pro experimentování. Samsung taktéž nedávno potvrdil, že vyvíjí nový čip Exynos 2700, který by se mohl objevit v řadě Galaxy S27.
Exynos 2600 already shows that Samsung is making a major bet on on-device AI. Following this direction, I believe Exynos 2700 will support both UFS 5.0 and LPDDR6, while bringing another significant NPU upgrade to handle much larger AI models locally.
The significance of UFS 5.0… https://t.co/IT335QwOod
— Ice Universe (@UniverseIce) June 23, 2026
Podle příspěvku na sociální síti X od známého informátora Ice Universe je pravděpodobné, že nový čip bude podporovat také UFS 5.0. Je tedy velmi pravděpodobné, že nadcházející řada Galaxy S27 by mohla využívat úložiště UFS 5.0 a tím by se dočkala značného zrychlení. To by telefonům poskytlo jasnou výhodu oproti konkurenci, alespoň do té doby, než i ostatní technologické firmy začnou ve svých smartphonech používat UFS 5.0.