Vánoční dárky na poslední chvíli? Roborock nabízí slevy, díky kterým ušetříte tisíce

- Roborock láká zákazníky na atraktivní předvánoční slevy
- Některé vybrané modely můžete pořídit i o několik tisíc levněji
- Díky tomu můžete mít na svátky uklizeno a ještě k tomu ušetřit
Vánoce se kvapem blíží, ostatně je před námi už čtvrtá adventní neděle. Pokud také patříte mezi ty, kteří by rádi měli na svátky perfektně uklizeno, ale najít si na pečlivý úklid čas je pro vás nadlidský úkol, jistě oceníte nějakého toho pomocníka. Jestli zvažujete nějaký robotický vysavač, tak některé zajímavé modely od značky Roborock jsou aktuálně k dispozici v rámci slevových akcí, tudíž by před Vánoci nemuseli výrazně narušit váš rodinný rozpočet. A které modely stojí za zvážení?
Roborock Q10 VF+
Robotické vysavače umí sice výrazně pomoci s úklidem, na druhou stranu se nejedná zrovna o malý výdaj. Domácí rozpočet by mohlo pořízení užitečného pomocníka notně napnout, a proto si někteří potenciální zákazníci dvakrát rozmyslí, než si robotický vysavač pořídí. Nebo jen nechtějí utrácet za funkce, které nevyužijí. Pokud je toto váš případ, možná by vás mohl zaujmout robotický vysavač Roborock Q10 VF+.
Ten zvládne úklid na všech typech povrchů a má v repertoáru nejen vysávání, ale také mopování. O spolehlivou orientaci v prostoru se stará laserová a LiDAR navigace. Objem nádobky na prach je 0,5 litru a při detekci koberce automaticky zvýší sací výkon. K provádění důkladného úklidu má k dispozici boční kartáček s rotační funkcí, umí překonávat překážky do výšky 2 centimetrů a alergiky potěší také přítomnost EPA E11 filtru. Nechybí možnost nastavit harmonogram úklidu nebo zvolit odložený úklid, přičemž senzory mu zabraňují, aby náhodou spadnul ze schodů.
I proto můžete nastavit vysávání jen ve vybraných místnostech, a to skrze mobilní aplikaci. Ovládání je také možné skrze tlačítka přímo na vysavači či chytrou domácnost, jako je Google Home či Amazon Alexa. O provoz se stará baterie s kapacitou 5 200 mAh, díky které zvládne robotický vysavač Roborock Q10 VF+ uklízet přibližně po dobu 150 minut a do plného stavu se nabije za zhruba čtyři hodiny.
Cena robotického vysavače Roborock Q10 VF+ je i za normálních okolností 14 499 korun, v současné chvíli je nicméně k dispozici za cenu 6 499 korun. Oproti verzi bez přídomku plus navíc dostanete také praktickou dokovací stanici, se kterou bude údržba domácnosti ještě jednodušší.
Roborock QR 798
Ani s robotickým vysavačem Roborock QR 798 určitě nešlápnete vedle. Je totiž vhodný k vysávání podlah či koberců, přičemž zvládne také vytírání. Samozřejmostí je sací výkon 8 000 Pa, díky čemuž nevynechá žádnou nečistotu, s čímž mu pomáhá také navigační systém LDS Laser, který robotovi ulehčuje orientaci v prostoru a se svou výškou 9,65 centimetrů zvládne uklidit i pod nábytkem. Potěší také schopnost překonávat překážky do výšky 2 centimetrů.
Na jedno nabití zvládne uklízet až 180 minut, což by mělo stačit i na větší domácnosti. Úklid usnadní hlavní a boční kartáč, přičemž pro mopování jsou pochopitelně k dispozici mopové podložky. Celogumový kartáč je navržen tak, aby se na něj nenamotávaly vlasy a jiné nečistoty, což usnadňuje následnou údržbu vysavače. Vysypávání prachu, čištění a sušení mopu za vás zajistí dokovací stanice, takže bez údržby vydrží až 7 týdnů.
Úklid si můžete pohodlně naplánovat s pomocí mobilní aplikace. Veškeré informace o vašem vysavači Roborock QR 798 najdete u sebe mobilu, kde si můžete nastavit trasu úklidu, konkrétní místnosti, zakázané zóny, přesný čas či režim čištění. Robotický vysavač Roborock QR 798 je k dispozici za 11 499 korun, nicméně po zadání kódu 25VANOCE25 srazíte jeho cenu na mnohem příznivějších 8 624 korun.
Roborock Qrevo Curv 5A1
Kdo říkal, že robotický vysavač nemůže vypadat elegantně? Roborock Qrevo Curv 5A1 zvládne nejen kvalitní úklid, ale ani vám v domácnosti neudělá ostudu. Je vhodný pro všechny typy podlah a kromě vysávání umí také mopovat. Majitele domácích zvířat jistě potěší informace, že snadno zvládne úklid chlupů. Kvalitní filtrační systém posiluje HEPA H11 filtr, který je dobrou zprávou pro všechny alergiky.
Vysavač je vybaven rotujícím bočním kartáčkem pro kvalitní úklid a o perfektní navigaci v prostoru se postará spolehlivá LiDAR navigace. Přidané speciální senzory zamezí narážení do nábytku, přičemž překážky o výšce až 2 centimetry zvládne robotický vysavač Roborock Qrevo Curv 5A1 bez potíží překonat. Nádobka na prach má objem 2,5 litrů a pokud byste chtěli, je zde možnost omezit vysávání jen na vybrané místnosti.
Pochopitelně nechybí baterie s kapacitou 5200 mAh, jež se zvládne dobít za zhruba 4 hodiny. Celkem zvládne robotický vysavač uklízet v domácnosti přibližně 180 minut, což by mělo vystačit i na větší domácnosti. Ovládat robota můžete také hlasem, případně konvenčním způsobem přes mobilní aplikaci. Roborock Qrevo Curv 5A1 podporuje chytrou domácnosti od Applu, Amazonu i Googlu.
A cena? Roborock Qrevo Curv 5A1 je k dispozici za cenu 20 665 korun, nicméně po zadání kódu ALZADNY25 bude výsledná cena poměrně příznivých 15 499 korun.
Roborock F25 ACE
Někdy je dobré nenechat úklid na automatickém robotickém vysavači a vzít ho do vlastních rukou. Pro tyhle případy je dobré mít po ruce tyčový vysavač s mopem Roborock pro vysávání a zároveň i vytírání podlah. Ten si poradí nejen s běžnými nečistotami, ale také s vysáváním chlupů po zvířatech a je vhodný také pro osoby s onemocněním dýchacích cest. Pro zachycení smetí je k dispozici nádoba na nečistoty a prach o objemu 0,72 litrů, což sice na žádný velký úklid není, ale v případě pohotovosti se jedná o dostatečnou kapacitu.
Pro dostatečnou výdrž při úklidu má Roborock F25 ACE k dispozici baterii s kapacitou 4000 mAh, která mu zajistí nepřetržitý provoz přibližně po jednu hodinu, přičemž do plné kapacity se dobije za zhruba čtyři hodiny. Při samotném úklidu jistě potěší i jeho hlučnost, která se pohybuje při maximálním zatížení okolo 75 dB.
Co se týče rozměrů, ty jsou 26,2 × 110 × 24,2 centimetrů, což z Roborock F25 ACE dělá relativně kompaktní vysavač. Ani váha 4,7 kilogramů není velkou překážkou. V prodeji je tyčový vysavač Roborock F25 ACE za cenu 12 469 korun, avšak s kódem ALZADNY15 jej můžete mít za příjemných 10 599 Kč.