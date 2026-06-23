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Brutální zrychlení telefonů Galaxy na obzoru: Samsung odhalil nový typ paměti UFS 5.0

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 23. 6. 18:00
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Chytré telefony Samsung Galaxy S26 ve všech barevných kombinacích
  • Samsung představil nový typ paměti UFS 5.0
  • Ta má menší fyzické rozměry, je až o 40 procent úspornější a také výrazně rychlejší
  • Objevit by se mohla už u příští generace vlajkových modelů Galaxy S27

Paměťová krize je aktuálně ve světě technologií poměrně diskutované téma, přičemž její důsledky podle všeho již brzy pocítí i samotní spotřebitelé, především na cenách chytrých telefonů, tabletů či notebooků. To nicméně neznamená, že by firmy přestaly inovovat a posouvat hranice technologií zase o kousek kupředu. Nejrychlejší úložiště, jaké lze dnes ve smartphonech najít, jsou UFS 4.0 a 4.1, nicméně vždy existuje prostor pro zlepšení, a právě to nabídne příští generace pamětí.

Menší, rychlejší a úspornější

Samsung představil vůbec první paměťový čip UFS 5.0, který podle údajů společnosti dokáže dosáhnout rychlosti sekvenčního čtení až 10,8 GB/s a rychlosti sekvenčního zápisu až 9,5 GB/s. Jedná se o neuvěřitelné hodnoty, zejména ve srovnání s rychlostí sekvenčního čtení 4 300 MB/s a rychlostí zápisu 4 100 MB/s u standardu UFS 4.1. To by mohlo znamenat lepší výkon smartphonů a dalších zařízení, která budou využívat rozhraní UFS 5.0. Spouštění aplikací by mohlo být mnohem rychlejší a samozřejmě se pravděpodobně zlepší i výkon umělé inteligence přímo v zařízení.

Paměťový čip Samsung UFS 5.0

Samsung tvrdí, že její čip UFS 5.0 je také podstatně účinnější a dále také zmiňuje, že díky inovacím, jako jsou „clock gating“ a technologie s více různými napětími, je jeho účinnost o 40 % vyšší, než jak tomu je v případě UFS 4.1. Nový čip je navíc i menší – jeho rozměry činí pouhých 7,5 mm × 13 mm × 0,9 mm, což přispěje k úspoře prostoru a otevře firmám prostor pro experimentování. Samsung taktéž nedávno potvrdil, že vyvíjí nový čip Exynos 2700, který by se mohl objevit v řadě Galaxy S27.

Podle příspěvku na sociální síti X od známého informátora Ice Universe je pravděpodobné, že nový čip bude podporovat také UFS 5.0. Je tedy velmi pravděpodobné, že nadcházející řada Galaxy S27 by mohla využívat úložiště UFS 5.0 a tím by se dočkala značného zrychlení. To by telefonům poskytlo jasnou výhodu oproti konkurenci, alespoň do té doby, než i ostatní technologické firmy začnou ve svých smartphonech používat UFS 5.0.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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