Vánoce u O2: spousta zlevněného zboží „za 1 korunu“, ale také výhody pro členy programu Unity

- O2 připravilo pro své zákazníky vánoční nabídku, především láká k nákupu nového hardwaru
- Kromě toho připravilo i pár výhod pro členy programu Unity
- Do něj se teď mohou přihlásit i zákazníci, kteří mají službu pouze u O2, nebo u Air Bank
Svou vánoční nabídku představilo zkraje listopadu i O2. Hlavním prvkem celé nabídky je, stejně jako v případě T-Mobilu, nákup zlevněného zboží, ať už jde o telefony, tablety, příslušenství a další potenciální dárky. Nějaké ty výhody ale čekají i na členy programu Unity, který se rozšířil i na zákazníky jen jedné služby v rámci skupiny PPF, tedy například operátora O2 či banky Air Bank.
Spousta slev a nákup na splátky
O2 srazilo ceny některých telefonů a příslušenství na svém e-shopu na minimum díky kuponům v aplikaci Moje O2. Například laciné Redmi 15C tak pořídíte už od 3 489 korun (namísto 4 089 korun), loňský Samsung Galaxy S24 koupíte za 10 989 korun (namísto 15 989 korun). Slevu lze uplatnit třeba i na nákup příslušenství – nové O2 Pods+ vyjdou na 499 korun, namísto původních 1 499 korun.
Kupony na tyto slevy najdou zákazníci až do 4. ledna v aplikaci Moje O2. Většinu takto zlevněných telefonů si navíc mohou zákazníci vzít na splátky bez navýšení s tím, že nyní zaplatí pouze 1 korunu cenu pak budou splácet v měsíčních splátkách během 36 měsíců. Za zmínku stojí i balíčky po třech – například Galaxy S24, tablet Lenovo Idea Tab 11 a lokátor O2 Tag – kdy vždy zaplatíte 3 koruny a zbytek doplatíte v rámci stejných splátek po dobu 36 měsíců.
Vánoční výhody v rámci Unity
Pokud se nechcete o Vánocích zadlužit, zaujmou vás spíše výhody v rámci programu Unity. Do nej měli do nedávna přístup pouze zákazníci O2 i Air Bank, nyní ale stačí mít účet či službu pouze u jedné z těchto společností. K novým benefitům v rámci Unity patří třeba možnost nechat si na kterékoliv prodejně O2 nalepit folii na váš telefon za 99 korun.
Můžete si rovněž pořídit chytrý zubní kartáček Oral B se slevou 1 300 korun, stejně jako vysavač Bosch, kávovar Krups a další produkty z e-shopu Planeo.