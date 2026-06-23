Neznámá hra válcuje Steam! Vznikla za dva měsíce a prodává se po milionech

- Nenápadná hra Meccha Chameleon prakticky přes noc zbořila žebříčky prodejnosti na Steamu
- Multiplayerová hříčka, kterou lze popsat jako virtuální hru na schovku, už má na kontě 7 milionů prodaných kopií
- Jde o dílo jediného japonského vývojáře, které navíc vznikalo pouhé dva měsíce
Není žádným tajemstvím, že vývoj současných AAA her mnohdy trvá řadu let, a hráči se tak při čekání na návrat oblíbené série musí obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Na Steamu – známé herní platformě od Valve – však platí poněkud odlišná pravidla. S prémiovými tituly, za nimiž stojí milionové rozpočty, se tam mohou směle poměřovat všemožné hříčky, které pořídíte za cenu kávy ve Starbucks. To je i případ hry, která v posledních dnech hýbe internetem a žebříčky prodejnosti. Řeč je o na první pohled nenápadné hře s názvem Meccha Chameleon, která se prakticky přes noc stala dalším virálním přírůstkem do stále populárnějšího žánru, pro který se v herní komunitě vžil název „friendslop“.
Úspěch, který hraje všemi barvami
Že jste o této skupině her nikdy neslyšeli? Zpravidla se jedná o cenově dostupné a graficky spíše jednoduché hříčky od nezávislých tvůrců s důrazem na kooperaci, online multiplayer, chaotickou hratelnost a především socializaci s ostatními hráči. Volná pravidla stále ještě velmi mladého žánru beze zbytku naplňuje i zmíněný titul Meccha Chameleon, který se stal prakticky přes noc virálním hitem. Svědčí o tom více než 5 milionů prodaných kopií po necelých dvou týdnech od vydání. Hra za to vděčí mimo jiné velmi příznivé ceně, která v přepočtu vychází na zhruba 150 korun.
'Meccha Chameleon' has now sold over 7M copies. The developer announced a new Japan-themed map for this week.https://t.co/R4JbcLHEnu pic.twitter.com/yiOpwebHYQ
— Knoebel (@Knoebelbroet) June 22, 2026
Meccha Chameleon lze jednoduše popsat jako hru na schovávanou, ve které musí hráči pomalovat svou postavičku tak, aby co nejdokonaleji splynula s okolním prostředím. Úkol soupeřícího týmu je jasný – najít všechny schovávající se hráče. Na první pohled by se přitom mohlo jednat o studentský projekt začínajícího vývojáře – jednoduché bílé postavičky by v jakékoli jiné hře sloužily jen jako dočasný komparz. Hra zkrátka vyvolává dojem (dost možná oprávněný, pozn. red.), že je plná assetů z veřejné knihovny Unreal Enginu. Ostatně i produktová stránka na Steamu působí jako výtvor z Malování.
Dva měsíce ve vývoji
Do určité míry může jít o záměrnou stylizaci. Zároveň ale nelze odhlédnout od skutečnosti, že za virálním titulem stojí jediný japonský vývojář s přezdívkou lemorion_1224, který na hře pracoval pouhé dva měsíce. Ve srovnání s vývojem takového GTA 6 jde o nepředstavitelný počin, byť jedním dechem dodávám, že pochopitelně neporovnatelný.
Ačkoli Meccha Chameleon vznikl relativně rychle, vývojář lemorion_1224 rozhodně nepatří mezi začátečníky. Japonec si s podobnými nápady dlouhé roky pohrával nejen v hitu Fortnite. V minulosti tak například vytvořil hry, ve kterých se hráči před svými pronásledovateli schovávají tak, že se ztenčí na tloušťku břitvy nebo se maskují jako NPC. Nápaditý tvůrce má za sebou také několik zkušeností s minihrami ve Fortnitu, které připomínají hry jako Dead By Daylight nebo Peak.