V těchto hrách ze Steamu se ukrýval nebezpečný malware. Nemáte je v počítači?

- FBI varuje hráče před sedmi hrami na Steamu, ve kterých se ukrýval vysoce škodlivý malware
- Jedná se spíše o neznámé tituly, které však mohly napáchat velké škody
- Kvůli jedné z her, která obsahovala škodlivý software, přišel o peníze i onkologicky nemocný streamer
Není to tak dávno, co Federální úřad pro vyšetřování (FBI) varoval veřejnost před vybranými Wi-Fi routery se slabým zabezpečením. Tentokrát se americká bezpečnostní a zpravodajská agentura zaměřila na hráče, které v rámci pokračujícího tažení proti malwaru varuje před sedmi hrami na Steamu, v nichž se měl škodlivý software ukrývat. Podle FBI se problém týká nepříliš známých titulů BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi a Tokenova.
Hry byly na platformě Steam dostupné v období od května 2024 do ledna 2026, žádná z nich však nezaznamenala větší úspěch. Podle databáze SteamDB se největší “popularitě” těšila pirátská hříčka PirateFi, kterou přibližně před 13 měsíci hrálo souběžně 11 hráčů. Data nicméně může zkreslovat skutečnost, že hra z platformy od Valve nakonec zmizela. Nejedná se přitom o první případ, kdy se v nějaké hře objevil malware – s podobnými problémy se v minulosti potýkaly i mnohem známější tituly jako Minecraft nebo Guild Wars 2.
PirateFi byl bezplatný web3 titul (založený na blockchainu, pozn. red.), který měl podle náborového příspěvku na Telegramu více než 7000 hráčů, z nichž všichni mohli být potenciálně zasaženi malwarem. Skutečný celkový počet hráčů však není známý.
Pozor na podezřelé klíče
Hra PirateFi se možná může „pyšnit“ nejpočetnější uživatelskou základnou, avšak nejznámějším titulem ze seznamu je patrně plošinovka BlockBlasters. Streamer na platformě Twitch prostřednictvím této hry přišel o tisíce dolarů z darů na léčbu rakoviny. Hru si vyzkoušel na základě doporučení jednoho z diváků. Nebezpečný software se ve hře nacházel zřejmě déle než měsíc. Během tohoto období z 261 různých účtů na Steamu zmizelo více než 150 tisíc dolarů. Až poté hra z obchodu zmizela.
Steam zaslal varování uživatelům, kteří si stáhli a spustili jakoukoli hru, u které zjistil přítomnost malwaru. Hráči, jejichž počítat napadl malware pocházející ze hry na Steamu, mohou mít mohly mít na základě zákonů v dané zemi nárok na náhradu škody. FBI vydala pro hráče také preventivní doporučení. Hlavní je zejména opatrnost vůči nevyžádaným nebo bezplatným herním klíčům neznámého původu.