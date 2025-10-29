Recenze Roborock Q10 VF: čistá domácnost za rozumný peníz

- Roborock Q10 VF je kvalitní robotický vysavač, který nezruinuje domácí rozpočet
- Jeho předností je spolehlivý úklid, laserová navigace či jednoduché nastavení
- Za cenu 7 499 korun má překvapivě málo kompromisů, a pokud zaplatíte 9 299 korun, má jich ještě méně
Robotické vysavače jsou dnes již běžnou součástí prakticky každé domácnosti. Ačkoli už řada uživatelů nějakého robotického pomocníka s úklidem doma má, někteří s jeho pořízením stále otálejí. Ostatně není se moc co divit – kvalitnější robotické vysavače sice odvedou práci na výbornou, na druhou stranu ale jejich pořízení není ve finančních možnostech řady domácností. Zatímco v minulosti nabízely levnější robotické vysavače řadu kompromisů, dnes už tomu je přeci jen trochu jinak. Dobrým důkazem je i vysavač Roborock Q10 VF.
Design a ergonomie
Z designu vysavače Roborock Q10 VF si patrně na zadek nesednete – na první dobrou totiž vypadá úplně stejně jako drtivá většina robotických vysavačů na trhu. Kruhový design je pro vysavače typický a ani Roborock se v tomto ohledu nepouštěl do žádných velkých experimentů. Jestli je to dobře, nebo špatně, to už nechám na vás, nicméně z mého pohledu nejde o žádný dramatický nedostatek vzhledem k tomu, že robotické vysavače by měly být pokud možno co nejméně nápadné.
Vrchní část vysavače je rozdělena na dvě plochy, přičemž jedna z nich je z lesklého plastu. Ačkoli vypadá na pohled dobře, až příliš snadno se poškrábe. Pokud jde o ergonomii výměny zásobníku, přistupuje se k němu skrze horní odnímatelnou část. Praktické ani estetické to příliš není, nicméně svému účelu to poslouží. Dokovací stanice je poměrně malá a jednoduchá. To by se mohlo zdát jako přednost, nicméně jakmile do ní robot narazí, velmi snadno ji posune. Proto Roborock dává do balení i podložku, abyste mohli dokovací stanici alespoň trochu připevnit k podlaze.
K nenápadnosti přispívají také dvě barevné kombinace, konkrétně bílá a černá, které jistě zapadnou do každé moderní domácnosti. Plusem je také decentní dobíjecí stranice, jenž rozhodně nebude překážet. Drobným nedostatkem jsou možná snad jen půlené plochy s lesklým plastem, který v domácnosti nepovažuji za příliš praktický, ale to je jen drobný detail. Rozměry vysavače jsou 11 × 35,3 × 35,3 centimetrů a hmotnost se zastavila na 4,78 kilogramech.
Parametry a funkce
Trochu k technickým parametrům – sací výkon je příjemných 10 tisíc Pascalů, výkon je 45 W, kapacita baterie 5200 mAh (doba nabíjení přibližně 4 hodiny), hlučnost se pohybuje okolo 65 dB, doba provozu se počítá okolo 150 minut, kapacita nádobky na prach je 500 ml (maximální plocha vysávání 180 m²), kapacita nádržky na vodu je 200 ml (maximální plocha vytírání je 130 m²) a vysavač umí překonávat prahy o výšce až 2 centimetry. Z praxe nicméně mohu potvrdit, že Q10 VF umí přeskočit i o něco málo vyšší prahy, ovšem spoléhat se na to nemůžete.
O navigaci v prostoru se stará laserová navigace v kombinaci s LiDARem, jejíž mapování je velmi rychlé a přesné, přičemž robot umí fungovat za různých světelných podmínek. Problém není ani rozpoznávání koberců a jejich hloubkové čištění, případně ovlivňování mopování skrze zvedací mop. Samozřejmostí je také senzor proti pádu ze schodů či EPA E11 filtr. K dispozici jsou také stavová hlášení skrze integrovaný reproduktor, nicméně bohužel pouze v angličtině.
Mobilní aplikace
Mobilní aplikace Roborock je na rozdíl od hlasových příkazů robota plně v češtině. Uvnitř ní toho s robotickým vysavačem příliš mnoho dělat nemůžete: primárně zde můžete spravovat zmapovanou domácnost (případně upravit jednotlivé místnosti) a zvolit, jakým způsobem bude vysavač provádět úklid. Pro každou místnost můžete nastavit vlastní úklid – kupříkladu lze v předsíni vysát jen lehce a mopovat, zatímco v obývacím pokoji můžete jen vysát na maximální výkon a nemopovat vůbec.
