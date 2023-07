V Deadpool 3 se objeví Wolverine. Hugh Jackman oblékne žlutý spandex

Třetí filmové pokračování Deadpoola dostává zajímavé herecké obsazení

V roli Elektry se představí Jennifer Garner a Wolverina znovu ztvární Hugh Jackman

Ten se navíc oblékne do ikonického žluto-modrého obleku

V rámci filmového světa Marvelu má superhrdina Deadpool lehce prominentní roli. Na rozdíl od ostatních snímků se nevyhýbá vulgaritám a scénám nevhodným pro děti mladší 18 let, což je v jinak konzervativním univerzu vhodném takřka pro všechny velká výjimka. Také proto si jistě získal celou řadu fanoušků a příznivců, kteří s nadšením sledují jeho patálie na filmovém plátně. Aktuálně je v přípravě třetí samostatný film Deadpoola, který o sobě dává pomalu vědět.

Wolverine se objevil v ikonickém žluto-modrém obleku

Jednou z překvapivých informací je účast filmové hvězdy Jennifer Garner, která se chopí role řecké vražedkyně Elektry Natchios. To ale není všechno – Ryan Reynolds, představitel Deadpoola, zveřejnil na svém Instagramu snímek z natáčení, kde se v kostýmu prochází společně s Wolverinem v podání Hugh Jackmana. Co je na celé situaci zajímavé je fakt, že Jackman má na sobě tradiční kostým Wolverina odkazující nejen na komiksové zpracování, ale také na animovaný seriál z 90. let.

Now in Hugh Res pic.twitter.com/UiuoaECMVp — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) July 10, 2023

Právě ten se brzy dočká oficiálního pokračování, tudíž provázat animovaný seriál s ikonickým filmovým představitelem bezesporu dává smysl. Bystří fanoušci si jistě také vzpomenou na první filmové zpracování X-Menů od Bryana Singera z roku 2000, kde si ze žluto-modrého kostýmu, který Wolverine tradičně nosí, dělají postavy legraci.

Postupné propojování světa mutantů s filmovým univerzem Marvelu postupně začalo už v rámci seriálu Ms. Marvel z Disney+ a Patrick Stewart se v roli Charlese Xaviera objevil také ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Práva na X-Meny totiž až do roku 2017 vlastnila společnost Fox, kterou nicméně Disney odkoupil a dostal tak příležitost využít celou řadu postav ve svých budoucích projektech.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně propracovaný a svébytný svět, je potřeba mutanty integrovat postupně, aby nedošlo k přehlcení diváka. Začít s těmi nejznámějšími, jako je Professor X a Wolverine se tak zdá jako velmi dobrá cesta.