Valentýnské pecky na Oneplay: tyhle novinky vás přišpendlí k televizi

- Na platformu Oneplay v únoru míří spousta filmů, českých i zahraničních
- Najde se tu něco pro fanoušky romkomů, pohádek i amerických velkofilmů
- Milovníky české kinematografie může potěšit například český rodinný film Cukrkandl
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v lednu nového roku?
Bídníci (Les Misérables)
- Datum premiéry: 1. února 2026
- Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen
Velmi oblíbená adaptace slavného muzikálu podle románu Viktora Huga. Bývalý galejník Jean Valjean (Hugh Jackman) se po propuštění snaží začít nový život, ale pronásleduje ho neúprosný inspektor Javert (Russell Crowe), zatímco se ujímá osiřelé Cosette (Amanda Seyfried).
Díky hvězdnému obsazení, včetně Anne Hathaway v roli zoufale dělnice Fantine a emotivním písním jako „I Dreamed a Dream“ nabízí Bídníci (73 % na ČSFD) intenzivní emoce, dramatickou revoluci v Paříži a bohatou výpravu 19. století. Na Oneplay je dostupný v českém dabingu a ideálně zapadá do nabídky historických titulů s přesahem do romantiky.
Nic ve zlým (No Hard Feelings)
- Datum premiéry: 6. února 2026
- Hrají: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Matthew Broderick, Natalie Morales
Romantická komedie Nic ve zlým (62 % na ČSFD) je ideální podívanou pro valentýnský večer. Sledujeme Maddie (Jennifer Lawrence), která přijme nekonvenční zakázku od bohatých rodičů: má „probudit“ jejich introvertního syna Percyho (Andrew Barth Feldman) k dospělosti. Příběh mísí vulgaritu, humor a hlubší témata nejistoty a traumatu.
Zábavný výkon Lawrence a zábavné situace dělají z filmu svěží letní komedii, i když druhá polovina ztrácí tempo. Za filmem stojí režisér a scénárista Gene Stupnitsky, který už zpracoval podobná „teenagerská“ témata ve svých filmech Hodní hoši (2019) a Zkažená úča (2011). Ani v tomto případě nechybí český dabing.
200% vlk (200% Wolf)
- Datum premiéry: 16. února 2026
- Hrají: Ilai Swindells, Samara Weaving, Akmal Saleh, Elizabeth Nabben, Jennifer Saunders
Animovaná komedie 200% vlk (51 % na ČSFD) je pokračováním úspěšného příběhu o dobrodružstvích mladého psa, který si moc a moc přeje být vlkem. Když na Vlčí skále měsíční duchy poprosí o pomoc, stane se něco neuvěřitelného. Měsíční paprsek ho náhle promění v opravdového, dospělého vlka. Věci ale nejsou tak jednoduché, jak si je představoval.
Snímek nabízí zábavné momenty pro děti, ale vyčítá se mu nevyužitý potenciál vedlejších postav a méně inovativní scény oproti prvnímu dílu. Přesto je vhodný pro rodinné sledování díky dynamické animaci a humoru. Na Oneplay se hodí do sekce rodinných a animovaných filmů, kde baví zejména nejmladší diváky. Český dabing je samozřejmostí.
Cukrkandl
- Datum premiéry: 22. února 2026
- Hrají: Tereza Ramba, Jiří Lábus, Marek Adamczyk, Jaroslav Plesl, Jiří Dvořák
Česká pohádka Cukrkandl (76 % na ČSFD) sleduje Aničku Jesenskou (Tereza Ramba), která zdědí strýcův dům se skleníkem a zubařskou ordinací v maloměstě. V širokém okolí se o vile mluví jako o „strašidelném domě“. Anička ale při průzkumu ve skleníku objevuje prazvláštní, exotickou bylinu, s jejíž pomocí dokáže provádět zubařské zákroky pacientům zcela bezbolestně. Rázem má tak v čekárně nabito k prasknutí. Její úspěch jí ale závidí doktor Druml, druhý zubař ve městě, k němuž náhle nikdo nechce chodit.
Dobrodružný rodinný film na pomezí klasické pohádky láká na hravou zápletku a klasický boj dobra se zlem. Na pohádce pracoval Pavel Jandourek, autor několika dalších televizních pohádek, ale také seriálu 4teens nebo filmu a následného seriálového zpracování Maharal – Tajemství talismanu. Kromě Terezy Ramby v Cukrkandlu hrají také Jiří Lábus, Jaroslav Plesl, Jiří Dvořák nebo Vica Kerekes.