Co musím pochválit, je integrace v rámci chytré domácnosti. Roborock Q10 VF lze propojit s Google Home či Amazon Alexa, příkazy můžete robotovi zadávat dokonce skrze Google Assistanta. Integrace s Apple HomeKit bohužel chybí – aplikace sice nabízí možnost přidat hlasové zkratky pro Siri, jenže při pokusu o jejich nastavení se setkáte s chybovou hláškou.
Úklid domácnosti
V rámci samotného úklidu si lze vybrat z pěti různých intenzit vysávání – tiché, vyvážené, turbo, max. a max+. Osobně bych uvítal přehlednější popsání a klidně i méně sacích režimů, ale dá se na to zvyknout. V případě mopování můžete zvolit nízký, střední či vysoký průtok vody. Úklid lze nastavit v jednom či ve dvou cyklech a trasa úklidu může být lehká, vyvážená či hloubková. Na cenově dostupný vysavač jde o překvapivě podrobné možnosti nastavení.
Samotné kvalitě úklidu nemám moc co vytknout – Roborock Q10 VF vysává překvapivě kvalitně a poradí si jak s hladkými povrchy, tak s koberci. Kvalita vysávání je také více než v pořádku a až na výjimky nebylo třeba, aby vysavač místa přejížděl vícekrát. Překvapivé je to s ohledem na asymetrický dvojitý boční kartáč na straně vysavače, jenž odvádí svou práci lépe, než bych čekal. Robotický vysavač také čistí podél podlahových spár a chrání tak podlahu před poškrábáním.
Navigace se umí v prostoru zorientovat na jedničku, přičemž jí nedělají problémy ani změny v prostoru, a to ani při změnách v průběhu úklidu. K mému překvapení dokáže robot docela dobře odhadnout své možnosti – pod můj gauč se sice s odřenýma ušima vleze, přesto se o to ani jednou nepokusil. Vzhledem k tomu, že by kvůli koberci nevyjel ven, musím jeho rozhodnutí pochválit.
Mopování už tak slavné není, ostatně máme zde klasický systém „co je mokré, to je čisté“. Pokud chápete mopovací funkci spíše jako prevenci před usazováním prachu, než jako klasické vytírání, je vše v pořádku. Problémy vysavači nedělá ani přechod mezi tvrdou podlahou a kobercem, kdy vysavač umí změnu povrchu rozpoznat.
Údržba vysavače po úklidu už tak dobrá není, ostatně malá nádržka na nečistoty a na vodu od vás bude vyžadovat relativně častou údržbu. Problém to je především v případě, pokud si nejste ochotni připlatit za variantu s lepší dokovací stanicí, která disponuje funkcí automatického vyprazdňování a prostorem pro nečistoty o objemu 2,7 litrů. Co se týče automatického vyprazdňování či snad čištění mopu a nádržky s vodou, tady už se „ručnímu pohonu“ bohužel nevyhnete ani tak.
Závěrečné hodnocení
Roborock Q10 VF je poměrně kvalitním robotickým vysavačem, který zároveň nezruinuje váš domácí rozpočet. Pokud hledáte vhodný vysavač do domácnosti, nemáte s nimi valné zkušenosti a zároveň nechcete sáhnout zrovna po tom nejlevnějším na trhu, je Roborock Q10 VF solidní volbou. Jednoduché nastavení, kvalitní úklid, přesná navigace či integrace v rámci chytré domácnosti jsou přednosti, které jistě oceníte.
Zamrzí pokyny v angličtině, malá nádržka na nečistoty či některé drobné designové přešlapy, avšak pakliže se s tím smíříte, není vysavači moc co vytknout. Za cenu 7 499 korun dostanete kvalitní vysavač, který je v rámci své třídy na vysoké úrovni. A pokud si jste ochotní připlatit, tak za cenu 9 299 korun můžete mít variantu s větší dokovací stanicí, která umí také automaticky vyprazdňovat nádobku na nečistoty.
Roborock Q10 VF
Design a zpracování8.8/10
Vysávání9.2/10
Čištění a údržba8.4/10
Mobilní aplikace9.0/10
Klady
- kvalitní úklid a mopování
- laserová a LiDAR navigace
- aplikace je přehledná a užitečná
- příznivá cena
Zápory
- hlas robota není v češtině
- integrace se Siri není funkční
- snadno se poškrábe
- dokovací stanice je až příliš lehká