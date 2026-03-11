Valve zveřejnilo statistiky ze Steamu za loňský rok: neuvěříte, kolik dat si uživatelé stáhli

- Steam je největší a nejoblíbenější obchod s digitálními kopiemi her
- Měsíčně jeho služeb využívá na 147 milionů uživatelů a drží 75 % trhu s PC hrami
- Valve nyní zveřejnilo několik zajímavých statistik za minulý rok
Steam spatřil světlo světa v roce 2003, a to jako platforma určena primárně pro aktualizace her od Valve. Postupně se proměnil v distribuční kanál her od tohoto populárního studia a v roce 2007 začal prodávat hry i od jiných vydavatelů. Steam odstartoval digitální distribuci her ve velkém a formoval trh do podoby, jak ho známe nyní. Popularita této platformy je obrovská a to dokazují čísla za loňský rok, která zveřejnilo Valve.
Steam je na PC platformě zcela dominantní
I když na počítačích existuje spousta menších či větších herních klientů, včetně oblíbeného Epic Games Store, popularitě a rozšířenosti Steamu se nemohou rovnat. Tento obchod drží na trhu s digitálními kopiemi PC her 75% podíl a najdeme v něm více než 120 000 titulů. Počet jeho uživatelů v loňském roce opět rostl a platforma vykázala několik nových rekordů.
Statiky zveřejněné v rámci ohlédnutí Valve za rokem 2025 ukazují například to, že Steam dosáhl na velký milník v podobě 42 milionů souběžně aktivních uživatelů. Obrovské množství uživatelů pak samozřejmě znamená obrovský datový tok a z čísel, které Valve zveřejnilo, vám spadne brada – zapomeňte na gigabajty nebo terabajty, budeme se pohybovat mnohem, mnohem výš.
Uživatelé stahovali v roce 2025 jako smyslů zbavení
Dle statistik stáhli uživatelé Steamu v roce 2025 celkově 100 exabajtů dat, což je v porovnání s rokem 2024 o 20 exabajtů více. Pokud tuto jednotku vidíte poprvé, tak vězte, že se rovná 100 000 000 terabajtů nebo 100 000 000 000 gigabajtů (sto miliard). Opravdu neuvěřitelné číslo, jen co je pravda a denní statistiky vypadají podobně divoce.
Uživatelé Steamu stáhnou denně průměrně 274 petabajtů, tedy 274 000 000 gigabajtů souborů (pro instalace a aktualizace her), což dělá po přepočtu zhruba 11,42 petabajtů (11 420 000 gigabajtů) každou hodinu. Každou minutu tedy projde přes platformu Steam k uživatelům 190 000 gigabajtů dat a za sekundu je to pak 3 166 gigabajtů.
Vývojáři se mají na Steamu dobře
Po vyloučení vlastních her vyplatilo Valve vývojářům celkově 76 % ze všech ročních tržeb Steamu. A to navíc nezahrnuje tržby, které mohou vývojáři získat prodejem klíčů mimo samotný obchod. V tomto roce se očekává další růst a také příchod nového, velmi zajímavého hardwaru v čele s vyhlíženou konzolí Steam Machine. Uvidíme, kdy se jí nakonec dočkáme.